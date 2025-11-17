מהדהד באירופה, תקוע בישראל: איטודיס והאתגר

לכל גדול יש את הנקודה שמחלישה אותו. הקריפטונייט הקטן הזה שמופיע בדיוק ברגע הלא נכון. ללברון ג’יימס היה את גולדן סטייט, לפפ גווארדיולה את אנטוניו קונטה, לעומר אצילי את המפגשים מול מכבי ת”א, וללמאר ג’קסון את קנזס סיטי של פטריק מהומס. הרשימה עוד ארוכה, אבל הרעיון ברור: גם הגדולים באמת נתקעים לפעמים מול יריב אחד שמוציא להם את האוויר.

דימיטריס איטודיס, שנחשב לאחד המאמנים הגדולים של הדור הזה, עשה כבר כמעט הכול. בגיל 55 בלבד יש לו חמש זכיות ביורוליג כעוזרו של ז’ליקו אוברדוביץ’, עוד 11 אליפויות תחתיו, שתי אליפויות אירופה כמאמן ראשי של צסק”א מוסקבה, ואפילו בישראל, כבר בעונתו הראשונה בהפועל תל אביב, הוא הביא זכייה היסטורית ביורוקאפ והכניס את המועדון האדום ליורוליג, שם הוא פורח בעונת הבכורה.

כמעט בכל מקום שהיווני נחת, הוא הטביע חותם מיד. מקצוען חסר פשרות, עובד קשה, אבל משדר שזה בא לו טבעי. אולי למעט פנרבחצ’ה, לא הרבה עמדו לו בדרך. אבל אז הגיעה המציאות הישראלית, ושם נראה שאיטודיס כבר מצא את הקריפטונייט שלו: שני מאמנים כחול-לבן – עודד קטש ויונתן אלון.

עודד קטש ויונתן אלון (חגי מיכאלי)

הכול נראה בשליטה עד הדרבי ההוא בעונה שעברה. הפועל ת”א הגיעה אחרי ניצחון גדול על בדאלונה, מכבי הייתה בעיצומה של אחת העונות הקשות שלה, ונדמה היה שזה הולך להיות נוקאאוט אדום. בפועל? קטש עלה לפרקט ונתן הצגה: 79:97 מהדהד על איטודיס. נעבור לינואר האחרון. הפועל מגיעה למנורה עם רצף של שמונה ניצחונות ועם כל הביטחון שבעולם, בטח אחרי המעבר לבית החדש. אבל גם כאן הקריפטונייט תקף: 77:92 של יונתן אלון והפועל ירושלים, עוד נוקאאוט, ועוד מכה לאיטודיס.

פברואר? אותו סיפור. חצי גמר גביע המדינה בדרבי, הפועל בשיא ומכבי רחוקה משם, וקטש שוב מנצח 93:95. ההפסד הזה כבר עקצץ יותר מידי, במיוחד אחרי הסערה סביב הקרנת המסך במסיבת העיתונאים והטענות על השיפוט של אנשי הפועל. הגענו הפלייאוף, ושוב זה חזר. הפועל ת”א על גג העולם אחרי הזכייה ביורוקאפ, עם יתרון ביתיות ועם מומנטום ענק. ניצחון ראשון של איטודיס, השוואה של ירושלים במשחק השני, ואז משחק 3 במנורה, 83:86 לאדומים מהבירה. סל משוגע של ג’ארד הארפר מחצי מגרש על הראש של איש וויינרייט חתם עוד מפח נפש לאיטודיס.

ג'ארד הארפר זורק את סל הניצחון מול הפועל ת"א (רועי כפיר)

עכשיו, קפיצה לעונת היורוליג. הפועל ת”א, כנראה בגרסה הטובה בתולדותיה, מארחת את מכבי ת”א, מהחלשות בתולדותיה, בסופיה לדרבי הראשון בתולדות המפעל. הזדמנות למסור הצהרה. מצד אחד: “אנחנו שולטים גם בזירה שלכם”. מצד שני: “אתם לא יכולים עלינו, לא משנה איפה”. התוצאה? מכבי של קטש נותנת הצגה ומנצחת 90:103, והאדומים, למרות מאזן מושלם ביורוליג עד אותו רגע, שוב נופלים מול הצמד הצהוב-כחול-ירושלמי.

ומעל כל זה, גם גמר גביע ווינר. הפועל ת”א מול הפועל ירושלים, על הנייר יורוליג מול יורוקאפ, אבל על הפרקט? אותו סיפור. 84:89 של ירושלים, עוד ניצחון של אלון על איטודיס, ועוד ערב של טענות מצד המאמן והבעלים, הפעם על מיקום המשחק, השופטים והזרים. בסיכומו של עניין: מול מכבי ת”א? ניצחון אחד ושלושה הפסדים, מול הפועל ירושלים? ניצחון אחד וארבעה הפסדים. הניצחון על מכבי? באמצע העונה, הניצחון על ירושלים? בסדרה שהוא לבסוף הפסיד.

ג'יילן הורד בטירוף בדרבי (רועי כפיר)

איטודיס הוא מאמן ענק, זה לא מוטל בספק. באירופה הוא כבר עשה את שלו גם עם הפועל ת”א. אבל בישראל? זה נראה אחרת. הערב (שני, 20:50) ניצחון לא יעלים את הקריפטונייט בבת אחת, בטח לא במשחק ליגה. אבל זו התחלה. כי בעונה שבה מכבי בתחתית היורוליג והפועל בטופ, עוד הפסד בדרבי, זה כבר לא משהו שהמאמן היווני יכול להרשות לעצמו.