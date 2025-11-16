יום חמישי, 20.11.2025 שעה 10:32
 ליגה ב צפון א 
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
00-00בית"ר נהריה7
00-00מכבי בני אבטין8
00-00מכבי בני ג'דידה9
00-00מכבי אחווה שעב10
00-00מ.כ. שפרעם11
00-00איחוד בני סמיע12
00-00בני מג'אר13
00-00הפועל כאוכב14
00-00מכבי בני אבו סנאן15
00-00מ.ס. צעירי כפר מנדא16
 ליגה ב דרום א 
197-178הפועל לוד1
1810-238מכבי עמישב פ"ת2
174-148הפועל מחנה יהודה3
1610-128בית"ר ר"ג4
158-188הכח עמידר ר"ג5
128-138הפועל הוד השרון6
1211-148בית"ר כפ"ס7
1212-138הפועל קרית אונו8
1116-178בית"ר ת"א חולון9
108-128א.ס חולון מור 10
1017-148מ.ס. בני יפו אורתודוקסים11
811-68בית"ר פ"ת12
726-88מכבי כפר יונה 13
511-88עירוני בית דגן14
223-98הפועל כפר קאסם15
123-78בני ג'לג'וליה 16
 ליגה ב דרום ב 
164-188מכבי נתיבות1
166-138עירוני בית שמש2
158-258הפועל ירוחם3
155-208מ.ס. רמלה4
155-137מ.כ. שדרות5
157-148בני אילת6
147-158מ.ס. שיכון המזרח7
1310-167בני אשדוד8
119-128מ.כ. ערד9
911-148עירוני אשקלון10
914-138בית"ר קרית גת11
911-108איחוד צעירי אבו גוש 12
817-168הפועל שגב שלום13
424-118מכבי ב"ש14
428-118מכבי באר יעקב 15
056-18מכבי שעריים16

עליית הפועל אשקלון לליגה ב' הסתיימה בגירעון

ב-2024, הקבוצה מהדרום הוקמה מחדש. בתום עונת 2024/25, היא עלתה לליגה הרביעית והדו"ח הכספי שלה מציג מצב שההוצאות הסתכמו בלמעלה מפי 1.5 מההכנסות

|
הפועל אשקלון בסמי עופר (יונתן גינזבורג)
הפועל אשקלון בסמי עופר (יונתן גינזבורג)

הדו”ח הכספי של 'עמותת ותיקי שלמה דינר אשקלון' משנת 2024, נחשף באתר 'גיידסטאר' של משרד המשפטים, המאגד בתוכו את כלל המספרים מעמותות אלה ואחרות. בעונת 2024/25 החלה את פעילותה עירוני אשקלון, שקמה על חורבותיה של הפועל המיתולוגית וככל שחלף לו הזמן, קיבלה אישור הקבוצה להשתמש בשם הפועל אשקלון.

הקבוצה הביאה למעלה מ-3,000 צופים במשחק הליגה האחרון, בליגה ג' דרום, מול מ.כ ערד, משחק בו ניצחה 0:1 ועלתה לליגה ב'. במועדון, כך מספרים, השקיעו לא מעט על מנת שהעלייה הזו תתרחש. הביאו דאז את יאיר אזולאי על הקווים ושחקנים בדמותם של יאיר הדר, ישראל ראש, דקל משה, לישי ביטון, בן בוטבול, טל מכלוף, אליעזר יוסף, דולב אברג'ל, עידן שריקי ועוד.

זו הייתה קבוצה ראוייה אף לליגה א'. עד כדי כך. דבר לא עמד בפני החבר'ה של יאיר אזולאי ובמשחק הליגה האחרון, כאמור, באצטדיון 'סלה' אשקלון, הקבוצה ניצחה משער בודד של אליעזר יוסף, שער הביא עלייה היסטורית, לקבוצה שרק הוקמה בקיץ 2024. מה גם שהקהל חזר למגרשים, והייתה תחושה שמשהו טוב קורה בעיר.

עידן שריקי באצטדיון סלה אשקלון (יונתן גינזבורג)עידן שריקי באצטדיון סלה אשקלון (יונתן גינזבורג)

אבל לצד כל דבר טוב, יש גם דברים פחות טובים. הדו”ח הכספי של העמותה המנהלת את הפועל אשקלון, מציג תמונה של גירעון. שנת 2024 (שנה קלנדרית) הסתיימה בגירעון כספי של 268,656 אלף שקלים. ההכנסות עמדו על סכום של 153,160 אלף שקלים, בעוד ההוצאות עמדו על סכום של 421,816 אלף שקלים. כלומר, ההוצאות היו פי 1.75 מההכנסות.

ההקצבות והתמיכות מהמדינה עמדו על אפס שקלים, כך גם התמיכות מהרשות המקומית. אז מנין ההכנסות? תרומות מישראל, בסכום כולל של 110,000 אלף שקלים, לצד הכנסה מדמי חבר, בסכום כולל של 43,160 אלף שקלים. הוצאות שכר ונלוות עמדו על 72,545 אלף שקלים, הוצאות אחרות עמדו על 14,750 אלף שקלים והוצאות הפעילות עמדו על 334,521 אלף שקלים.

מבחינת מקבלי השכר הגבוה בשנת 2024 בעמותה המנהלת את הפועל אשקלון: שחקן כדורגל, ב-100% משרה, לארבעה חודשים, רשם סכום של 29,016 אלף שקלים. אפסנאי, ב-100% משרה, לארבעה חודשים, רשם 18,652 אלף שקלים. שחקן כדורגל נוסף, המשתכר השלישי בגובהו, שיחק בהיקף משרה של 50% לארבעה חודשים וקיבל על כך 12,048 אלף שקלים.

קהל אוהדי הפועל אשקלון (יונתן גינזבורג)קהל אוהדי הפועל אשקלון (יונתן גינזבורג)

עמותת 'ותיקי שלמה דינר אשקלון' הוקמה בשנת 2021. אז הכנסותיה עמדו על 1,000 שקלים בלבד, בעוד הוצאותיה עמדו על 6,218 שקלים. בשנת 2022 הכנסותיה של העמותה עמדו על 102,200 אלף שקלים, בעוד הוצאותיה עמדו על 64,185 אלף שקלים. בשנת 2023 הכנסותיה של העמותה עמדו על 53,250 אלף שקלים, בעוד הוצאותיה עמדו על 56,691 אלף שקלים.

העונה? אשקלון נמצאת במקום ה-13 בליגה ב’ דרום ב’. כך יצאה הקבוצה לפגרת השזרועים. ניצחון אחד בידיה, לצד שש תוצאות תיקו ושני הפסדים. מה גם שבמועדון הודיעו כי נפרדים הם מיאיר אזולאי ומצרפים לשורותיהם את אסי ברוכיאן, מי שאימן עד לא מזמן את מ.כ ירושלים, עמה העפיל מליגה ב' לליגה א'. החלום? להתברג בפלייאוף העליון בתום העונה. הרבה עבודה עד אז.

