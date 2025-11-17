פלצ'יק: הצעתי את עצמי להתנדב בנבחרת הג'ודו

פיטר פלצ’יק החליט שלא להמשיך למשחקים האולימפיים בלוס אנג’לס 2028 ולעשות סוף לקריירה אדירה בגיל 33. המדליסט האולימפי מטוקיו 2020 ומפאריס 2024, שריגש את המדינה עם אורן סמדג’ה אחרי הזכייה ההיא במדליה, מסיים פרק משמעותי ופותח אחד חדש. בראיון לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר” הוא סיכם את הקריירה ודיבר על העתיד.

מה קורה פיטר? נדבר על הימים שאחרי. איך אתה? יש לך יותר זמן מפעם, שותה קפה עם אמא.

”מתי יכולתי לשתות קפה עם אמא? אני בטוב, כל דבר של פרידה זה לא משהו קל וגם להתרגל, אבל בסדר, כמו שאמרתי בנאום במסע”ת, אני שלם וללא חרטות, עם כל הקושי באירוע”.

מה הכיוון עכשיו? אתה קם מאוחר ויכול לאכול מה שבאלך, לאן זה הולך?

“לגלות תחביבים, שיחקתי פאדל בפעם הראשונה, אני עף על זה ועל התהליך שאני עובר עכשיו, לעשות דברים שלא יכולתי לעשות. לעשות חופשת סקי אפילו, מתי יכולתי לעשות את זה לאורך הקריירה? ובאמת עכשיו ביום יום אני שם דגש על פרויקטים שאני עובד עליהם בתוקפה האחרונה. אתה מכיר גם לגבי הקרן שלי להמשיך בגיוס, ביום רביעי אני טס לכנס נגד אנטישמיות בפאריס, על הנהר שהשאתי את הדגל באולימפיאדה וזו סגירת מעגל עם הרבה ראשי ערים באירופה. כל מיני דברים בכיוונים האלו, גם כמובן להכין את הקרקע לעולם העסקים, לא משעמם”.

היו כאלה שלא אהבו שלא פרשת לפני כמה חודשים, שהלכת ל”רוקדים עם כוכבים” ולא פרשת, הכתיבו לך מתי לפרוש ואיך.

”אנחנו יודעים על מי אנחנו מדברים. אני מעולם לא ייחסתי חשיבות לאנשים שמצקצקים מהצדדים, תמיד הייתי מרוכז בעשייה ולהביא מדליות, להיות הגרסה הכי טובה של פיטר הספורטאי, גם המסע”ת הגיעה בזמן הנכון ומדויק לי, ה’רוקדים עם כוכבים’, אם אצטט כמו שורות, למה הספורט מקבל ומחבק את זה, חשוב לי להדגיש שאני לאורך העונה הזאת לא קיבלתי מלגה אולימפית, לא חייב שום דבר ולא דין וחשבון לאף גורם. הוציאו אותי לחל”ת, אז הכל בסדר, לא בזבזתי כספי מדינה כמו שחברינו חושב”.

פיטר פלצ'יק מתרגש במסע"ת של הפרישה (רדאד ג'בארה)

למה אנחנו לא רואים אותך משתלב בנבחרת כעוזר? אנחנו יודעים שאתה כן רוצה, למה אחד כמוך לא באים אליו והוא הולך להיות עוזר? עם כל הניסיון וכל מה שעברת, אתה חייב להשתלב בנבחרות.

”אני מוחמא קודם כל, תודה על המחמאה. זה לא נכון לי כרגע לדעתי, יש מאמנים טובים והאיגוד עכשיו בתהליך של בנייה, גם הבנות עם תקופה ארוכה בטוב והבנים צריכים חיזוק, ולהיבנות ולבנות דור חדש, הכל בסדר. אני לא חושב שאני עצמי מחפש את זה. אמרתם מה אני לא רוצה, אני אגיד מה הצעתי, הצעתי שעל בסיס חד שבועי פעם בשבועיים או משהו כזה שאגיע בהתנדבות ואתן את הערך המוסף שלי, אם ירצו לקבל את זה אז נשמח. לי יש הרבה מה לתרום מהמוטביציה, הכלים ועוד. אני נהניתי כספורטאי צעיר ונכנסתי לנבחרת, לראות את אריק (זאבי) מסתובב והוא לא היה חלק מהאימון, המגע איתו עוד אז נתן לי המון, אז זה כן יכול להיות רעיון מגניב, זה בידיים שלהם”.

אז אתה הצעת את עצמך.

”כן והכל בסדר, זה בידיים של מקבלי ההחלטות. ושלא יישמע חס וחלילה משהו, אני בא ברוח טובה והכי מפרגן וכל אחד שיעשה מה טוב לו ונכון לו”.

המדליות בקריירה של פיטר פלצ'יק (רדאד ג'בארה)

הצוותים כבר סגורים מראש, אתה רוצה בהתנדבות וזה באהבה, אבל לשני הרשקו יש לו קווים ברורים והוא רוצה הכל מסודר. לדעתי ישתמשו בך בעתיד והם לא רוצים בהתנדבות. פונטי היה במסיבת העיתונאים והתרגש מאוד, הוא נהיה רגשן, הוא דמע.

”חיממתי לו את הלב, פונטי זה משהו”.

יש יחסים טובים, אז ביום מן הימים פלצ’יק יהיה ויעזור.

”אני פתוח לרעיונות, הג’ודו לנצח יהיה בלב שלי, אני והג’ודו זה אחד, ועולם הספורט האולימפי בכללי”.

כשאתה אומר עולם העסקים, מה מעניין אותך? יש משהו? עבודה של גדולים.

”כן, עבודה של גדולים ממש, ללבוש חליפות. אני מתווה עכשיו סטנדרט חדש לבוא אל המשרד עם בגדי ספורט, להתחיל את היום באימון ומשם לצמוח. מה מעניין אותי? כמה תחומים, אני רוצה להטמיע ולהיכנס לכמה עולמות שאני שם אותם כיעד, מוקדם עוד לדבר על זה, אבל תשמעו על זה בקרוב”.

פיטר פלצ'יק עם מדליית הארד באולימפיאדה (רדאד ג'בארה)

אתה עושה חידונים, אתה משאיר טעם לעוד, שיהיה בהצלחה והבאת לנו כבוד גדול בעולם, התרגשנו איתך מההתחלה עד הסוף.

”תודה רבה”.