יום ראשון, 16.11.2025 שעה 13:57
ספורט אחר  >> גלישת רוח

שרון קנטור תיעדר מאליפות אירופה בגלישת רוח

סגנית האלופה האולימפית לא תשתתף בתחרות באיטליה, בגלל שטרם התאוששה מהפציעה בראשה. מצטרפת לטיבי וספיצ'קוב שלא נרשמו. וגם: נציגי הנבחרת בפנים

|
שרון קנטור (ראובן שוורץ)
שרון קנטור (ראובן שוורץ)

שרון קנטור לא תתחרה באליפות אירופה בגלישת רוח. סגנית האלופה האולימפית מפאריס 2024 הסירה את שמה מרשימת המשתתפות בתחרות שתתקיים בעוד כחודש ימים בפאלרמו שבאיטליה בגלל שטרם התאוששה מהפציעה בראשה.

כזכור, קנטור נפצעה בראשה במהלך אימון שגרתי וסבלה מזעזוע מוח. לאחרונה, גולשת הרוח המובילה והמדליסטית האולימפית מפאריס 2024 השתתפה באליפות ישראל אך לא בכל השיוטים, משום שהיא עדיין לא בכשירות מלאה ולא התאוששה לחלוטין, ולכן קנטור העדיפה לוותר על היציאה לאליפות אירופה.

לאחר התייעצות עם הרופאה האולימפית דליה נבות, שרון קנטור הסירה את שמה מרשימת המשתתפות באליפות אירופה לאחר התלבטויות רבות, אבל כל עוד היא לא כשירה במאה אחוז וקיים חשש כי תתחרה באופן מלא במאמצים גבוהים מבחינה רפואית, אין טעם שתצא לתחרות באיטליה.

שרון קנטור עם המדליה (ראובן שוורץ)שרון קנטור עם המדליה (ראובן שוורץ)

קנטור היא אחת מגולשות הרוח המובילות בישראל. כזכור, היא זכתה במדליית כסף באליפות אירופה 2023, בזכותה יצאה לתחרות הקדם אולימפית וניצחה אותה, משם המשיכה לזהב באליפות העולם - ובאולימפיאדת פאריס 2024 זכתה במדליית הכסף.

בנוסף אליה, גם שחר טיבי וקטי ספיצ’קוב בחרו שלא לצאת לאליפות אירופה מסיבות אישיות. המשמעות היא שהנבחרת המובילה של שחר צוברי תגיע רק עם שלוש נציגות בכירות לתחרות היבשתית: תמר שטיינברג, דניאלה פלג ומאיה מוריס. מיד לאחר מכן, הנבחרת תצא לפגרה. 

שרון קנטור ושחר צוברי עם המדליה (ראובן שוורץ)שרון קנטור ושחר צוברי עם המדליה (ראובן שוורץ)

מנבחרת הגברים, בהובלתו של המאמן גל פרידמן, ישתתפו ארבעה נציגים ישראלים: האלוף האולימפי תום ראובני, כמו גם יואב כהן, יואב עומר ותומר ורדימון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */