דור תורג'מן (ראובן שוורץ)

אחרי התיקו המאופס מול ליטא, נבחרת ישראל מסיימת בשעה זו את קמפיין מוקדמות המונדיאל. השחקנים בכחול לבן מארחים את מולדובה דווקא בקישינב, בירת מולדובה, ומקווים לסיים עם ניצחון על היריבה האחרונה שגברו עליה.

בעצם הנבחרת הגיעה לדברצן אחרי ארבעה משחקים ברציפות ללא ניצחון: לפני המשחק מול ליטא שהסתיים בתיקו מאופס, הנבחרת הובסה 3:0 על ידי איטליה, לפני כן 5:0 על ידי נורבגיה, ובספטמבר היה את ההפסד 5:4 לאזורי.

במפגש הקודם מול מולדובה, הנבחרת ניצחה 0:4 בחודש ספטמבר. דור פרץ, מנור סולומון, תאי בריבו ואוסקר גלוך כבשו אז את השערים לנבחרת של רן בן שמעון. מאז אותו משחק, מולדובה חטפה 11:1 מנורבגיה, הפסידה 2:1 לרומניה במשחק ידידות, סיימה ב-1:1 מול אסטוניה והפסידה 2:0 לאיטליה.

כידוע, הנבחרת הגיעה למשחק מהמקום השלישי עם תשע נקודות שהושגו בניצחון על מולדובה ובשניים נוספים על אסטוניה. מולדובה אחרונה בבית עם נקודה.