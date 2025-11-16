מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
21:45
פרנצ'סקו פיו אספוסיטו חוגג (IMAGO)
לאחר שבעה משחקים שהתפרסו על פני מספר חלונות נבחרות, הבית הישראלי במוקדמות המונדיאל מגיע להכרעה. בשעה זו נבחרת איטליה מארחת את נבחרת נורבגיה למחזור השמיני והאחרון, למאבק ישיר על המקום במונדיאל 2026.
נורבגיה היא הפייבוריטית הברורה להעפלה. לאחר שלב בתים פנטסטי שבו כבשה 33 שערים ב-9 משחקים, היא נמצאת מרחק נגיעה מטורניר גדול לראשונה מאז שנת 2,000 ומקווה להשלים את העבודה.
מנגד, האזורי מגיעים כשעדיין יש להם סיכוי תיאורטי להעפיל ישירות, אך לשם כך הם צריכים נס בדמות ניצחון בהפרש של 9 שערים ומעלה. במידה ולא יעמדו במשימה הבלתי אפשרית, הם יצטרכו לחפש את דרכם מפלייאוף ההעפלה בפעם השלישית ברציפות, בשני המקרים הקודמים כשלו.
הנבחרות נפגשו בסיבוב הראשון בבית של הנורבגים, כשאז קיבלנו מופע חד צדדי. עד הדקה ה-42 אלכסנדר סורולות’, אנטוניו נוסה וארלינג הולאנד העלו את המארחת ל-0:3 שנשמר עד הסיום והעניק נקודות קריטיות להכרעה בקמפיין הנוכחי.
מחצית שניה
-
'67
- סורלות' עבר את די לורנצו ונתקל בשופט, בסטוני לקח את הכדור והוציא את האזורי להתקפה, השופט עצר את המהלך, מכיוון שהפריע לחלוץ הנורבגי, הבלם של אינטר גער בו וקיבל את הכרטיס הצהוב
-
'63
- אנטוניו נוסא קיבל כדור מסורלות' באגף ימין כנגד שלושה שחקני הגנה איטלקים, השחקן של לייפציג לא התבלבל, שלח טיל לרשת הגבוהה והשווה את התוצאה
-
'54
- סורלות' ניסה לעבור שוב באגף ימין, הכדור ניתז לריירסון שבעט חזק ושטוח אבל רחוק מהמסגרת
-
'48
- אחרי מחצית ראשונה מנומנמת הקצב עלה בחצי השני. אלכסנדר סורלות קיבל כדור בקצה הימני של הרחבה, חתך למרכז ובעט חזק ומעל השער
-
'47
- לוקאטלי ניסה להעביר כדור עומק לרטגי, ההגנה הנורבגית בלמה את המסירה. הכדור חזר לקשר יובנטוס שבעט למרכז השע היישר לידיו של נילנד
-
'46
- מצב ראשון לנורבגים, אלכסנדר סורלות קיבל כדור בקצה הימני של הרחבה ובעט מחוץ למסגרת
מחצית ראשונה
-
'45+2
- יוליאן ריירסון הסתובב על ניקולו בארלה, שבניסיון לקחת את הכדור בעט ברגלו של המגן הנורבגי וקיבל את הכרטיס הצהוב
-
'44
- ג'נארו גאטוסו קיבל כרטיס צהוב אחרי ויכוח עם השופט, בגלל בזבוזי הזמן לטענתו של הנורבגים
-
'36
- די מרקו קיבל כדור באגף שמאל כשהוא פנוי לגמרי, המגן הגביה במדוייק לראשו של אספוזיטו, שנגח מחוץ למסגרת ופספס הזדמנות לכבוש את השני שלו הערב
-
'25
- האילטקים שולטים במרכז המגרש אבל לא מצליחים להגיע למצבים, האורחים חסרי אונים נגד הקישור של האזורי
-
'17
- מנואל לוקאטלי בעט מרחוק, אבל זה הלך גבוה ומעל השער
-
'11
- פדריקו דה מרקו גנב את הכדור להגנה הנורבגית המבולבלת, העביר למרכז למתאו רטגי שהחזיר לו בנגיעה, עוד מסירת רוחב של המגן הפעם לפיו אספוזיטו שעצר עם הגב הסתובב ושלח טיל בין רגליו של השוער הנורבגי
-
'1
- אלחנדרו הרננדס הוציא לדרך את ההתמודדות