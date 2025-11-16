נוער: הפועל נחף חוללה מהפך וניצחה בדרבי האזורי

כשבעה קילומטרים בלבד מפרידים בין הכפרים נחף ומג'דל כרום, שנמצאים באותו צד של כביש 85, המוביל מעכו לצומת עמיעד - מה שהופך את משחק ההשלמה, בו אירחה הפועל נחף את בני מג'דל כרום למשחק דרבי אזורי. ליגת צפון לנוער קשה מאוד למעקב, בשל חוסר האחידות במספר המשחקים ששיחקו הקבוצות.

הפועל נחף התייצבה למשחק חמישי העונה, בעוד שמג'דל כרום התייצבה למשחק שמיני העונה. נחף התייצבה למשחק, כשהיא עם מספר נקודות גבוה יותר מזה של יריבתה - שבע נקודות, לעומת שלוש שצברה מג'דל כרום, שקיוותה להכפיל את מאזן הנקודות שלה, למרות שהתייצבה למשחק עם 11 שחקנים בלבד.



האורחים ממג’דל כרום פתחו מצוין, הרבה בזכות יכולת עוצמתית שגילה איראי בולוט, יליד 2009, שלא הצליח לכבוש בששת המשחקים בהם שיחק, אך במשחק מול נחף כבש שלושער במהלך המחצית הראשונה: בדקה השלישית העלה את קבוצתו ליתרון 0:1, אך שער שכבש סעיד זיתון בדקה ה-17, קבע שוויון 1:1. איראי בולוט כבש עוד צמד שערים בשבע הדקות האחרונות של המחצית הראשונה - והעניק לקבוצתו יתרון 1:3 בתום המחצית הראשונה.

שחקני הנוער של הפועל נחף (באדיבות המועדון)

במחצית השנייה הפועל נחף נעלה את שערה, מג’דל כרום, שלא יכולה הייתה לבצע חילופים, נלחצה לאחור וככל שחלפו הדקות נחף התקדמה לעבר מטרותיה. שער שכבש מוחמד סעיד (50’) צימק את יתרונה של האורחת ל-2:3.

בדקה ה-66 מחמוד סעיד, מלך שערי נחף, כבש את שערו השמיני העונה וקבע שוויון 3:3. בדקה ה-76 שער שכבש מוחמד עבדל גני, השלים מהפך וסלל את דרכה של נחף לניצחון 3:4, שמציב אותה במרחק של 14 נקודות ושלושה משחקים חסרים מהמוליכה בעלת המאזן המושלם, הפועל עראבה.



עבדל סלם סעיד, מנהלה המקצועי של מחלקת הנוער של נחף, המשמש כמאמן קבוצת הנוער, סיכם את המשחק: “היה זלזול מסוים מצד שחקנים שלנו ביריבה, חשבו שיהיה קל לנצח קבוצה עם 11 שחקנים וללא מחליפים. עשינו פעולות מיותרות ליד שער היריבה, והיא ניצלה טעויות שעשינו בהגנה כדי לכבוש שערים. במחצית הפצרתי בשחקנים לשחק מהר יותר, לשחרר כדור בזמן ולהיות ממוקדים יותר. יחד עם התמיכה מהיציע ומהספסל, נכנסה בשחקנים אנרגיה חדשה ובסוף ניצחנו את המשחק”.



על מטרות הקבוצה בהמשך העונה הוסיף עבדל סלם סעיד: “קיווינו העונה לפתוח גם קבוצת נערים א', אך לא הצלחנו להגיע למספר שחקנים שצריך לשם כך, לכן הקמנו קבוצת נוער עם ילידי 2009. אנחנו מתקדמים ממשחק למשחק. הפער מהמקום הראשון גדול ויהיה קשה מאוד לסגור אותו, כך שאנחנו מכוונים לסיים עונה במקום השני - בתקווה שזה יוביל בהמשך לעליה לליגה הארצית”.