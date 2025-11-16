הולאנד הודה שהוא "לא מכיר" את חלוץ איטליה

המחזור האחרון בבית הישראלי של מוקדמות המונדיאל ייערך הערב (ראשון) ובמוקד המשחק על ההעפלה הישירה לטורניר הגדול, כשנורבגיה ואיטליה ייפגשו ב-21:45 ורק נס יאפשר לאזורי להעפיל מהפסגה.

לקראת המשחק נורבגיה ערכה מסיבת עיתונאים שבה השתתף הכוכב הגדול ארלינג הולאנד, אך רגע ספק משעשע ספק מביך התרחש כשהוא נשאל על חלוץ הנבחרת היריבה ואינטר, פיו אספוסיטו.

“אני מצטער, אבל אם אהיה כנה, אני לא יודע עליו הרבה”, אמר הולאנד לאחר שהשתהה בעקבות השאלה. “אולי המילים האלה יתנקמו בי והוא יבקיע שלושער, אבל אני לא מכיר אותו. אם הוא משחק עבור איטליה, בוודאות יש לו איכות”.

פרנצ'סקו פיו אספוסיטו (IMAGO)

לקראת המשחק, והצורך של איטליה בניצחון בהפרש של 9 שערים ומעלה כדי להעפיל: “יש לי מספיק ניסיון כדי לומר ששום דבר לא מובן מאליו בכדורגל. יש לי תחושת אחריות גדולה, אני יודע שהרבה מההצלחה שלנו נחה על הכתפיים שלי”.

הולאנד המשיך: “נורבגיה לא הייתה במונדיאל מאז שנולדתי, עכשיו יש לנו הזדמנות וזה מאוד מרגש. עבדתי עבור המטרה הזו במשך שש שנים, אני משוכנע שזה עוד לא נגמר. אשמח לשחק בנבחרת לשנים רבות ולהביא גאווה למדינה שלי”.