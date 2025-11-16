הפועל תפגוש את יפו וראשל"צ למשחקי אימון

הפועל תל אביב חוזרת לשגרה. אחרי שבוע של חופש שנתן קצת אוויר לכל המערכת, החבורה של אליניב ברדה תחזור מחר (שני) בערב לאימונים מחדש בחודורוב.

בהפועל רוצים לנצל את הפגרה כדי להחזיר את הביטחון לצד ההתקפי, זה שפחות הצליח לבוא לידי ביטוי מאז פתיחת העונה.

כחלק מההכנות, הפועל תקיים שני משחקי אימון נגד מכבי קביליו יפו ונגד הפועל ראשון לציון בימים שלישי ושישי. ברדה רוצה לבחון שילובים, לנסות הרכבים שונים ולתת דקות לשחקנים שפחות שיחקו.

אליניב ברדה (שחר גרוס)

ביום רביעי האדומים יעלו צפונה, למיני מחנה אימונים במתקן של הפועל עפולה, שם ישהו עד יום חמישי בערב.

בתוך כך, ערעור הקבוצה על ההפסד הטכני בדרבי התל אביבי והורדת הנקודות יתקיים ביום ראשון הבא בפני בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל.