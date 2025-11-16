יום ראשון, 16.11.2025 שעה 16:54
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
123-105גרמניה1
122-65סלובקיה2
66-65צפון אירלנד3
012-15לוקסמבורג4
 בית 2 
131-135שווייץ1
104-55קוסובו2
37-25סלובניה3
111-35שבדיה4
 בית 3 
113-145דנמרק1
105-95סקוטלנד2
612-105יוון3
117-45בלארוס4
 בית 4 
133-135צרפת1
79-135איסלנד2
711-85אוקראינה3
113-25אזרבייג'ן4
 בית 5 
150-195ספרד1
1210-155טורקיה2
313-65גיאורגיה3
018-15בולגריה4
 בית 6 
106-115פורטוגל1
87-95הונגריה2
75-65אירלנד3
310-25ארמניה4
 בית 7 
174-237הולנד1
145-117פולין2
1014-88פינלנד3
516-27מלטה4
311-67ליטא5
 בית 8 
183-217אוסטריה1
166-167בוסניה2
109-127רומניה3
811-118קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
214-337נורבגיה1
188-207איטליה2
919-157ישראל3
421-88אסטוניה4
128-47מולדובה5
 בית 10 
157-227בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1310-147ווילס3
813-98קזחסטן4
024-07ליכטנשטיין5
  
210-207אנגליה1
143-77אלבניה2
109-77סרביה3
116-38אנדורה4
  
192-237קרואטיה1
138-127צ'כיה2
129-118איי פארו3
914-67מונטנגרו4
022-37גיברלטר5

מחצית: פורטוגל - ארמניה 1:5

מוקדמות מונדיאל, מחזור 10: ללא רונאלדו המורחק. וייגה כבש ראשון, ראמוס ונבש הוסיפו למארחת, כעת הסלסאו במונדיאל. במקביל: הונגריה - אירלנד 1:2

|
ויטיניה בפעולה (IMAGO)
ויטיניה בפעולה (IMAGO)

בעוד שפגרת הנבחרות בעיצומה, הגענו לרגע המכריע שבו הכל ייקבע, המחזור העשירי והאחרון של שלב הבתים במוקדמות המונדיאל. כעת מתקיימים שני משחקים בבית ו’, כשבמוקד: פורטוגל (ללא כריסטיאנו רונאלדו שהורחק מול אירלנד) מארחת את ארמניה, והונגריה פוגשת בביתה את אירלנד. 

פורטוגל - ארמניה 1:4

הסלסאו מגיעים להתמודדות המכריעה, לאחר שהפסידו בשבוע שעבר, 2:0 לאירלנד. כאמור רוברטו מרטינז וחניכיו משחקים ללא כריסטיאנו רונאלדו, שהורחק בהפסד מול האירים. המארחת פייבוריטית ברורה לניצחון מול הארמנים במשחק של להיות או לחדול, בכדי לזכות בכרטיס הישיר למונדיאל. פורטוגל שנמצאת בפסגת הבית, צריכה לנצח במשחקה הביתי מול היריבה החלשה של הבית שהשיגה שלוש נקודות בלבד, במידה וזאת לא תהיה התוצאה, נבחרתו של כריסטיאנו רונאלדו עלולה לפספס את הכרטיס הישיר לאליפות העולם ולמצוא את עצמה בשלב הפלייאוף.

בתרחיש בו המפגש בין פורטוגל לארמניה יסתיים בחלוקת נקודות ובמקביל הונגריה תנצח את אירלנד, הנבחרת בעלת הפרש השערים הטוב ביותר תזכה בכרטיס ישיר למונדיאל (כרגע יחס השערים של פורטוגל עדיף בשלושה גולים על פני זה של הונגריה). 

דקה 8, שער! פורטוגל עלתה ל-0:1: כדור נייח של ברונו פרננדש מהקצה של הרחבה לפינה הקרובה הפתיע את השוער הארמני, שהצליח להדוף ברגע האחרון, הכדור החוזר הגיע לרנאו וייגה שבנגיחה לפינה הרחוקה העלה את האורחים ליתרון.

דקה 18, שער! ארמניה השוותה את התוצאה: גרנט רנוס פרץ מאגף ימין של הארמנים, החלוץ העביר כדור רוחב לאדוארד ספרציאן שהשווה את התוצאה

דקה 28, שער! פורטוגל שוב עלתה להובלה: איזה טעות בהגנה של הארמנים, סרוביאן ניסה לחזיר את הכדור לשוער, גונסאלו ראמוס זיהה את המהלך, גנב את הכדור וגלגל לרשת

דקה 30, שער! פורטוגל הכפילה את היתרון: נלסון סמדו חדר למרכז ומסר לויטיניה שהעביר בנגיעה לברונו, הקשר עצר עם הגב והשאיר את הכדור לנבש ששחרר טיל לפינה השמאלית התחתונה ולרשת

דקה 41, שער! פורטוגל כבר ב-1:4: בעיטה חופשית מ-20 מטרים לערך לזכות פורטוגל, ז’ואאו נבש ניגש לכדור, הקשר של פ.ס.ז’ סובב את הכדור בשלמות למשקוף ופנימה. השוער הארמני יכול היה רק להסתכל על הכדור נכנס לרשת

דקה 45+3 שער! פורטוגל מפרקת את ארמניה: השופט זיהה שדיאס נתפס ברחבה ושרק לפנדל, ברונו ניגש לכדור וגלגל אותו לפינה הימנית וזה 1:5 למארחת לפני המחצית

הונגריה - אירלנד 1:2

המארחת שנמצאת במקום השני בבית, פוגשת את הנבחרת שהשיגה נקודה אחת פחות ממנה, למפגש קריטי וישיר על הכרטיס לפלייאוף ואולי אף להעפלה ישירה למונדיאל. הונגריה שגברה 0:1 על ארמניה בשבוע שעבר, מקווה להעפיל ישירות לאליפות בעולם, בתרחיש שבו תנצח את האירים ושבמשחק המקביל, פורטוגל תפסיד לארמניה, או שתעשה תיקו ואז זה ייקבע על פי יחס שערים. במידה והמשחק יסתיים בחלוקת נקודות, המצב יישמר כמו שהוא (פורטוגל תעפיל למונדיאל והונגריה לפלייאוף).

בסיטואציה שהאירים שגברו 0:2 על פורטוגל, ינצחו משחק נוסף, ופורטוגל לא תפסיד, האורחת תעפיל אל שלב הפלייאוף על חשבון יריבתה. במידה וגם הונגריה וגם פורטוגל יפסידו אז מי שתעלה ישירות למונדיאל, תהיה זאת שמחזיקה ביחס שערים טוב יותר (כרגע יחס השערים של פורטוגל עדיף בארבעה גולים על פני זה של אירלנד).

דקה 3: שער! הונגריה עלתה ל-0:1: סובוסלאי הוציא קרן קצרה לסאלאי, שהחזיר לו בנגיעה, הקפטן הגביהה היישר לראשו של דניאל לוקאש שכבש בנגיחה.

דקה 13 שער! אירלנד השוותה ל-1:1: פנדל של טרוי פארוט לפינה השמאלית התחתונה הכניע את השוער ההונגרי.

דקה 37: שער! הונגריה שוב ביתרון: מילוש קרקז הגביהה מאגף שמאל, ברנבס וארגה עצר על החזה ובנגיעה השנייה שחרר טיל לחיבורי השער שלא הותיר לשוער האירי סיכוי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */