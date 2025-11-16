עליית הפועל אשקלון לליגה ב' הסתיימה בגירעון

הדו”ח הכספי של 'עמותת ותיקי שלמה דינר אשקלון' משנת 2024, נחשף באתר 'גיידסטאר' של משרד המשפטים, המאגד בתוכו את כלל המספרים מעמותות אלה ואחרות. בעונת 2024/25 החלה את פעילותה עירוני אשקלון, שקמה על חורבותיה של הפועל המיתולוגית וככל שחלף לו הזמן, קיבלה אישור הקבוצה להשתמש בשם הפועל אשקלון.

הקבוצה הביאה למעלה מ-3,000 צופים במשחק הליגה האחרון, בליגה ג' דרום, מול מ.כ ערד, משחק בו ניצחה 0:1 ועלתה לליגה ב'. במועדון, כך מספרים, השקיעו לא מעט על מנת שהעלייה הזו תתרחש. הביאו דאז את יאיר אזולאי על הקווים ושחקנים בדמותם של יאיר הדר, ישראל ראש, דקל משה, לישי ביטון, בן בוטבול, טל מכלוף, אליעזר יוסף, דולב אברג'ל, עידן שריקי ועוד.

זו הייתה קבוצה ראוייה אף לליגה א'. עד כדי כך. דבר לא עמד בפני החבר'ה של יאיר אזולאי ובמשחק הליגה האחרון, כאמור, באצטדיון 'סלה' אשקלון, הקבוצה ניצחה משער בודד של אליעזר יוסף, שער הביא עלייה היסטורית, לקבוצה שרק הוקמה בקיץ 2024. מה גם שהקהל חזר למגרשים, והייתה תחושה שמשהו טוב קורה בעיר.

עידן שריקי באצטדיון סלה אשקלון (יונתן גינזבורג)

אבל לצד כל דבר טוב, יש גם דברים פחות טובים. הדו”ח הכספי של העמותה המנהלת את הפועל אשקלון, מציג תמונה של גירעון. שנת 2024 (שנה קלנדרית) הסתיימה בגירעון כספי של 268,656 אלף שקלים. ההכנסות עמדו על סכום של 153,160 אלף שקלים, בעוד ההוצאות עמדו על סכום של 421,816 אלף שקלים. כלומר, ההוצאות היו פי 1.75 מההכנסות.

ההקצבות והתמיכות מהמדינה עמדו על אפס שקלים, כך גם התמיכות מהרשות המקומית. אז מנין ההכנסות? תרומות מישראל, בסכום כולל של 110,000 אלף שקלים, לצד הכנסה מדמי חבר, בסכום כולל של 43,160 אלף שקלים. הוצאות שכר ונלוות עמדו על 72,545 אלף שקלים, הוצאות אחרות עמדו על 14,750 אלף שקלים והוצאות הפעילות עמדו על 334,521 אלף שקלים.

מבחינת מקבלי השכר הגבוה בשנת 2024 בעמותה המנהלת את הפועל אשקלון: שחקן כדורגל, ב-100% משרה, לארבעה חודשים, רשם סכום של 29,016 אלף שקלים. אפסנאי, ב-100% משרה, לארבעה חודשים, רשם 18,652 אלף שקלים. שחקן כדורגל נוסף, המשתכר השלישי בגובהו, שיחק בהיקף משרה של 50% לארבעה חודשים וקיבל על כך 12,048 אלף שקלים.

קהל אוהדי הפועל אשקלון (יונתן גינזבורג)

עמותת 'ותיקי שלמה דינר אשקלון' הוקמה בשנת 2021. אז הכנסותיה עמדו על 1,000 שקלים בלבד, בעוד הוצאותיה עמדו על 6,218 שקלים. בשנת 2022 הכנסותיה של העמותה עמדו על 102,200 אלף שקלים, בעוד הוצאותיה עמדו על 64,185 אלף שקלים. בשנת 2023 הכנסותיה של העמותה עמדו על 53,250 אלף שקלים, בעוד הוצאותיה עמדו על 56,691 אלף שקלים.

העונה? אשקלון נמצאת במקום ה-13 בליגה ב’ דרום ב’. כך יצאה הקבוצה לפגרת השזרועים. ניצחון אחד בידיה, לצד שש תוצאות תיקו ושני הפסדים. מה גם שבמועדון הודיעו כי נפרדים הם מיאיר אזולאי ומצרפים לשורותיהם את אסי ברוכיאן, מי שאימן עד לא מזמן את מ.כ ירושלים, עמה העפיל מליגה ב' לליגה א'. החלום? להתברג בפלייאוף העליון בתום העונה. הרבה עבודה עד אז.