41 נקודות לדונצ'יץ' בניצחון לייקרס מול הבאקס

ליגת הכדורסל הטובה בעולם, ה-NBA, המשיכה הלילה (בין שבת לראשון) עם חמישה משחקים ובמוקד: לוס אנג’לס לייקרס גברה 95:119 על מילווקי באקס, אוקלהומה סיטי ת’אנדר ניצחה 96:109 את שארלוט הורנטס ודנבר נאגטס ניצחה 112:123 את מינסוטה טימברוולבס. בנוסף, קליבלנד ניצחה את ממפיס וטורונטו את אינדיאנה.

מילווקי באקס – לוס אנג’לס לייקרס 119:95

הלייקרס סיימו את מסע משחקי החוץ בסטייל, כשבהיעדר לברון ג’יימס, בנו ברוני קיבל לראשונה מקום בחמישייה וסיים עם 0 נקודות. למזלם, לוקה דונצ’יץ’ הופיע בענק.

הסלובני קלע 21 נקודות עד המחצית, הלייקרס התפוצצו בשני הרבעים בדרך ליתרון 65:34, ומשם שייטו לניצחון כשהכוכב מסיים עם 41 נקודות, 9 ריבאונדים ו-6 אסיסטים. 32 נקודות ו-10 אסיסטים של יאניס אנטטוקומפו לא הספיקו מנגד.

לוס אנג’לס לייקרס חזרה לנצח ועלתה למאזן חיובי 4:10, כשהיא במקום השלישי במערב, מנגד מילווקי באקס ירדה למאזן חיובי 6:8, ונמצאת במקום השביעי במזרח.

לוקה דונצ'יץ' מול יאניס אנטטוקומפו (רויטרס)

שארלוט הורנטס – אוקלהומה סיטי ת’אנדר 109:96

הקבוצה הטובה בליגה שמרה על המאזן הנהדר שלה: 13 ניצחונות מול הפסד בודד מול פורטלנד ואבדיה, כשהיא עשתה זאת בזכות רבע שלישי נהדר אותו ניצחה ב-14 נקודות והכריע את המשחק.

שיי גילג’ס אלכסנדר כרגיל היה מעל כולם עם 33 נקודות, כשהוא קיבל 25 נק’ מצ’אט הולמגרן. מנגד, שארלוט עם הפסד חמישי בששת המשחקים האחרונים וירדה למאזן 9:4.

שיי גילג'ס אלכסנדר (רויטרס)

מינסוטה טימברוולבס – דנבר נאגטס 123:112

זה לא היה פשוט עבור דנבר בקרב הצמרת, בעיקר לאחר שהיא הפסידה בשני הרבעים הראשונים, אך למזלה יש לה את ניקולה יוקיץ’ ששוב הצליח להוביל למהפך עם טריפל-דאבל של 27 נקודות, 12 ריבאונדים ו-10 אסיסטים.

הנאגטס הפכו פיגור 5 במחצית ליתרון נקודה בכניסה לרבע האחרון, נהנו מעוד 3 שחקנים שעברו את 20 הנקודות ורצו לרבע אחרון נהדר בדרך לניצחון. דנבר שנייה במערב עם מאזן חיובי 2:10, מינסוטה במקום השביעי במערב עם מאזן 5:8.

ניקולה יוקיץ' מול ג'וליוס ראנדל (רויטרס)

קליבלנד קאבלירס – ממפיס גריזליס 100:108

הקאבס הפסידו בכל שלושת הרבעים הראשונים ועלו בפיגור 8 נקודות לרבע האחרון, אך אז הגיע דונובן מיטשל. הגארד קלע 14 נקודות רק ברבע הרביעי, 2 בלבד פחות מכל מה שקלעה ממפיס ב-10 הדקות האחרונות, והפך את התוצאה כשהוא מסיים עם 30. קליבלנד במאזן 5:9, ממפיס במאזן 10:4.

אינדיאנה פייסרס – טורונטו ראפטורס 129:111

אינדי המשיכה להתרסק, הפסידה בכל הרבעים בהתמודדות מול טורונטו ששייטה בקלות לניצחון עם חמישייה שבה כולם קלעו בספרות כפולות. הראפטורס במאזן 5:8, אינדיאנה עם ניצחון בודד במאזן 12:1, הגרוע בליגה.