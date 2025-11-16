יום ראשון, 16.11.2025 שעה 23:28
יום ראשון, 16/11/2025, 21:45אצטדיון ג'וזפה מאצהמוקדמות מונדיאל, אירופה - מחזור 10
נורבגיה
דקה 83
1 3
שופט: אלחנדרו הרננדס
איטליה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
123-105גרמניה1
122-65סלובקיה2
66-65צפון אירלנד3
012-15לוקסמבורג4
 בית 2 
131-135שווייץ1
104-55קוסובו2
37-25סלובניה3
111-35שבדיה4
 בית 3 
113-145דנמרק1
105-95סקוטלנד2
612-105יוון3
117-45בלארוס4
 בית 4 
164-166צרפת1
1011-106אוקראינה2
711-136איסלנד3
116-36אזרבייג'ן4
 בית 5 
150-195ספרד1
1210-155טורקיה2
313-65גיאורגיה3
018-15בולגריה4
 בית 6 
137-206פורטוגל1
107-96אירלנד2
810-116הונגריה3
319-36ארמניה4
 בית 7 
174-237הולנד1
145-117פולין2
1014-88פינלנד3
516-27מלטה4
311-67ליטא5
 בית 8 
183-217אוסטריה1
166-167בוסניה2
109-127רומניה3
811-118קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
214-337נורבגיה1
188-207איטליה2
919-157ישראל3
421-88אסטוניה4
128-47מולדובה5
 בית 10 
157-227בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1310-147ווילס3
813-98קזחסטן4
024-07ליכטנשטיין5
  
240-228אנגליה1
145-78אלבניה2
1310-98סרביה3
116-38אנדורה4
  
192-237קרואטיה1
138-127צ'כיה2
129-118איי פארו3
914-67מונטנגרו4
022-37גיברלטר5
מערכת ONE | 16/11/2025 21:45
הרכבים וציונים
 
 
פרנצ'סקו פיו אספוסיטו חוגג (IMAGO)
פרנצ'סקו פיו אספוסיטו חוגג (IMAGO)

לאחר שבעה משחקים שהתפרסו על פני מספר חלונות נבחרות, הבית הישראלי במוקדמות המונדיאל מגיע להכרעה. בשעה זו נבחרת איטליה מארחת את נבחרת נורבגיה למחזור השמיני והאחרון, למאבק ישיר על המקום במונדיאל 2026.

נורבגיה היא הפייבוריטית הברורה להעפלה. לאחר שלב בתים פנטסטי שבו כבשה 33 שערים ב-9 משחקים, היא נמצאת מרחק נגיעה מטורניר גדול לראשונה מאז שנת 2,000 ומקווה להשלים את העבודה.

מנגד, האזורי מגיעים כשעדיין יש להם סיכוי תיאורטי להעפיל ישירות, אך לשם כך הם צריכים נס בדמות ניצחון בהפרש של 9 שערים ומעלה. במידה ולא יעמדו במשימה הבלתי אפשרית, הם יצטרכו לחפש את דרכם מפלייאוף ההעפלה בפעם השלישית ברציפות, בשני המקרים הקודמים כשלו.

הנבחרות נפגשו בסיבוב הראשון בבית של הנורבגים, כשאז קיבלנו מופע חד צדדי. עד הדקה ה-42 אלכסנדר סורולות’, אנטוניו נוסה וארלינג הולאנד העלו את המארחת ל-0:3 שנשמר עד הסיום והעניק נקודות קריטיות להכרעה בקמפיין הנוכחי.

מחצית שניה
  • '67
  • כרטיס צהוב
  • סורלות' עבר את די לורנצו ונתקל בשופט, בסטוני לקח את הכדור והוציא את האזורי להתקפה, השופט עצר את המהלך, מכיוון שהפריע לחלוץ הנורבגי, הבלם של אינטר גער בו וקיבל את הכרטיס הצהוב
  • '63
  • שער
  • אנטוניו נוסא קיבל כדור מסורלות' באגף ימין כנגד שלושה שחקני הגנה איטלקים, השחקן של לייפציג לא התבלבל, שלח טיל לרשת הגבוהה והשווה את התוצאה
  • '54
  • החמצה
  • סורלות' ניסה לעבור שוב באגף ימין, הכדור ניתז לריירסון שבעט חזק ושטוח אבל רחוק מהמסגרת
  • '48
  • החמצה
  • אחרי מחצית ראשונה מנומנמת הקצב עלה בחצי השני. אלכסנדר סורלות קיבל כדור בקצה הימני של הרחבה, חתך למרכז ובעט חזק ומעל השער
  • '47
  • החמצה
  • לוקאטלי ניסה להעביר כדור עומק לרטגי, ההגנה הנורבגית בלמה את המסירה. הכדור חזר לקשר יובנטוס שבעט למרכז השע היישר לידיו של נילנד
  • '46
  • החמצה
  • מצב ראשון לנורבגים, אלכסנדר סורלות קיבל כדור בקצה הימני של הרחבה ובעט מחוץ למסגרת
מחצית ראשונה
  • '45+2
  • כרטיס צהוב
  • יוליאן ריירסון הסתובב על ניקולו בארלה, שבניסיון לקחת את הכדור בעט ברגלו של המגן הנורבגי וקיבל את הכרטיס הצהוב
  • '44
  • אחר
  • ג'נארו גאטוסו קיבל כרטיס צהוב אחרי ויכוח עם השופט, בגלל בזבוזי הזמן לטענתו של הנורבגים
מתאו פוליטנו ודוויד מולר (IMAGO)מתאו פוליטנו ודוויד מולר (IMAGO)
  • '36
  • החמצה
  • די מרקו קיבל כדור באגף שמאל כשהוא פנוי לגמרי, המגן הגביה במדוייק לראשו של אספוזיטו, שנגח מחוץ למסגרת ופספס הזדמנות לכבוש את השני שלו הערב
ארלינג הולאנד ודוידה פראטזי במאבק (IMAGO)ארלינג הולאנד ודוידה פראטזי במאבק (IMAGO)
  • '25
  • אחר
  • האילטקים שולטים במרכז המגרש אבל לא מצליחים להגיע למצבים, האורחים חסרי אונים נגד הקישור של האזורי
  • '17
  • החמצה
  • מנואל לוקאטלי בעט מרחוק, אבל זה הלך גבוה ומעל השער
הולאנד עולה לכדור גובה (IMAGO)הולאנד עולה לכדור גובה (IMAGO)
שחקני איטליה חוגגים (IMAGO)שחקני איטליה חוגגים (IMAGO)
  • '11
  • שער
  • פדריקו דה מרקו גנב את הכדור להגנה הנורבגית המבולבלת, העביר למרכז למתאו רטגי שהחזיר לו בנגיעה, עוד מסירת רוחב של המגן הפעם לפיו אספוזיטו שעצר עם הגב הסתובב ושלח טיל בין רגליו של השוער הנורבגי
  • '1
  • החלטת שופט
  • אלחנדרו הרננדס הוציא לדרך את ההתמודדות
