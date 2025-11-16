יום שלישי, 18.11.2025 שעה 10:30
 ליגה ב צפון א 
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
00-00בית"ר נהריה7
00-00מכבי בני אבטין8
00-00מכבי בני ג'דידה9
00-00מכבי אחווה שעב10
00-00מ.כ. שפרעם11
00-00איחוד בני סמיע12
00-00בני מג'אר13
00-00הפועל כאוכב14
00-00מכבי בני אבו סנאן15
00-00מ.ס. צעירי כפר מנדא16
 ליגה ב דרום א 
197-178הפועל לוד1
1810-238מכבי עמישב פ"ת2
174-148הפועל מחנה יהודה3
1610-128בית"ר ר"ג4
158-188הכח עמידר ר"ג5
128-138הפועל הוד השרון6
1211-148בית"ר כפ"ס7
1212-138הפועל קרית אונו8
1116-178בית"ר ת"א חולון9
108-128א.ס חולון מור 10
1017-148מ.ס. בני יפו אורתודוקסים11
811-68בית"ר פ"ת12
726-88מכבי כפר יונה 13
511-88עירוני בית דגן14
223-98הפועל כפר קאסם15
123-78בני ג'לג'וליה 16
 ליגה ב דרום ב 
164-188מכבי נתיבות1
166-138עירוני בית שמש2
158-258הפועל ירוחם3
155-208מ.ס. רמלה4
155-137מ.כ. שדרות5
157-148בני אילת6
147-158מ.ס. שיכון המזרח7
1310-167בני אשדוד8
119-128מ.כ. ערד9
911-148עירוני אשקלון10
914-138בית"ר קרית גת11
911-108איחוד צעירי אבו גוש 12
817-168הפועל שגב שלום13
424-118מכבי ב"ש14
428-118מכבי באר יעקב 15
056-18מכבי שעריים16

מכבי שעריים סיימה שנה רביעית ברציפות בגירעון

בדומה למרמורק, גם הקבוצה הנוספת מהעיר רחובות, סיכמה את שנת 2024 בגירעון, אלא שאצלם זה כבר בנורמה. חצי נחמה: הגירעון של 2024 נמוך מזה של 2023

שחקן שעריים לא מאמין למה שקורה (יונתן גינזבורג)
עונת 2025/26, החלה בצורה הכי גרועה שיכולה הייתה לחלום עליה מכבי שעריים. אם לא די בירידתה לליגה ב’, מקום אחרון לאחר תשעה משחקי ליגה (עם אפס נקודות), הפניית גב מצד העירייה (לא רק לה; גם להפועל מרמורק), אי-ודאות בעניין האיחוד והאצטדיון העירוני (והשימוש בו), הרי ששנת 2024, מבחינה כספית, הסתיימה בגירעון, זו שנה רביעית ברציפות.

גם היריבה העירונית, הפועל מרמורק, סיימה את שנת 2024 (שנה קלנדרית) בגירעון, כפי שפורסם ב-ONE. אלא שבשונה ממכבי שעריים, מרמורק עוד איכשהו "שוחה" מעל המים ומסיימת את השנים האחרונות במגמה מעורבת (גירעונות לצד עודפים). בשעריים? גירעון מאז שנת 2021. שנת 2020 בעמותת 'מכבי שעריים ע"ש יהודה מצהלה' הסתיימה בעודף 20,001 שקלים.

שנת 2021 הסתיימה בגירעון של 33,025 שקלים, שנת 2022 הסתיימה בגירעון של 156,282 שקלים, שנת 2023 הסתיימה בגירעון 240,107 שקלים והשנה הקודמת, 2024, הסתיימה בגירעון של 158,709 שקלים. ההכנסות עמדו על סכום כולל של 1,159,844 שקלים, בעוד ההוצאות עמדו על סכום כולל של 1,318,553 שקלים.

קהל אוהדי הפועל אשקלון (יונתן גינזבורג)קהל אוהדי הפועל אשקלון (יונתן גינזבורג)

ההקצבות והתמיכות מהמדינה (בשנת 2024) עמדו על 74,001 שקלים, התמיכה מהרשות המקומית עמדה על 322,721 שקלים (ב-22,304 שקלים יותר מהפועל מרמורק), הכנסות מ"שירותים כללי" עמדו על 429,318 שקלים, תרומו מישראל עמדו על 250,570 שקלים והכנסות ממקורות אחרים עמדו על 83,234 שקלים.

מבחינת ההוצאות – שכר לפעילות עמד על 618,862 שקלים, יתר הוצאות לפעילות עמדו על 655,943 שקלים. הוצאות על הנהלה ו"כלליות נוספות", עמדו על 40,295 שקלים והוצאות אחרות עמדו על 3,453 שקלים. כל חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה הועסקו ב-40% היקף משרה, לשמונה חודשים. השכר הגבוה עמד על 58,423 שקלים (שחקן כדורגל).

