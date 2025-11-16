יום ראשון, 16.11.2025 שעה 12:23
כדורגל ישראלי

צוות ישראלי שובץ למשחק של קפריסין מול אסטוניה

השופט הבכיר אוראל גרינפלד יתפקד כשופט הראשי, איתו השופטים רועי חסן ומתי יעקובוב, במשחק בין הנבחרות שבו צפו להשתתף לויזוס לויזו מהפועל ת"א

|
אוראל גרינפלד (רדאד ג'בארה)
אוראל גרינפלד (רדאד ג'בארה)

לא רק נבחרת ישראל יצאה לחלון נבחרות, אלא גם השופטים הבכירים בכדורגל הישראלי, וצוות שיפוט בכחול-לבן נבחר לנהל את המשחק בין נבחרות קפריסין ואסטוניה ביום שלישי ב-19:00.

את הצוות יוביל השופט הבכיר אוראל גרינפלד, כשיתפקד כשופט ראשי. אליו יצטרפו עוזרי השופט רועי חסן ומתי יעקובוב.

קפריסין סיימה את דרכה במוקדמות המונדיאל בבית ח’ במקום הרביעי, כשהיא היחידה ששיחקה את כל המשחקים. במדיה משחק לויזוס לויזו מהפועל ת”א.

מנגד, אסטוניה לקחה חלק בבית הישראלי, שם תסיים במקום הרביעי אלא אם מולדובה תנצח את ישראל ביותר מ-10 שערים. מול הנבחרת של רן בן שמעון הם הפסידו פעמיים, 1:2 ו-1:3.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */