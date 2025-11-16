מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
16/11/2025 21:45
דור תורג'מן (ראובן שוורץ)
אחרי התיקו המאופס מול ליטא, נבחרת ישראל מסיימת בשעה זו את קמפיין מוקדמות המונדיאל. השחקנים בכחול לבן מארחים את מולדובה דווקא בקישינב, בירת מולדובה, ומקווים לסיים עם ניצחון על היריבה האחרונה שגברו עליה.
בעצם הנבחרת הגיעה לדברצן אחרי ארבעה משחקים ברציפות ללא ניצחון: לפני המשחק מול ליטא שהסתיים בתיקו מאופס, הנבחרת הובסה 3:0 על ידי איטליה, לפני כן 5:0 על ידי נורבגיה, ובספטמבר היה את ההפסד 5:4 לאזורי.
במפגש הקודם מול מולדובה, הנבחרת ניצחה 0:4 בחודש ספטמבר. דור פרץ, מנור סולומון, תאי בריבו ואוסקר גלוך כבשו אז את השערים לנבחרת של רן בן שמעון. מאז אותו משחק, מולדובה חטפה 11:1 מנורבגיה, הפסידה 2:1 לרומניה במשחק ידידות, סיימה ב-1:1 מול אסטוניה והפסידה 2:0 לאיטליה.
כידוע, הנבחרת הגיעה למשחק מהמקום השלישי עם תשע נקודות שהושגו בניצחון על מולדובה ובשניים נוספים על אסטוניה. מולדובה אחרונה בבית עם נקודה.
מחצית שניה
'78
- דור פרץ פינה את מקומו לסתיו טוריאל
'78
- חילוף כפול של רן בן שמעון: מחמוד ג'אבר נכנס במקום גבי קניקובסקי
'72
- גם אליאל פרץ היה קרוב להכפיל את היתרון עם הזדמנות מתוך הרחבה, אך לצערו נעצר בעמוד השער
'70
- עוז הזדמנות נהדרת של דור פרץ בתוך הרחבה, שוב טימבור הדף לקרן
'66
- ארתור יוניצה החליף את חלוץ מכבי ת"א ומי שכבש את שער השוויון, יון ניקולאסקו
'65
- שער! ישראל עלתה ל-1:2! התקפה מצוינת של הבחורים בכחול לבן הסתיימה עם בעיטה של תורג'מן לעמוד, רוי רביבו עט על הריבאונד וכבש מקרוב
'61
- אוסקר גלוך ניסה את מזלו עם בעיטה מחוץ לרחבה, אך פספס את המסגרת במעט
'54
- איון בורס נכנס במקום סטפן בטיקה
'54
- חילוף כפול במולדובה: וירג'יליו פוסולצ'י פינה את מקומו לסרג'יו פלטיקה
'53
- דן ביטון שחרר בעיטה חופשית טובה, אך שוב טימבור היה במקום
'51
- בליץ אדיר של הנבחרת עם כמה בעיטות לשער הסתיים עם הזדמנות מצוינת של דור פרץ, ששחרר בעיטה מהאוויר לשער אך טימבור הגיב טוב והדף את הכדור
'47
- כשהוא פחות משתי דקות על הדשא, גיא מזרחי הגיע להזדמנות מצוינת בתוך הרחבה, אך לצערו סחט הצלה מקו השער
'46
- חילוף ראשון בנבחרת ישראל: גיא מזרחי נכנס במקום אלי דסה
מחצית ראשונה
'42
- גבי קניקובסקי שיגר בעיטה עוצמתית מקצה הרחבה, טימבור הגיע בקצות האצבעות והסיט את הכדור למשקוף
'37
- שער! מולדובה השוותה ל-1:1! חלוץ מכבי ת"א, יון ניקולאסקו, השתלט נפלא על כדור גבוה ומקו הרחבה שחרר כדור אדיר מהאוויר, ישר לרשת של גלזר
'35
- דור תורג'מן פספס הזדמנות אדירה כשדהר כל הדרך לבדו עד הרחבה ונעצר אצל השוער המולדבי, אך למזלו הדגל לנבדל הונף
'33
- אוסקר גלוך במהלך אישי נהדר חדר לרחבה והכניס כדור רוחב מצוין לדור פרץ, שמקרוב שלח את הכדור מחוץ למסגרת
'24
- דן ביטון השתחרר נהדר על סף רחבת ה-16 ושחרר בעיטה חזקה ומסובבת, שלצערו פגעה בקורה ויצאה החוצה
'21
- שער! ישראל עלתה ל-0:1! אחרי דקות ארוכות של בדיקת במערכת ה-VAR, השופט הצביע על הנקודה הלבנה ודור תורג'מן שחרר בעיטה אותה אמיל טימבור כבר לקח, אך הכדור חדר לרשת
'18
- אליאל פרץ ניצל טעות קשה בהגנה המולדבית כשעט על כדור תועה, חדר לרחבה וסחט מסרג'יו פרצ'יון עבירה שזיכתה אותו בכרטיס אדום בגין מניעת שער בטוח
'14
- דן ביטון הגיע להזדמנות מצוינת בתוך הרחבה אחרי מסירה של אוסקר גלוך, אך לצערו הדגל לנבדל הונף
'3
- פתיחה חזקה של הנבחרת! רוי רביבו שלח כדור נפלא לדן ביטון שהשאיר מצוין לדור פרץ, שאיבד את הכדור בתוך הרחבה