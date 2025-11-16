סוגר מעגל: דה כלבו מונה למאמן הנוער של עכו

מאמן שלישי העונה לקבוצת הנוער של הפועל עכו, ששבה לליגת העל אחרי שני עשורים וחצי. אחרי לידן דלויה, שהחל את העונה עם הקבוצה אחרי שהוביל אותה לניצחונות במשחקי הפלייאוף על העלייה לליגת העל, ואחרי ירין איבגי - שאימן בחמשת המחזורים האחרונים, מונה לתפקיד ליאור דה כלבו (43).

מאמנה החדש של הפועל עכו החל את העונה בקבוצת הבוגרים של בית"ר חיפה, אחרי פרק של שלוש עונות בקבוצת הבוגרים ובמחלקת הנוער של הפועל עכו. קודם לכן אימן את קבוצת הנוער של עירוני נשר בליגת העל, בעונה שהסתיימה בירידת ליגה, אחרי שתי עונות בהן הוביל להצלחה את קבוצות נערים א' של עירוני קרית שמונה.

לליאור דה כלבו זוהי סגירת מעגל, שכן מדובר במועדון בו גדל כשחקן צעיר ושיחק בקבוצת הבוגרים ובמחלקת הנועא החל במהלך העשור הקודם את קריירת האימון, ואף הוביל באמצע העשור הקודם את קבוצת נערים ב' לזכייה באליפות ליגת מפרץ. קבוצת הנוער של הפועל עכו צברה נקודה אחת בלבד בעשרה משחקים - והיא מרוחקת שש נקודות מהמקום המוביל למשחקי מבחן - בו מדורגת הפועל רמת השרון, ושבע נקודות מהמקום המבטיח הישארות בליגה - בו מדורגת הפועל חיפה.

מהנהלת הפועל עכו נמסר: “הפועל עכו גאה להודיע על מינויו של ליאור דה כלבו למאמן קבוצת הנוער בליגת העל. ליאור, אשר גדל בעכו ומתגורר בה, החל את דרכו בכדורגל במועדון שיחק בכל קבוצות הנוער של הפועל עכו. לאורך השנים, שימש גם כקפטן בקבוצת הבוגרים והיה חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של המועדון. בנוסף, אימן בקבוצת הכדורגל כרמיאל, שם הצליח להוביל אותה להישגים”.

שמוליק אמירה, מנכ”ל המועדון, התייחס למינוי: “הזהות של המועדון והחיבור העמוק לעיר עכו חשובים לנו מאוד. ליאור הוא חלק בלתי נפרד מהקהילה המקומית ומהקבוצה. אין לנו ספק שהוא האיש הנכון לגבש ולהוביל את קבוצת הנוער בהצלחה.”

ליאור דה כלבו לאחר ההחתמה: “עבורי, הפועל עכו היא הרבה יותר מקבוצת כדורגל זו עיר ילדותי, זו האהבה הגדולה שלי. אני מגיע עם תשוקה רבה ונחישות להוביל את הקבוצה להישגים. אני מודה להנהלת המועדון על האמון בי”