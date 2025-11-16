אחרי שנתיים וחצי, נבחרת הדייויס חוזרת לארח בישראל. כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, איגוד הטניס החזיר את המשחקים באישור האיגוד העולמי והמפגש הראשון פה יהיה מול ליטא. טניסאי העבר וקפטן ההנבחרת, יוני ארליך, דיבר על כך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

מה שלומך?

”קצת בשורות טובות ברוך השם”.

זהו אין תירוצים יותר, משחקים בארץ.

”תירוצים זה לא הצד החזק שלי, אתה מכיר אותי, זו בשורה גדולה לטניסאים וגם לקהל”.

זה יכריע גם מי יהיה בבית אחד ומי בבית שתיים.

”כן, גם במקום לשחק במקום אחר ובעבר שאירחנו בליטא, אנחנו מארחים כבר הרבה זמן בחו”ל”.

איך ליטא?

”יש להם שחקנים טובים שמדורגים במאייה השנייה, עוד שחקן שרק יצא מה-200, שחקנים לא רעים בכלל. אנחנו באים עם קאדר שעדיין לא ודאי מי יוכל להגיע. צריך להבין מה עם ישי, עמית וולט עם מחלת הנשיקה”.

אתה שוקל לחזור מפרישה אז?

”כל פעם שאני אומר ‘אולי’ אז כואב לי הגב”.

אתה אומר השחקן הזה איננו והשחקן הזה איננו, מי ישחק?

”פעם אחרונה הייתה סוג של קומדיה של טעויות, גם ישי עבר ניתוח קשה ורק עכשיו מתחיל לחזור אחרי 10 חודשים, עמית עם מחלת הנשיקה, עכשיו הוא מתאושש והגיע לחצי גמר בשבוע שעבר. יש לנו עוד שחקני קולג’ שמדורגים גבוה אצלנו, יש הרבה, אבל עד פברואר יש זמן”.

יש הרבה, אבל מה בתכלס? שחקנים שנראה אותם בסבב העולמי ומתקדמים עוד? מה איתם?

“ישי עוליאל בסבב העולמי ואני מקווה שיחזור יותר טוב אחרי הפסקה של עשרה חודשים”.

לוקח זמן לחזור מתקופה כזו ארוכה.

”נכון, בגלל זה הוא נוסע גם לתחרויות קטנות ביוון, גם עמית וולט שחוזר אחרי מחלת הנשיקה. יש את צוקרמן שבזוגות עושה חיל ודורג בין ה-12-130 בעולם, הוא עושה התקדמות יפה”.

יש לך כאב ראש פה, כי ביחידים המדורג הכי גבוה שלך מדורג 928 בעולם, קמחי ועוליאל לא מתחרים יותר מידי ב-ATP, יש פה בעיה מסוימת לא?

”כל המספרים האלו זה מספרים משקרים, ישי לא שיחק 10 חודשים, קמחי ושימנוב בקולג’ ועדיין מתחרים בצורה טובה וברמה גבוהה, הם משחקים שם כל הזמן והם רגילים ללחץ אולי יותר משאר השחקנים אפילו כי הם משחקים בכל סוף שבוע ועם המון לחץ”.

כמה אתה מודאג מהמצב שלנו?

”אנחנו במצב שכל הנורות האדומות דולקות כבר הרבה זמן, צריך לעשות עשייה ואנחנו מנסים”.

מה עושים? נורות אדומות והשאלה מה האיגוד עושה ומרכזי הטניס?

”אני אדבר בשם המרכז ופחות בשם האיגוד כי שם התחלף מנכ”ל”.

מה הקשר למנכ”ל?

”הוא מתווה ועושה את הדברים”.

היושב ראש מתווה.

”גם המנכ”ל יתווה, יושב הראש גם יש לו את החלומות שלו והיוזמות, המנכ”ל יבוא עם דברים אחרים”.

המנכ”ל שמעתי משחק טניס, איך הוא? חלש?

”הוא דווקא שחקן טוב ומפתיע, אולי נקרא לו”.

לגדל טניסאי זה כמה שנים טובות, מה קורה מתחת לפני השטח?

”יש כמה שחקנים, דן ברנד שהוא יליד 2009-2010, מתבסס ונראה בכיוון הנכון, יש גם בנות שמתבססות בדירוג העולמי ואנחנו עובדים על בני 10-11-12, אבל זה עשור קדימה, יש דור אחד וחצי שקצת פחות טובים, צריך לעבוד עם מה שיש, אי אפשר להמציא דברים”.

אני מפחד מהבריחה הזאת למדינות כמו צרפת שנותנות מקום לטניסאים ישראלים.

”זה קרה פעם אחת וזה יוצא מן הכלל, זה לא קורה בדר”כ וזה נפל בגלל כל מיני סיבות, חלקן מובנות וחלקן לא מובנות”.

מי שלא רוצה לייצג אז לא צריך, יוסי מנור טוען שהמנכ”ל בינוני.

”אמת, מי שלא רוצה לא צריך. אני אולי לא בכושר אז אני חושב שהוא טוב”.

בוא נראה עכשיו שיעשה שינויים.

”גם לשינויים לוקח זמן, הוא בא מאפס ולא מהענף, יש לו את האנשים והכל, הוא מנכ”ל פיקח ועם המון ניסיון של ניהול, יחד עם האנשים והמנהל המקצועי הוא יעשה עבודה טובה ואני פה לעזור במה שאני יכול”.

אתה אוהב שהמשחקים בנתניה?

”פעם ראשונה ראיתי את האולם, נראה מדהים, לא משנה לי איפה זה יהיה, העיקר שיש בשורה וכולם יבואו”.

היית כבר שם?

”לא, עוד לא, ראיתי תמונות וזה נראה יפה מאוד”.

מקווים שזה יישאר ככה ולא יתלקח פה משהו.

”מקווה גם”.