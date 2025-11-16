פורטוגל זקוקה לניצחון, איטליה לנס מול נורבגיה

חלון הנבחרות הנוכחי ימשיך לספק הכרעות במאבק על המקום במונדיאל 20026 גם היום (רביעי) עם מספר מאבקים משמעותיים, ביניהם יקבעו סופית שתי עולות חדשות לטורניר שייערך בארצות הברית, מקסיקו וקנדה.

כבר ב-16:00 יצאו לדרך המשחקים, כשפורטוגל תארח את ארמניה והונגריה את אירלנד. כריסטיאנו רונאלדו (שלא ישחק בגלל הרחקה) וחבריו מובילים עם 10 נקודות, כשמתחתיהם הונגריה עם 8 נקודות ואירלנד עם 7 נקודות.

ניצחון יבטיח לפורטוגלים את ההעפלה למונדיאל, אך במצב של תיקו או הפסד לא יהיו תלויים בעצמם. אם יסיימו בתיקו יצטרכו לקוות שהונגריה לא תנצח, או שתנצח ולא תצליח להדביק את יתרון 3 השערים בהפרש בין השתיים. במידה ופורטוגל תפסיד, ניצחון של הונגריה ישלח אותה לפלייאוף, בעוד שתיקו יעלה את פורטוגל וניצחון אירי שוב יהיה תלוי בהפרש השערים.

שחקני נבחרת פורטוגל, יחגגו גם היום? (IMAGO)

בנוסף, הבית הישראלי יגיע להכרעה באיטליה במשחק בין הנבחרת המקומית לנורבגיה ב-21:45. רק ניצחון בהפרש של 9 שערים ומעלה יעלה את האזורי למונדיאל ולא לפלייאוף, כשארלינג הולאנד וחבריו מקווים לעשות היסטוריה ולהעפיל לטורניר גדול לראשונה משנת 2000.

ארלינג הולאנד, מקווה לחגוג היסטוריה באופן רשמי הערב (IMAGO)

בין לבין נקבל ב-19:00 מאבק ישיר על מקום בפלייאוף ההעפלה. לאחר שצרפת כבר עלתה ישירות, איסלנד ואוקראינה בשוויון על המקום השני ויאבקו על הכרטיס לפלייאוף. רק ניצחון אוקראיני ישלח אותם לשם, כשכל תוצאה אחרת תספיק לאיסלנד.