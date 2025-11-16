יום ראשון, 16.11.2025 שעה 08:26
ליגת ווינר סל 25-26
10435-4915מכבי ת"א
9378-4085הפועל העמק
9407-4235הפועל חולון
8294-3634הפועל ת"א
8367-3985הפועל ירושלים
8467-4875עירוני קריית אתא
8528-5086הפועל ב"ש/דימונה
8478-4536עירוני נס ציונה
8474-4236הפועל גליל עליון
7433-4215עירוני רמת גן
7408-3875מכבי רעננה
7523-4856אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ
5412-3894בני הרצליה

בהפועל י-ם שמחו מהניצחון, ומודאגים מהאיבודים

הקבוצה מהבירה המשיכה ברצף הניצחונות, ושמים דגש על 15 איבודי הכדור מול 12 אסיסטים. ג'סטין סמית' סובל מדלקת בגיד האכילס, נמרוד לוי עבר MRI

|
קאדין קרינגטון ואוסטין ווילי (אורן בן חקון)
קאדין קרינגטון ואוסטין ווילי (אורן בן חקון)

הפועל ירושלים ניצחה אמש (שבת) 62:77 את הפועל גליל עליון בליגה, ובמועדון מרוצים מהניצחון, שכן מבחינתם היה מדובר במשחק שחייבים לנצח. מבחינה התקפית, הירושלמים התקשו להיכנס לקצב, אך במחצית השנייה הדברים נראו טוב בהרבה, מה שהוביל לניצחון השלישי שלהם העונה בזירה המקומית והשישי ברציפות בכל המסגרות.

לצד השמחה מהניצחון, יש גם חוסר שביעות רצון מהכמות הגבוהה של איבודי הכדור שהיו לחניכיו של יונתן אלון. הפועל ירושלים איבדו 15 כדורים ומסרו רק 12 אסיסטים מול חניכיו של גוני יזרעאלי. הם קלעו 77 נקודות, כאשר המחצית השנייה הייתה טובה יותר עם 45 נקודות, והגנתית הם עצרו את יריבתם על 31 נקודות בשתי המחציות.

המחזור החמישי היה מצוין עבור אוסטין ווילי, שסיים אותו עם 14 נקודות ו-18 ריבאונדים, בערב שבו הסתדרו ללא ג’ארד הארפר שזכה למנוחה, והיו חסרים את נמרוד לוי וג’סטין סמית’. דימיטרו סקאפינצב השלים את חמישיית הזרים, ובמועדון מודים שיצטרכו להעלות את הרמה, בטח כאשר סמית’ אמור לחזור רק לאחר הפגרה.

סמית׳ סובל מדלקת בגיד האכילס, ובמועדון נקטו בטיפול מניעתי כדי למנוע החמרה שעלולה לסיים את העונה אם ישחק לפני שיחזור לכשירות מלאה. נמרוד לוי סובל מדלקת בכף רגלו, ועבר בדיקות כולל MRI שנשלח לפיענוח אצל הרופא שכבר ניתח אותו בשנה שעברה. במקרה של לוי אין תאריך מדויק לחזרה, וההחלמה תלויה בתחושתו משבוע לשבוע.

גג'סטין סמית', סובל מדלקת בגיד האכילס (מיכל בן גיגי, הפועל ירושלים)

אוסטין ווילי אמר לאחר המשחק: “עשיתי כל מה שיכולתי כדי שנשיג את הניצחון, נשמור על המומנטום שלנו ונשתפר כקבוצה. אנו עובדים קשה באימונים וצופים הרבה בווידאו, וזה השתלם לנו הלילה”.

את מי הוא מעדיף מבין קאשיוס וג’ארד: “שניהם, אני אוהב את שניהם. הם הרכזים הטובים ביותר ששיחקתי איתם, אני לא יכול לבחור אחד מהם. הם צמד מאוד קשוח, כי שניהם יכולים לפגוע בך בקליעות בכל לילה. שניהם שחקני כדורסל מאוד חכמים. אתה צריך לבחור ‘את הרעל שלך’ איתם, הם כמו שני סכינים יפנים, זה קשה ליריבה”.

קאדין קרינגטון וקאשיוס ווינסטון (אורן בן חקון)קאדין קרינגטון וקאשיוס ווינסטון (אורן בן חקון)

לקראת קלוז’ ביורוקאפ הוסיף: “קלוז’ קבוצה טובה. עלינו לשמור על המומנטום ההגנתי שלנו. יש לנו עוד הרבה עבודה לעשות, נצפה בווידאו ונמשיך מכאן הלאה”.

