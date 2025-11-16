מחצית: פורטוגל - ארמניה 1:5

בעוד שפגרת הנבחרות בעיצומה, הגענו לרגע המכריע שבו הכל ייקבע, המחזור העשירי והאחרון של שלב הבתים במוקדמות המונדיאל. כעת מתקיימים שני משחקים בבית ו’, כשבמוקד: פורטוגל (ללא כריסטיאנו רונאלדו שהורחק מול אירלנד) מארחת את ארמניה, והונגריה פוגשת בביתה את אירלנד.

פורטוגל - ארמניה 1:4

הסלסאו מגיעים להתמודדות המכריעה, לאחר שהפסידו בשבוע שעבר, 2:0 לאירלנד. כאמור רוברטו מרטינז וחניכיו משחקים ללא כריסטיאנו רונאלדו, שהורחק בהפסד מול האירים. המארחת פייבוריטית ברורה לניצחון מול הארמנים במשחק של להיות או לחדול, בכדי לזכות בכרטיס הישיר למונדיאל. פורטוגל שנמצאת בפסגת הבית, צריכה לנצח במשחקה הביתי מול היריבה החלשה של הבית שהשיגה שלוש נקודות בלבד, במידה וזאת לא תהיה התוצאה, נבחרתו של כריסטיאנו רונאלדו עלולה לפספס את הכרטיס הישיר לאליפות העולם ולמצוא את עצמה בשלב הפלייאוף.

בתרחיש בו המפגש בין פורטוגל לארמניה יסתיים בחלוקת נקודות ובמקביל הונגריה תנצח את אירלנד, הנבחרת בעלת הפרש השערים הטוב ביותר תזכה בכרטיס ישיר למונדיאל (כרגע יחס השערים של פורטוגל עדיף בשלושה גולים על פני זה של הונגריה).

דקה 8, שער! פורטוגל עלתה ל-0:1: כדור נייח של ברונו פרננדש מהקצה של הרחבה לפינה הקרובה הפתיע את השוער הארמני, שהצליח להדוף ברגע האחרון, הכדור החוזר הגיע לרנאו וייגה שבנגיחה לפינה הרחוקה העלה את האורחים ליתרון.

דקה 18, שער! ארמניה השוותה את התוצאה: גרנט רנוס פרץ מאגף ימין של הארמנים, החלוץ העביר כדור רוחב לאדוארד ספרציאן שהשווה את התוצאה

דקה 28, שער! פורטוגל שוב עלתה להובלה: איזה טעות בהגנה של הארמנים, סרוביאן ניסה לחזיר את הכדור לשוער, גונסאלו ראמוס זיהה את המהלך, גנב את הכדור וגלגל לרשת

דקה 30, שער! פורטוגל הכפילה את היתרון: נלסון סמדו חדר למרכז ומסר לויטיניה שהעביר בנגיעה לברונו, הקשר עצר עם הגב והשאיר את הכדור לנבש ששחרר טיל לפינה השמאלית התחתונה ולרשת

דקה 41, שער! פורטוגל כבר ב-1:4: בעיטה חופשית מ-20 מטרים לערך לזכות פורטוגל, ז’ואאו נבש ניגש לכדור, הקשר של פ.ס.ז’ סובב את הכדור בשלמות למשקוף ופנימה. השוער הארמני יכול היה רק להסתכל על הכדור נכנס לרשת

דקה 45+3 שער! פורטוגל מפרקת את ארמניה: השופט זיהה שדיאס נתפס ברחבה ושרק לפנדל, ברונו ניגש לכדור וגלגל אותו לפינה הימנית וזה 1:5 למארחת לפני המחצית

הונגריה - אירלנד 1:2

המארחת שנמצאת במקום השני בבית, פוגשת את הנבחרת שהשיגה נקודה אחת פחות ממנה, למפגש קריטי וישיר על הכרטיס לפלייאוף ואולי אף להעפלה ישירה למונדיאל. הונגריה שגברה 0:1 על ארמניה בשבוע שעבר, מקווה להעפיל ישירות לאליפות בעולם, בתרחיש שבו תנצח את האירים ושבמשחק המקביל, פורטוגל תפסיד לארמניה, או שתעשה תיקו ואז זה ייקבע על פי יחס שערים. במידה והמשחק יסתיים בחלוקת נקודות, המצב יישמר כמו שהוא (פורטוגל תעפיל למונדיאל והונגריה לפלייאוף).

בסיטואציה שהאירים שגברו 0:2 על פורטוגל, ינצחו משחק נוסף, ופורטוגל לא תפסיד, האורחת תעפיל אל שלב הפלייאוף על חשבון יריבתה. במידה וגם הונגריה וגם פורטוגל יפסידו אז מי שתעלה ישירות למונדיאל, תהיה זאת שמחזיקה ביחס שערים טוב יותר (כרגע יחס השערים של פורטוגל עדיף בארבעה גולים על פני זה של אירלנד).

דקה 3: שער! הונגריה עלתה ל-0:1: סובוסלאי הוציא קרן קצרה לסאלאי, שהחזיר לו בנגיעה, הקפטן הגביהה היישר לראשו של דניאל לוקאש שכבש בנגיחה.

דקה 13 שער! אירלנד השוותה ל-1:1: פנדל של טרוי פארוט לפינה השמאלית התחתונה הכניע את השוער ההונגרי.

דקה 37: שער! הונגריה שוב ביתרון: מילוש קרקז הגביהה מאגף שמאל, ברנבס וארגה עצר על החזה ובנגיעה השנייה שחרר טיל לחיבורי השער שלא הותיר לשוער האירי סיכוי.