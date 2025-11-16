לאפורט מככב בנבחרת ספרד ומחכה לברצלונה

דין האוסן נפצע לקראת משחקה של נבחרת ספרד בגאורגיה אתמול (שבת). הבשורה העציבה את ריאל מדריד, אבל מבחינת המאמן הלאומי, לואיס דה לה פואנטה, לא הייתה כל בעיה. הוא הציב את אמריק לאפורט במרכז ההגנה לצידו של פאו קוברסי, והכוכב הוותיק עשה עבודה ללא דופי. למעשה, הבלם הצעיר של ברצלונה תפס יום לא מוצלח במיוחד, ולאפורט עזר לו מאוד בחיפוי כדי לשמור על רשת נקיה. זו הייתה תזכורת לכך שהוא כיכב בהרכב בדרך לזכיה ביורו 2024, ועם כל הכבוד לפריצתו הנהדרת של האוסן, יש הגיון לסמוך עליו גם במונדיאל הקרוב.

עבור אוהדי בלאוגרנה הייתה בכך תזכורת לסוגיה אחרת. קוברסי פרח בעונה שעברה כאשר איניגו מרטינס המנוסה שיחק לצידו ואירגן את קו ההגנה הגבוה. עזיבתו הפתאומית לטובת סעודיה הרסה את האיזון, והיעדר מנהיגותו מורגש היטב. קוברסי פחות יציב בלעדיו, ומלכודת הנבדל עובדת פחות טוב מבעבר, כי אריק גארסיה ורונאלד אראוחו אינם ברמה של מרטינס. אולי לאפורט יכול היה לסייע, אבל זה כבר לא יהיה רלוונטי אף פעם בבירת קטלוניה. בשבת הקרובה, הוא דווקא יתייצב מול בארסה במדי אתלטיק בילבאו.

והנה לכם האירוניה - מעברו של מרטינס לאל נאסר הוא שאיפשר לבאסקים להחזיר הביתה את לאפורט. כי שנתיים הספיקו לבלם בסעודיה. הוא החליט שעשה מספיק כסף באל נאסר, ולא היה לו עניין להמשיך לקבור את הקריירה. בגיל 31, יש לו עוד הרבה מה לתרום ברמה הגבוהה. בילבאו העפילה לליגת האלופות, וכאשר נקלעה למצוקת בלמים בסגל בקיץ, היה ברור כי לאפורט יהיה הפתרון האופטימלי. המגעים עם אל נאסר נכנסו להילוך גבוה כאשר מרטינס חתם באמצע אוגוסט, והסתיימו בהצלחה ב-1 בספטמבר, ממש על סף סגירת חלון ההעברות.

לאפורט חיפה על קוברסי (IMAGO)

בעצם, זה לא מדויק כי הסעודים התעכבו בשליחת המסמכים, הם התקבלו באיחור במשרדי פיפ"א, ועל כן העסקה לא אושרה. רק בתום שני ערעורים הוכיחו הבאסקים שהם לא אשמים במחדל, והמעבר קיבל את החותמת הסופית ב-11 בספטמבר. לאפורט נשם לרווחה אחרי ימים של לחץ מיותר, ושמח מאוד לקיים את ההבטחה שנתן לאוהדי בילבאו כאשר נטש אותם בינואר 2018 לטובת מנצ'סטר סיטי. "אני אשוב", הצהיר אז הבלם, כי המועדון הזה יקר מאוד לליבו. הוא ידע שהכרחי להתקדם על מנת להשתדרג מקצועית וכלכלית, אך היה לו חשוב להשאיר את הדלת חזרה פתוחה.

הוא אף דאג להעשיר את קופת המועדון שגידל אותו. פפ גווארדיולה השתוקק להחתים את הבלם שהתאים כמו כפפה ליד לתוכניותיו כבר בקיץ 2016, מיד עם בואו למנצ'סטר. סעיף השחרור של לאפורט עמד אז על 50 מיליון אירו, והעסקה נראתה סגורה בשלב מסוים, אבל הכוכב העדיף להאריך את חוזהו באתלטיק תוך העלאת הסעיף ל-65 מיליון אירו. זה הסכום ששולם תמורתו כאשר עשה בכל זאת את הדרך לפרמייר ליג בחלוף שנה וחצי, ומבחינת התכולים ההשקעה השתלמה. לאפורט נכנס מיד להרכב ונחשב לבלם החשוב ביותר במערך של פפ.

הקריירה במנצ'סטר הייתה קצרה מהמתוכנן בגלל פציעה בברך ופריחת שיתוף הפעולה בין רובן דיאס לג'ון סטונס. כאשר גם יושקו גברדיול הקרואטי הוחתם תמורת סכום שיא בקיץ 2023, הבין לאפורט שזמנו תם וביקש לעזוב. הבחירה בכסף הסעודי בשלב כה מוקדם הייתה מאכזבת, אבל לא היו תוכניות להיעלם שם לצמיתות. הוא פשוט לא רצה לוותר על הצעת שכר של 25 מיליון אירו לשנה, כי התנאים בבילבאו היו נחותים באופן משמעותי ביותר. ואחרי שחשבון הבנק סודר, אפשר היה להגיע השנה מחדש לחבל הבאסקים.

לאפורט עם גביע היורו (רויטרס)

סיפור האהבה של לאפורט עם אתלטיק מעניין במיוחד כי הוא לא באסקי. ליתר דיוק, היה לו סבא רבא באסקי, אבל זו לא הסיבה בזכותה הוחתם בגיל 16 באקדמיה של המועדון. לפי התקנון של המועדון, שמקפיד לשתף כידוע אך ורק באסקים, מספיק כי כדורגלן צעיר ישחק במשך שנה במועדון באסקי אחר כלשהו על מנת להכשירו. לאפורט בילה שנה בקבוצת באיון בחלק הבאסקי של צרפת, ולכן ענה טכנית על ההגדרה. בואו, כשחקן זר לחלוטין, עורר אז ויכוח סוער בקרב חברי המועדון של אתלטיק, כי חלקם חשו שהדבר נוגד לחלוטין את המסורת של המועדון.

היה לפניו צרפתי אחד בלבד בכל ההיסטוריה של בילבאו, אולם ביצ'נטה ליזארזו המפורסם באמת היה באסקי מבחינה אתנית. המקרה של לאפורט, שנולד וגדל ליד בורדו, היה שונה בתכלית, אך בסופו של דבר הוחלט שלא הייתה חריגה מהתקנון, והמחאות דעכו. וכאשר הוכיח את עצמו לימים על הדשא בסגל הבוגר בהדרכת המאמן ארנסטו ואלוורדה, התאהבו בו האוהדים. מבחינתם, הוא כבר מזמן באסקי לכל דבר, ומחוייבותו לסמל מעולם לא הוטלה בספק.

זו לא הזהות היחידה שהמיר לאפורט במהלך חייו. הוא לא רק הפך תודעתית לבאסקי בחבל, אלא גם נאלץ לוותר על חלומו לייצג את נבחרת צרפת בגלל התעלמותו התמוהה של המאמן הלאומי, דידייה דשאן. הבלם רשם 51 הופעות בנבחרות הצעירות של צרפת בגילאים שונים, וענד את סרט הקפטן בחלק נכבד מהם. באליפות אירופה עד גיל 19 שהתקיימה ב-2013, הוא היה המנהיג בדרך להעפלה לגמר, ונכלל בנבחרת המצטיינים של הטורניר. בנבחרת עד גיל 21, הוא שיתף פעולה עם אלופי העולם לעתיד - אוסמן דמבלה, בנז'מן פבאר, קורנטן טוליסו ופרסנל קימפמפבה. גם כאשר ניתן היה לקבל ב-2015 אזרחות ספרדית בתום 5 שנים בשורות אתלטיק בילבאו, הוא ביטל חד משמעית את האופציה הזו וקבע: "ליבי בצרפת, ונבחרת ספרד לא מעניינת אותי כרגע".

חזר לבילבאו. לאפורט (IMAGO)

ואולם, בעוד דשאן המשיך לא לספור אותו, הסבלנות תמה. במאי 2021, בהיותו בן 27, הוא הפך לאזרח ספרדי והצטרף לנבחרת של לואיס אנריקה. כעת יש ברזומה שלו מונדיאל ושתי אליפויות אירופה, ותרומתו לזכיה בכתר בשנה שעברה הייתה משמעותית ביותר. ליורו 2024 הוא כבר נסע כנציג הליגה הסעודית, והראה שהמעבר לא פגע ביכולותיו. כעת, כשהוא חזר לזרועותיו של ואלוורדה באצטדיון סן מאמס, ברור שהוא ראוי עוד יותר להיות שחקן הרכב גם אצל דה לה פואנטה. ההופעה אתמול עשויה להעלות את מניותיו לקראת הקיץ הקרוב. האיש שלא נכלל בסגל הצרפתי שזכה בגביע העולם ב-2018, משתוקק לקבל את כתר אלוף העולם ב-2026 עם ספרד.

ובינתיים, אחרי שההעפלה תובטח מתמטית במפגש מול טורקיה ביום שלישי, יחל לאפורט בהכנות למשחק הגדול מול ברצלונה במחזור הקרוב בליגה הספרדית. לאורך השנים, קושר שמו פעמים רבות למעבר אפשרי לבלאוגרנה, אבל זה כבר לא יקרה, ואת קוברסי הוא יפגוש בשבת על תקן יריב. אין קבוצה מולה התמודד לאפורט מספר רב יותר של פעמים בקריירה מאשר בארסה, ו-12 מתוך 16 המשחקים, כולל 8 מתוך 9 משחקי הליגה, הניבו הפסדים. עם זאת, הוא זוכר כיצד גבר על בארסה 0:1 אי שם בדצמבר 2013, באחד המשחקים הראשונים שלו בבילבאו. הוא זוכר גם כיצד היה שותף ב-0:4 המופלא בסופרקופה ב-2015. הרבה שנים חלפו מאז. אולי הגיע הזמן לניצחון נוסף?