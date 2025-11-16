חי: קרלוס אלקראס - יאניק סינר 6:6

יש לא מעט טניסאים טובים בעולם, אבל מעטים הם אלה שגורמים למשחק טניס להרגיש כמו דרמת מתח בהמשכים. פעם נוספת כשזה מגיע לגמר חשוב, מוצאים את עצמם, קרלוס אלקראס ויאניק סינר, מתחרים ונאבקים בקרב ענקים מרתק על תואר גדול, שאין לדעת מי יחגוג בסופו. כעת, הספרדי שמדורג בפסגת בדירוג העולמי והאיטלקי שנמצא מקום אחד מתחתיו, נלחמים על התואר האחרון של עונת הטניס בגמר הסבב שמתקיים בטורינו.

האיטלקי בן ה-24, שמדורג במקום השני בעולם, בא למשחק הגמר שמתקיים במדינתו בכושר שיא, כשלא הפסיד מערכה אחת בטורניר ואף לא נשבר בהגשותיו. הוא חלף בדרך על פני: פליקס אוז'ה-אליאסים (0:2), אלכסנדר זברב (0:2), בן שלטון (0:2) ואלכס דה מינור (0:2).

לעומתו, הספרדי בן ה-22, שמדורג במקום הראשון בעולם, מגיע להתמודדות בטורינו לאחר שאיבד מערכה אחת בדרך וגבר על: אלכס דה מינור (0:2), טיילור פריץ (1:2), לורנצו מוסטי (0:2) ופליקס אוז'ה-אליאסים (0:2).

הגביע המיוחל. מי יניף אותו בסיום? (IMAGO)

זה המפגש ה-19 בסך הכל בין שני הטניסאים הללו, שמספקים באופן קבוע משחקים דרמטיים ואיכותיים שנכנסים לספרי ההיסטוריה. המאזן של הספרדי טוב יותר כשהוא גבר על סינר 11 פעמים, לעומת שבעה ניצחונות של האיטלקי. הפעם האחרונה בה הם נפגשו הייתה לפני קצת פחות מחודש, כשהאיטלקי יצא עם ידו על העליונה כשניצח 0:2 בגמר טורניר “ששת המלכים”.

יאניק סינר וקרלוס אלקראס. שני הענקים שוב נפגשים בקרב גדול (IMAGO)

יאניק סינר. יזכה בתואר בפעם השנייה ברצף? (IMAGO)

קרלוס אלקראס. המדורג ראשון יסיים את העונה בחיוך? (IMAGO)

מערכה ראשונה:

קרלוס אלקראס הגיש ראשון בקרב הענקים בין שני המדורגים ולא התקשה לקחת את המשחקון, אלא שיאניק סינר הגיב נפלא והותיר את הספרדי על האפס במשחקון השני. הספרדי ענה עם משחקון על האפס ועלה ל-1:2, כולל נקודה אדירה בראלי נפלא.

ההגשות שבו אל המדורג השני בעולם, שכבר הוביל במשחקון הרביעי, אבל הספרדי שב ל-40:40, אלא שאז המשחק נעצר בגלל מקרה רפואי ביציע. ההפסקה עזרה לאיטלקי, שעם החזרה הצליח לסיים ראלי בניצחון וחתם שוויון עם אייס בדרך ל-2:2.

יאניק סינר וקרלוס אלקראס צופים מה מתרחש ביציע בדאגה (IMAGO)

אלקראס המשיך לשבור על ההגשות שלו אחרי שחזר מפיגור 30:15, אבל סינר לא נשבר והשווה ל-3:3 במשחקונים במאבק מאוזן בין הצדדים. החילופים המשיכו כשאף צד לא נשבר, כשכל אחד הצליח לברוח ל-15:40 בהגשות הבאות שלהם, בדרך לזכייה במשחקון.

כשהספרדי עלה ליתרון 4:5, הוא נזקק לטיפול רפואי אחרי שספג מכה ברגלו הימנית, אך שב למשטח והאיטלקי ניצל זאת כדי להשוות שוב, הפעם ל-5:5. המדורג ראשון התעלה על עצמו ולקח בקלילות את המשחקון ה-11.