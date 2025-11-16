יום ראשון, 16.11.2025 שעה 11:33
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
123-105גרמניה1
122-65סלובקיה2
66-65צפון אירלנד3
012-15לוקסמבורג4
 בית 2 
131-135שווייץ1
104-55קוסובו2
37-25סלובניה3
111-35שבדיה4
 בית 3 
113-145דנמרק1
105-95סקוטלנד2
612-105יוון3
117-45בלארוס4
 בית 4 
133-135צרפת1
79-135איסלנד2
711-85אוקראינה3
113-25אזרבייג'ן4
 בית 5 
150-195ספרד1
1210-155טורקיה2
313-65גיאורגיה3
018-15בולגריה4
 בית 6 
106-115פורטוגל1
87-95הונגריה2
75-65אירלנד3
310-25ארמניה4
 בית 7 
174-237הולנד1
145-117פולין2
1014-88פינלנד3
516-27מלטה4
311-67ליטא5
 בית 8 
183-217אוסטריה1
166-167בוסניה2
109-127רומניה3
811-118קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
214-337נורבגיה1
188-207איטליה2
919-157ישראל3
421-88אסטוניה4
128-47מולדובה5
 בית 10 
157-227בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1310-147ווילס3
813-98קזחסטן4
024-07ליכטנשטיין5
  
210-207אנגליה1
143-77אלבניה2
109-77סרביה3
116-38אנדורה4
  
192-237קרואטיה1
138-127צ'כיה2
129-118איי פארו3
914-67מונטנגרו4
022-37גיברלטר5

הנבחרת פייבוריטית לסגור את הקמפיין עם ניצחון

הכחולים לבנים קיבלו ב-Winner יחס של פי 1.4 ב-21:45 מול מולדובה. וגם: היחס לאיטליה מול נורבגיה ועוד קרב ענקים בין אלקראס לסינר בגמר בטורינו

|
שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)
שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

נבחרת ישראל תסגור הערב (ראשון, 21:45) את קמפיין מוקדמות המונדיאל במשחק מול מולדובה. הוא לא יקבע כלום, אבל בכל זאת רן בן שמעון והשחקנים מקווים לסיים בטעם טוב עם ניצחון אחרי התיקו המאופס המאכזב מול ליטא.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן

הנבחרת פייבוריטית לנצח וקיבלה יחס של פי 1.4 לניצחון. מי שרוצה ללכת נגד הנבחרת ובסופו של דבר מולדובה אכן תנצח, הוא ירוויח פי 5 מסכום ההימור, בעוד לתיקו בתום 90 הדקות יש יחס של פי 3.9.

במקביל איטליה תשחק מול נורבגיה בבית הישראלי בסן סירו ורק ניצחון בהפרש של לא פחות מ-9 שערים לפחות יאפשר לה לחלוף על פני הסקנדינבים כדי לעלות ישירות למונדיאל ולא לפלייאוף. בכל תסריט אחר, האזורי יצטרכו לעבור דרך הפלייאוף.

ארלינג הולאנד (IMAGO)ארלינג הולאנד (IMAGO)

איטליה פייבוריטית לניצחון עם יחס של פי 1.95. אם ארלינג הולאנד וחבריו יחגגו במילאנו עם ניצחון, מי שיהמר על כך ירוויח פי 2.95 מסכום ההימור. במקרה של תיקו, היחס הוא פי 3.2.

"רוצים לסיים את זה עם ניצחון"

גם טניס נקבל הערב (19:00) – ועוד איזה משחק: קרלוס אלקראס יפגוש את יאניק סינר בעוד גמר, הפעם בטורניר סוף השנה בטורינו. האיטלקי פייבוריט עם יחס של פי 1.35 לניצחון לעומת פי 2.15 לכוכב הספרדי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */