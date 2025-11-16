יום ראשון, 16.11.2025 שעה 08:25
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

"לאמין ימאל? אצלנו בריאות השחקן מעל הכל"

אחרי ה-0:4 על גאורגיה, דה לה פואנטה דיבר על פציעת האוסן: "בדקנו אותו עם רופאי ריאל והעדפנו מנוחה". ספרד קבעה שיא היסטורי, טורס השתווה לראמוס

|
לאמין ימאל ולואיס דה לה פואנטה (IMAGO)
לאמין ימאל ולואיס דה לה פואנטה (IMAGO)

נבחרת ספרד עשתה אתמול (שבת) צעד גדול בדרך להבטחת המקום במונדיאל 2026 באופן רשמי עם 0:4 בחוץ על גאורגיה משערים של מיקל אויארסבאל (צמד), מרטין סובימנדי ופראן טורס. לה רוחה עשתה את זה ללא פדרי ולאמין ימאל הפצועים, וגם בלי דין האוסן שששוחרר מהסגל למרות שהיה אמור לפתוח, מה ששוב העלה את סוגיית הפציעות בנבחרת ספרד.

ראשית, דה לה פואנטה אמר על בלם ריאל: "מדובר במשהו קטן. בדקנו אותו יחד עם רופאי ריאל מדריד והעדפנו מנוחה. נראה היום נראה אם יהיה כשיר לטורקיה”. המאמן ניצל את ההזדמנות גם להתייחס שוב לסוגיית לאמין ימאל ופציעתו: "העמדה שלנו ברורה - בריאות השחקן מעל הכל. הוכחנו את זה שוב”.

בברצלונה אולי יחלקו על הקביעה הזו אחרי שלאמין ימאל שיחק פעמיים בחלון הנבחרות הקודם למרות שהגיע להתכנסות עם פציעה. כזכור, האנזי פליק ביקר פומבית את ההתנהלות של דה לה פואנטה והדגיש את החשיבות לשמור על לאמין ימאל. בחלון הזה בבארסה כבר לא חיכו וניצלו את הפגרה כדי לטפל בהחלמתו, מה שהצריך מנוחה מוחלטת וגרר עוד סערה אחרי שבנבחרת טענו כי הקטלונים לא עדכנו על כך.

דין האוסן (IMAGO)דין האוסן (IMAGO)

ובחזרה למשחק. ספרד קבעה שיא היסטורי עם 30 משחקים ברציפות ללא הפסד במה ששבר את השיא מימי הנבחרת של ויסנטה דל בוסקה. למעשה, הנבחרת לא הפסידה מאז 28 במרץ 2023 ובפרק הזמן הזה היא רשמה 15 ניצחונות במוקדמות, זכתה בליגת האומות וביורו. ביום שלישי מול טורקיה ספרד תוכל אפילו להשוות את השיא האירופי של איטליה (31 משחקים).

“אנחנו שמחים מההישג ומהשיא שקבענו, 30 משחקים רשמיים ללא הפסד, אבל הסגל הזה לא מסתפק בשיאים - הוא רעב תמיד להשתפר לקראת המטרה הגדולה: להגיע למונדיאל במצב הטוב ביותר”, אמר דה לה פואנטה, “עד שהכרטיס לא מובטח מתמטית, אנחנו עובדים באותו הקצב ובאותה מחויבות. כבוד - קודם לעצמנו ואז ליריבות - הוא תנאי בסיסי אצלנו”.

הבחירות של מסי: לקבל השחלה או שער עצמי?

טורס שכבש 23 שערים ב-52 משחקים במדי ספרד, נכנס לטופ 10 של כובשי כל הזמנים בנבחרת והשתווה לאלפרדו די סטפנו ולסרחיו ראמוס, מרחק שלושה שערים בלבד מאמיליו בוטרגניו. “זה חלום להיות בעשירייה הגדולה”, אמר הכריש, “אסור להפסיק להיות שאפתנים, אני רוצה לטפס עוד בדירוג. זה היה משחק שלם שלנו. תחושה טובה מאוד. עוד לא הבטחנו עלייה, אז ביום שלישי נבוא לסגור עניין. זה בידיים שלנו".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */