פרנצ'סקו פיו אספוסיטו חוגג (IMAGO) פרנצ'סקו פיו אספוסיטו חוגג (IMAGO)

לאחר שבעה משחקים שהתפרסו על פני מספר חלונות נבחרות, הבית הישראלי במוקדמות המונדיאל מגיע להכרעה. בשעה זו נבחרת איטליה מארחת את נבחרת נורבגיה למחזור השמיני והאחרון, למאבק ישיר על המקום במונדיאל 2026.

נורבגיה היא הפייבוריטית הברורה להעפלה. לאחר שלב בתים פנטסטי שבו כבשה 33 שערים ב-9 משחקים, היא נמצאת מרחק נגיעה מטורניר גדול לראשונה מאז שנת 2,000 ומקווה להשלים את העבודה.

מנגד, האזורי מגיעים כשעדיין יש להם סיכוי תיאורטי להעפיל ישירות, אך לשם כך הם צריכים נס בדמות ניצחון בהפרש של 9 שערים ומעלה. במידה ולא יעמדו במשימה הבלתי אפשרית, הם יצטרכו לחפש את דרכם מפלייאוף ההעפלה בפעם השלישית ברציפות, בשני המקרים הקודמים כשלו.

הנבחרות נפגשו בסיבוב הראשון בבית של הנורבגים, כשאז קיבלנו מופע חד צדדי. עד הדקה ה-42 אלכסנדר סורולות’, אנטוניו נוסה וארלינג הולאנד העלו את המארחת ל-0:3 שנשמר עד הסיום והעניק נקודות קריטיות להכרעה בקמפיין הנוכחי.