"פחות מעוניינים לבזבז מקום": התגובה של ינאי

בהפועל תל אביב קיבלו החלטה למכור כרטיסים לדרבי רק למנויים, לחיילים או למי שרוצה לעשות מיני מנוי לארבעה משחקים. ההחלטה הביאה איתה לא מעט שאלות מהקהל, כשאוהד אחד אף שלח שאלה בפורום האוהדים ‘פורום שדים’ לבעלים עופר ינאי בנושא הזה.

לא מעט אוהדים הציפו שהם לא מנויים, אבל כן ישמחו לבוא לדרבי, חלק מהסיבות שמנוי זה דבר שלא כל אחד יכול להרשות לעצמו, וחלק מסיבות כאלו ואחרות כמו גרים בחו״ל, שוהים הרבה בחו״ל או כל דבר כזה או אחר.

ינאי ענה לאותו אוהד בפורום: ״שבוע טוב. בגדול יש לי הערה כללית שהגיע הזמן שיתייחסו עם קצת יותר כבוד להחלטות שהמועדון לוקח. לא שיש לנו יותר מידי ניסיון בניהול ספורט ולא שתמיד ההחלטות נכונות, אבל תמיד יש מחשבה מאחורה״.

אוהדי הפועל תל אביב בהיכל מנורה מבטחים (רועי כפיר)

עוד כתב ינאי: ״לגבי המנויים נזכיר שאנחנו לא עובדים עם ‘לאן’, משמע אין לנו היסטוריית רכישה. בנוסף, אנחנו בעד לתעדף מנויים ופחות מעוניינים לבזבז מקום במנורה על אוהד שרוצה להגיע רק לדרבי”.

הבעלים המשיך: “ההחלטה לאפשר למנויים לקנות עד שני כרטיסים מונעת הסתננות של אוהדי מכבי ונותנת ערך למנוי. בנוסף מיני מנוי שמגלם ערך לא מועט, גם מקום בדרבי, גם עוד שלושה משחקים לפי בחירה (למעט ירושלים וחולון) וגם אפשרות לכרטיסי חוץ".

לסיכום: “המחשבה לגבי התמחור באה מתוך תפיסה שהליגה לא מאוד מעניינת, כך ש-50% מערך המנוי יוחס לשאר המשחקים, 25% לדרבי, 15% לירושלים ו-10% לחולון. בנוסף נתחיל בקרוב למכור מנוי ליורוליג בלבד, מה שינעל את אותו מקום בליגה עבור המיני מנוי. שיהיה לנו בהצלחה בשני, קרב לא קל בלי שני ישראלים בכירים שלנו”.