"מקווה שהשיא עוד לפנינו, יש לי שחקניות מהטופ"

נבחרת ישראל בכדורסל נשים פתחה את הקמפיין עם שני ניצחונות בשני משחקים, כאשר המאמנת, שירה העליון, שמונתה רק לפני חודשיים ופתחה בצורה הכי טובה שהייתה יכולה לבקש התארחה בתוכנית “שיחת היום” של ONE בשיתוף “ישראייר”.

מה שלומך שירה?

”הכל טוב עכשיו”.

נבחרת הנשים ניצחה את בוסניה ולוקסמבורג במוקדמות, אתם עם 0:2, אפשר לפרוש בשיא.

”אני מקווה שהשיא עוד לפנינו, הפתיחה מדהימה לנבחרת”.

לא חשבתם שתפתחו ככה?

”אני תמיד מכוונת לנצח כל משחק ואחד המסרים זה שאנחנו רוצות לנצח כל פוזשן, לא הסתכלנו קדימה מדי. החלון הזה פורטים אותו משחק משחק, השתפרנו תוך כדי תנועה, אני יותר שמחה על דברים שקרו תוך כדי תנועה כי אין יותר מדי הכנה, אנחנו לומדות אחת את השנייה והן מציגות אופי, אי אפשר לקחת את זה כמובן מאליו”.

מה לקחת מהנבחרת?

”אמרתי להם שאני הולכת לנהל את הסיפור יחד איתן, אנחנו רוצים לעשות את זה ביחד ושיהיה מחויבות ושיהיה תשוקה, זה היה חסר ויש דבק וזה מורגש שזה קיים, הסיפור שלי זה שחוץ מלהתכונן ברמה הטקטית, זה לנהל את הסיפור הזה כי יש שחקניות טובות ואנשים שבאים מתפקידים גדולים בקבוצות שלהם, הם עוזרים לנו מאוד ושמים את האגו בצד, זה משהו שבאמת לא מובן מאליו”.

יש דור טוב, אמרנו שנעשה את זה קצר איתך אז את הוכחת שכל התקרות אפשר לשבור, אימנת גברים והכל, את תשברי את תקרת הזכוכית גם בעתיד ותהיי מאמנת נבחרת ישראל לגברים?

”אתה תמיד מתקיל אותי עם השאלות שלך, אמרתי ללי נוף שתהיה נחמד אליי, אבל אני רואה שחזרת לעצמך”.

הכי נחמד ומפרגן.

”באופי שלי בכל מקום שאני נמצאת, מאוד טוטלית ומנסה למקסם את היכולות של האנשים מסביבי, יש לי את התפקידים הכי טובים בכדורסל, מנהלת את אשדוד, מאמנת את ישראל ויש לי שחקניות טופ של הטופ, התמיכה והצוות מסביבי, אני תמיד בהכרת הטוב. תמיד אתה שולח אותי לשאלות של עתיד, טוב לי עכשיו”.

שתמשיכי בעבודה הנהדרת שלך, ביום שלישי יש לכן משחק טעון נגד אירלנד, לא אוהבים שם יותר מדי אותנו. כמה את רוצה לשחק בארץ?

”ברור שרוצות לשחק בארץ, רוצות לשמח את הקהל ושיגיע, אבל אנחנו מתרכזות במה שיש ולא במה שאין, אם המשחקים יחזרו לארץ אז נהיה שמחות ואנחנו משתדלות לעשות את המקסימום”.

אנחנו נמשיך לעקוב ונשמח לשוחח אחרי הניצחון.

”אמן ותודה”.