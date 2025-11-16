המשחק בין מכבי ראשון לציון לקריית אתא נדחה

המשחק השני של הערב במסגרת המחזור השישי בליגת ווינר סל, מפגיש בשעה זו בין קריית אתא שנמצאת במומנטום חיובי, אחרי שני ניצחונות רצופים, למכבי ראשון לציון שמחזיקה ברצף הפוך של שני הפסדים בשני המשחקים האחרונים, וניצחון בודד העונה במסגרת ליגה.

עד כה, החבורה מהקריות היא אחת ההפתעות הנעימות של תחילת העונה. במחזור הקודם היא רשמה ניצחון שני רצוף עם 90:98 על הפועל חולון בהיכל טוטו, כשהיא מנחילה ליריבתה הפסד בכורה העונה בליגה ועולה בעצמה למאזן 2:3, אחרי שאשתקד לא החזיקה במאזן חיובי בשום שלב. כעת, שחקניו של אלדד בנטוב ינסו לשחזר הישג מעונת 2023/24 – אז רשמו בפעם האחרונה רצף של שלושה ניצחונות רצופים בעונה הסדירה.

הכתומים מעיר היין, שאוחזים במאזן 4:1, יסחבו איתם לאולם רמז מטען של שני הפסדים רצופים, שניהם בבית מכבי, כולל 95:90 לבני הרצליה במחזור שעבר. בשני המשחקים הללו הם אומנם לא התקשו בהתקפה, כשהם אף קולעים 93 נקודות מול הפועל ירושלים, אך בצד השני ספגו בשני המקרים 97.5 נקודות בממוצע, אחרי שבשלושת המחזורים הראשונים שמרו את יריבותיהם על פחות מ-80 נקודות לערב.

המפגש האחרון בין הקבוצות היה העונה, במסגרת גביע ווינר, כשקריית אתא גברה בביתה 70:82. הפעם האחרונה שהן נפגשו במסגרת הליגה הבכירה הייתה ב-1 בפברואר 2009, אז ההתמודדות הסתיימה בניצחון מוחץ של מכבי ראשון לציון 86:108 בבית מכבי.

רבע ראשון

חמישייה עירוני קריית אתא: תומר אסייג, ג'מיה ניל, בודי יום, מאליק הול, דריוס האנה.

חמישייה מכבי ראשון לציון: קווה גרנט, אמין סטיבנס, קאליל אמאד, ג'יי ג'יי קפלן, די ג'יי ברנס.