יום ראשון, 16/11/2025, 21:45אצטדיון נאג'ירדיי, דברצןמוקדמות מונדיאל, אירופה - מחזור 10
מולדובה
שער יון ניקולסקו (36)
דקה 85
2 1
שופט: אלארד לינדהאוט
פנדל דור תורג'מן (20)
שער רוי רביבו (65)
ישראל
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
123-105גרמניה1
122-65סלובקיה2
66-65צפון אירלנד3
012-15לוקסמבורג4
 בית 2 
131-135שווייץ1
104-55קוסובו2
37-25סלובניה3
111-35שבדיה4
 בית 3 
113-145דנמרק1
105-95סקוטלנד2
612-105יוון3
117-45בלארוס4
 בית 4 
164-166צרפת1
1011-106אוקראינה2
711-136איסלנד3
116-36אזרבייג'ן4
 בית 5 
150-195ספרד1
1210-155טורקיה2
313-65גיאורגיה3
018-15בולגריה4
 בית 6 
137-206פורטוגל1
107-96אירלנד2
810-116הונגריה3
319-36ארמניה4
 בית 7 
174-237הולנד1
145-117פולין2
1014-88פינלנד3
516-27מלטה4
311-67ליטא5
 בית 8 
183-217אוסטריה1
166-167בוסניה2
109-127רומניה3
811-118קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
214-337נורבגיה1
188-207איטליה2
919-157ישראל3
421-88אסטוניה4
128-47מולדובה5
 בית 10 
157-227בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1310-147ווילס3
813-98קזחסטן4
024-07ליכטנשטיין5
  
240-228אנגליה1
145-78אלבניה2
1310-98סרביה3
116-38אנדורה4
  
192-237קרואטיה1
138-127צ'כיה2
129-118איי פארו3
914-67מונטנגרו4
022-37גיברלטר5
הרכבים וציונים
 
 
דור תורג'מן (ראובן שוורץ)
אחרי התיקו המאופס מול ליטא, נבחרת ישראל מסיימת בשעה זו את קמפיין מוקדמות המונדיאל. השחקנים בכחול לבן מארחים את מולדובה דווקא בקישינב, בירת מולדובה, ומקווים לסיים עם ניצחון על היריבה האחרונה שגברו עליה.

בעצם הנבחרת הגיעה לדברצן אחרי ארבעה משחקים ברציפות ללא ניצחון: לפני המשחק מול ליטא שהסתיים בתיקו מאופס, הנבחרת הובסה 3:0 על ידי איטליה, לפני כן 5:0 על ידי נורבגיה, ובספטמבר היה את ההפסד 5:4 לאזורי.

במפגש הקודם מול מולדובה, הנבחרת ניצחה 0:4 בחודש ספטמבר. דור פרץ, מנור סולומון, תאי בריבו ואוסקר גלוך כבשו אז את השערים לנבחרת של רן בן שמעון. מאז אותו משחק, מולדובה חטפה 11:1 מנורבגיה, הפסידה 2:1 לרומניה במשחק ידידות, סיימה ב-1:1 מול אסטוניה והפסידה 2:0 לאיטליה.

כידוע, הנבחרת הגיעה למשחק מהמקום השלישי עם תשע נקודות שהושגו בניצחון על מולדובה ובשניים נוספים על אסטוניה. מולדובה אחרונה בבית עם נקודה.

מחצית שניה
  • '78
  • חילוף
  • דור פרץ פינה את מקומו לסתיו טוריאל
  • '78
  • חילוף
  • חילוף כפול של רן בן שמעון: מחמוד ג'אבר נכנס במקום גבי קניקובסקי
  • '72
  • החמצה
  • גם אליאל פרץ היה קרוב להכפיל את היתרון עם הזדמנות מתוך הרחבה, אך לצערו נעצר בעמוד השער
  • '70
  • החמצה
  • עוז הזדמנות נהדרת של דור פרץ בתוך הרחבה, שוב טימבור הדף לקרן
  • '66
  • חילוף
  • ארתור יוניצה החליף את חלוץ מכבי ת"א ומי שכבש את שער השוויון, יון ניקולאסקו
  • '65
  • שער
  • שער! ישראל עלתה ל-1:2! התקפה מצוינת של הבחורים בכחול לבן הסתיימה עם בעיטה של תורג'מן לעמוד, רוי רביבו עט על הריבאונד וכבש מקרוב
  • '61
  • החמצה
  • אוסקר גלוך ניסה את מזלו עם בעיטה מחוץ לרחבה, אך פספס את המסגרת במעט
  • '54
  • חילוף
  • איון בורס נכנס במקום סטפן בטיקה
  • '54
  • חילוף
  • חילוף כפול במולדובה: וירג'יליו פוסולצ'י פינה את מקומו לסרג'יו פלטיקה
  • '53
  • החמצה
  • דן ביטון שחרר בעיטה חופשית טובה, אך שוב טימבור היה במקום
  • '51
  • החמצה
  • בליץ אדיר של הנבחרת עם כמה בעיטות לשער הסתיים עם הזדמנות מצוינת של דור פרץ, ששחרר בעיטה מהאוויר לשער אך טימבור הגיב טוב והדף את הכדור
  • '47
  • החמצה
  • כשהוא פחות משתי דקות על הדשא, גיא מזרחי הגיע להזדמנות מצוינת בתוך הרחבה, אך לצערו סחט הצלה מקו השער
  • '46
  • חילוף
  • חילוף ראשון בנבחרת ישראל: גיא מזרחי נכנס במקום אלי דסה
מחצית ראשונה
  • '42
  • החמצה
  • גבי קניקובסקי שיגר בעיטה עוצמתית מקצה הרחבה, טימבור הגיע בקצות האצבעות והסיט את הכדור למשקוף
  • '37
  • שער
  • שער! מולדובה השוותה ל-1:1! חלוץ מכבי ת"א, יון ניקולאסקו, השתלט נפלא על כדור גבוה ומקו הרחבה שחרר כדור אדיר מהאוויר, ישר לרשת של גלזר
  • '35
  • נבדל
  • דור תורג'מן פספס הזדמנות אדירה כשדהר כל הדרך לבדו עד הרחבה ונעצר אצל השוער המולדבי, אך למזלו הדגל לנבדל הונף
  • '33
  • החמצה
  • אוסקר גלוך במהלך אישי נהדר חדר לרחבה והכניס כדור רוחב מצוין לדור פרץ, שמקרוב שלח את הכדור מחוץ למסגרת
  • '24
  • החמצה
  • דן ביטון השתחרר נהדר על סף רחבת ה-16 ושחרר בעיטה חזקה ומסובבת, שלצערו פגעה בקורה ויצאה החוצה
  • '21
  • שער בפנדל
  • שער! ישראל עלתה ל-0:1! אחרי דקות ארוכות של בדיקת במערכת ה-VAR, השופט הצביע על הנקודה הלבנה ודור תורג'מן שחרר בעיטה אותה אמיל טימבור כבר לקח, אך הכדור חדר לרשת
  • '18
  • כרטיס אדום
  • אליאל פרץ ניצל טעות קשה בהגנה המולדבית כשעט על כדור תועה, חדר לרחבה וסחט מסרג'יו פרצ'יון עבירה שזיכתה אותו בכרטיס אדום בגין מניעת שער בטוח
  • '14
  • נבדל
  • דן ביטון הגיע להזדמנות מצוינת בתוך הרחבה אחרי מסירה של אוסקר גלוך, אך לצערו הדגל לנבדל הונף
  • '3
  • החמצה
  • פתיחה חזקה של הנבחרת! רוי רביבו שלח כדור נפלא לדן ביטון שהשאיר מצוין לדור פרץ, שאיבד את הכדור בתוך הרחבה
