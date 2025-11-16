הנבחרת פייבוריטית לסגור את הקמפיין עם ניצחון

נבחרת ישראל תסגור הערב (ראשון, 21:45) את קמפיין מוקדמות המונדיאל במשחק מול מולדובה. הוא לא יקבע כלום, אבל בכל זאת רן בן שמעון והשחקנים מקווים לסיים בטעם טוב עם ניצחון אחרי התיקו המאופס המאכזב מול ליטא.

הנבחרת פייבוריטית לנצח וקיבלה יחס של פי 1.4 לניצחון. מי שרוצה ללכת נגד הנבחרת ובסופו של דבר מולדובה אכן תנצח, הוא ירוויח פי 5 מסכום ההימור, בעוד לתיקו בתום 90 הדקות יש יחס של פי 3.9.

במקביל איטליה תשחק מול נורבגיה בבית הישראלי בסן סירו ורק ניצחון בהפרש של לא פחות מ-9 שערים לפחות יאפשר לה לחלוף על פני הסקנדינבים כדי לעלות ישירות למונדיאל ולא לפלייאוף. בכל תסריט אחר, האזורי יצטרכו לעבור דרך הפלייאוף.

ארלינג הולאנד (IMAGO)

איטליה פייבוריטית לניצחון עם יחס של פי 1.95. אם ארלינג הולאנד וחבריו יחגגו במילאנו עם ניצחון, מי שיהמר על כך ירוויח פי 2.95 מסכום ההימור. במקרה של תיקו, היחס הוא פי 3.2.

"רוצים לסיים את זה עם ניצחון"

גם טניס נקבל הערב (19:00) – ועוד איזה משחק: קרלוס אלקראס יפגוש את יאניק סינר בעוד גמר, הפעם בטורניר סוף השנה בטורינו. האיטלקי פייבוריט עם יחס של פי 1.35 לניצחון לעומת פי 2.15 לכוכב הספרדי.