יום שני, 17.11.2025 שעה 10:05
יורוליג
יורוליג 25-26
73%902-96511הכוכב האדום1
73%935-100011הפועל ת"א2
64%886-94511אולימפיאקוס3
64%947-94811ברצלונה4
64%959-96911פנאתינייקוס5
64%876-95111ז'לגיריס6
55%942-96011מונאקו7
55%892-91411אולימפיה מילאנו8
55%870-87011פנרבחצ'ה9
55%978-99111ולנסיה10
45%895-86211באיירן מינכן11
45%977-98611פאריס12
45%907-92311ריאל מדריד13
45%928-89711וירטוס בולוניה14
45%953-94911דובאי15
36%944-90611אנדולו אפס16
36%946-90511פרטיזן בלגרד17
27%1015-95011באסקוניה18
27%943-85511ליון וילרבאן19
27%1031-98011מכבי ת"א20

"אני מקווה שידאגו שיהיו 3 ישראליות ביורוליג"

טל ברודי דיבר ב"שיחת היום": "שמח שכבר יש שתיים, שגם ירושלים תגיע למפעל, בפרצוף של האנטישמים. הדרבי? הפועל ת"א של הליגה - זה לא כמו באירופה"

|
שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)
שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)

במכבי ת"א מקווים שהניצחון על באסקוניה יוציא אותם לדרך חדשה. אחרי פתיחת עונה נוראית ביורוליג, הצהובים עצרו את הסחף רגע לפני הדרבי הגדול מול הפועל ת"א ביום שני בהיכל והם שוב רוצים לחגוג על חשבון היריבה המושבעת בדיוק כפי שקרה לפני חודש וחצי במפעל האירופי הבכיר. כוכב העבר של מכבי ת"א, טל ברודי האגדי, דיבר על העונה של הצהובים בראיון לתוכנית "שיחת היום" ב-ONE בחסות "ישראייר".

איך אתה רואה את זה שמכבי מגיעה להיות בתחתית היורוליג?
”הסתכלתי על לפני שנתיים ואמרתי שזו קבוצה גדולה, יש תקופות ובוא נגיד ככה, זה מוקדם לשפוט. נכון, מכבי לא עומדת בדרישה שיש, אבל כמו שיש שחקנים חדשים, אז יש שיפור שאפשר לראות, המשחק מול בסקוניה יכול לשנות את העונה”.

היא קבוצה חלשה אבל. איך אתה רואה את הדרבי?
”התרגשות גדולה, הפועל קבוצה מעולה ואני נהנית לראות אותה, אני שמח שיש 2 קבוצות ביורוליג ומקווה שמתן אדלסון בירושלים גם ידאג שהיא תהיה הקבוצה השלישית, ואז שלושתם יהיו בפרצוף של האנטישמים באירופה”.

עופר ינאי ומתן אדלסון (אורן בן חקון)עופר ינאי ומתן אדלסון (אורן בן חקון)

הלוואי. אתה חושב שמכבי צריכה לשנות את הבעלות שלה?
”כרגע האחוזים של הקבוצה היא לא טובה ולא גבוהה, הפערים בינינו לבין הטובים ששיחקנו, אם היו לנו אחוזי קליעה יותר גדולים אז אנחנו לא פחות טובים, אפילו השחקנים שהיו לנו אז גרמו לניצחון נגדנו. במכבי יש שיפור ואני חושב שאפשר ללכת קדימה, זה מוקדם. לגבי הדרבי? דרבי זה דרבי, הפועל מעולה ואני מאוד נהנה לראות, מכבי משתפרת והקבוצה שמשחקת בליגה זו לא אותה קבוצה שבאירופה, אז יהיה משחק טוב”.

דיקמבה מוטומבו עם דורון גדיקמבה מוטומבו עם דורון ג'מצ'י וטל ברודי (נעם מורנו)

מה יהיה בדרבי? מכבי תנצח?
”למכבי יש את גור לביא והוא מאוד מרשים, בשלב הראשון שהוא בא לקבוצה ביורוליג וגם בליגה, הוא מסתדר יפה מאוד והמשחק שלו מצוין, העתיד שלו יהיה יפה עם מכבי, הוא יכול לעזור במשחקים כמו בדרבי, אז אני חושב שהוא יהיה משמעותי ותוספת”.

