 מזרח 
83%1358-142412דטרויט פיסטונס
73%1284-132811פילדלפיה 76'
69%1516-156513קליבלנד קאבלירס
67%1375-141912אטלנטה הוקס
64%1231-131311ניו יורק ניקס
58%1414-145612טורונטו ראפטורס
58%1453-148612מיאמי היט
55%1334-133711שיקגו בולס
50%1298-137412בוסטון סלטיקס
46%1537-149113מילווקי באקס
42%1388-138912אורלנדו מג'יק
33%1403-138912שארלוט הורנטס
18%1353-122711ברוקלין נטס
8%1600-141713אינדיאנה פייסרס
8%1537-135312וושינגטון וויזארדס
 מערב 
93%1495-169614אוקלהומה ת'אנדר
82%1252-138411דנבר נאגטס
80%1122-124710יוסטון רוקטס
73%1238-131511סן אנטוניו ספרס
67%1386-139312לוס אנג'לס לייקרס
62%1473-152213גולדן סטייט ווריורס
58%1395-142812מינסוטה טימברוולבס
54%1505-154513פיניקס סאנס
45%1353-135311יוטה ג'אז
45%1341-135511פורטלנד בלייזרס
31%1507-142313דאלאס מאבריקס
25%1456-133612ממפיס גריזליס
25%1485-137012סקרמנטו קינגס
17%1377-130512לוס אנג'לס קליפרס
17%1462-128812ניו אורלינס פליקנס

41 נקודות לדונצ'יץ' בניצחון לייקרס מול הבאקס

הסלובני הוסיף 9 ריבאונדים בדרך ל-95:119, ברוני ג'יימס פתח לראשונה. אוקלהומה במאזן 1:13 עם 96:109 מול שארלוט, טריפל-דאבל ליוקיץ' בניצחון דנבר

|
לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)
לוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

ליגת הכדורסל הטובה בעולם, ה-NBA, המשיכה הלילה (בין שבת לראשון) עם חמישה משחקים ובמוקד: לוס אנג’לס לייקרס גברה 95:119 על מילווקי באקס, אוקלהומה סיטי ת’אנדר ניצחה 96:109 את שארלוט הורנטס ודנבר נאגטס ניצחה 112:123 את מינסוטה טימברוולבס. בנוסף, קליבלנד ניצחה את ממפיס וטורונטו את אינדיאנה.

מילווקי באקס – לוס אנג’לס לייקרס 119:95

הלייקרס סיימו את מסע משחקי החוץ בסטייל, כשבהיעדר לברון ג’יימס, בנו ברוני קיבל לראשונה מקום בחמישייה וסיים עם 0 נקודות. למזלם, לוקה דונצ’יץ’ הופיע בענק.

הסלובני קלע 21 נקודות עד המחצית, הלייקרס התפוצצו בשני הרבעים בדרך ליתרון 65:34, ומשם שייטו לניצחון כשהכוכב מסיים עם 41 נקודות, 9 ריבאונדים ו-6 אסיסטים. 32 נקודות ו-10 אסיסטים של יאניס אנטטוקומפו לא הספיקו מנגד.

לוס אנג’לס לייקרס חזרה לנצח ועלתה למאזן חיובי 4:10, כשהיא במקום השלישי במערב, מנגד מילווקי באקס ירדה למאזן חיובי 6:8, ונמצאת במקום השביעי במזרח.

לוקה דונצלוקה דונצ'יץ' מול יאניס אנטטוקומפו (רויטרס)

שארלוט הורנטס – אוקלהומה סיטי ת’אנדר 109:96

הקבוצה הטובה בליגה שמרה על המאזן הנהדר שלה: 13 ניצחונות מול הפסד בודד מול פורטלנד ואבדיה, כשהיא עשתה זאת בזכות רבע שלישי נהדר אותו ניצחה ב-14 נקודות והכריע את המשחק.

שיי גילג’ס אלכסנדר כרגיל היה מעל כולם עם 33 נקודות, כשהוא קיבל 25 נק’ מצ’אט הולמגרן. מנגד, שארלוט עם הפסד חמישי בששת המשחקים האחרונים וירדה למאזן 9:4.

שיי גילגשיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)

מינסוטה טימברוולבס – דנבר נאגטס 123:112

זה לא היה פשוט עבור דנבר בקרב הצמרת, בעיקר לאחר שהיא הפסידה בשני הרבעים הראשונים, אך למזלה יש לה את ניקולה יוקיץ’ ששוב הצליח להוביל למהפך עם טריפל-דאבל של 27 נקודות, 12 ריבאונדים ו-10 אסיסטים.

הנאגטס הפכו פיגור 5 במחצית ליתרון נקודה בכניסה לרבע האחרון, נהנו מעוד 3 שחקנים שעברו את 20 הנקודות ורצו לרבע אחרון נהדר בדרך לניצחון. דנבר שנייה במערב עם מאזן חיובי 2:10, מינסוטה במקום השביעי במערב עם מאזן 5:8.

ניקולה יוקיץניקולה יוקיץ' מול ג'וליוס ראנדל (רויטרס)

קליבלנד קאבלירס – ממפיס גריזליס 100:108

הקאבס הפסידו בכל שלושת הרבעים הראשונים ועלו בפיגור 8 נקודות לרבע האחרון, אך אז הגיע דונובן מיטשל. הגארד קלע 14 נקודות רק ברבע הרביעי, 2 בלבד פחות מכל מה שקלעה ממפיס ב-10 הדקות האחרונות, והפך את התוצאה כשהוא מסיים עם 30. קליבלנד במאזן 5:9, ממפיס במאזן 10:4.

אינדיאנה פייסרס – טורונטו ראפטורס 129:111

אינדי המשיכה להתרסק, הפסידה בכל הרבעים בהתמודדות מול טורונטו ששייטה בקלות לניצחון עם חמישייה שבה כולם קלעו בספרות כפולות. הראפטורס במאזן 5:8, אינדיאנה עם ניצחון בודד במאזן 12:1, הגרוע בליגה.

