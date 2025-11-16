צוות ישראלי שובץ למשחק של קפריסין מול אסטוניה

לא רק נבחרת ישראל יצאה לחלון נבחרות, אלא גם השופטים הבכירים בכדורגל הישראלי, וצוות שיפוט בכחול-לבן נבחר לנהל את המשחק בין נבחרות קפריסין ואסטוניה ביום שלישי ב-19:00.

את הצוות יוביל השופט הבכיר אוראל גרינפלד, כשיתפקד כשופט ראשי. אליו יצטרפו עוזרי השופט רועי חסן ומתי יעקובוב.

קפריסין סיימה את דרכה במוקדמות המונדיאל בבית ח’ במקום הרביעי, כשהיא היחידה ששיחקה את כל המשחקים. במדיה משחק לויזוס לויזו מהפועל ת”א.

מנגד, אסטוניה לקחה חלק בבית הישראלי, שם תסיים במקום הרביעי אלא אם מולדובה תנצח את ישראל ביותר מ-10 שערים. מול הנבחרת של רן בן שמעון הם הפסידו פעמיים, 1:2 ו-1:3.