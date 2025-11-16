יום ראשון, 16.11.2025 שעה 09:52
כדורגל עולמי  >> ליגה ברזילאית
ליגה ברזילאית 25-26
7121-6933פלמנגו1
6829-5833פלמייראס2
6422-4633קרוזיירו3
5933-5433מיראסול4
5340-4433באהיה5
5228-4433בוטאפוגו6
5137-3833פלומיננזה7
4536-3733סאו פאולו8
4437-3733אתלטיקו מיניירו9
4249-5033ואסקו דה גמה10
4250-3833ברגנטינו11
4230-3133סיארה12
4238-3533קורינתיאנס13
4043-3533גרמיו14
3746-3733אינטרנסיונל15
3648-3433סאנטוס16
3547-2933ויטוריה17
3259-2933ג'ובנטוד18
3151-3433פורטלזה19
1760-2533ספורט רסיפה20

סנטוס עלתה מעל הקו בדקה ה-91, ניימאר בכה

דרמה בברזיל: הכוכב לא הצליח לעצור את הדמעות אחרי ה-0:1 על פלמייראס, 5 מחזורים לסוף, אבל לא הרשים וקיבל ציון 5. בנו של רוביניו בישל לרולהייסר

|
ניימאר מתרגש אחרי השער (IMAGO)
ניימאר מתרגש אחרי השער (IMAGO)

ניימאר יכול לנשום לרווחה. אחרי שבוע סוער, הכוכב וחבריו לסנטוס ניצחו הלילה (בין שבת לראשון) 0:1 את פלמייראס בדרבי משער דרמטי בדקה ה-91 של בנחמין רולהייסר הארגנטינאי. הוא שלח את סנטוס אל מעל לקו האדום, חמישה מחזורים לסיום העונה בברזילראו, וניימאר לא יכול היה לעצור את הדמעות.

ניימאר עמד במוקד בתקופה האחרונה אחרי שנצפה מבקר את השחקנים ומחה על החילוף שלו בהפסד לפלמנגו, הכחיש שהתנצל בפני המאמן שלו ובכלל ספג ביקורות על יכולתו. הכוכב פתח בהרכב סנטוס, היה מעורב והראה ניצוצות מדי פעם, אבל לא הצליח להשפיע יותר מדי. ועדיין, כשסנטוס ניצחה ועלתה מעל הקו האדום, הדמעות זלגו מעיניו.

במשחק עצמו סנטוס הייתה מסוכנת יותר מול היריבה מהצמרת, שהגיעה עם סגל חסר בעקבות זימונים לנבחרות ופציעות. ניימאר סיכן את השער, אבל לא הצליח לכבוש.

המחצית השנייה נפתחה באיחור לאחר עימות ביציע ה-VIP, ובסופו של דבר בדקה ה-91 רובסון ג’וניור (בנו של רוביניו), שהקהל התחנן שייכנס, מצא את רולהייסר שכבש שלוש דקות בלבד אחרי שנכנס. הקהל היה בעננים, השחקנים חגגו וניימאר פרץ בבכי - של שחרור, של תקווה, של קבוצה שמסרבת להרים ידיים.

יכול לחייך. ניימאר (IMAGO)יכול לחייך. ניימאר (IMAGO)

פלמייראס איבדה את המקום הראשון בעקבות ההפסד וסנטוס עם נקודה בלבד מעל לקו האדום, אבל בברזיל לא התרשמו מהיכולת של ניימאר. הוא קיבל ציון 5 בעיתון ‘גלובו’ ונכתב עליו: “למרות שחבריו חיפשו אותו בלי הפסקה, היו לו הרבה מסירות לא מדויקות, הוא איבד כדורים, יצר מעט מצבים והיסס לבעוט. הייתה לו בעיטה מסוכנת אחת בסוף המחצית הראשונה וזה הכל".

