בנבחרת ישראל לא מתכוונים לרגע להקל הראש הערב (ראשון, 21:45) בנבחרת מולדובה ומתכוונים להגיע בשיא המוכנות לקראת המשחק, שינעל את הבית הישראלי במסגרת מוקדמות המונדיאל.

לרן בן שמעון חשוב מאד לסיים את הקמפיין בניצחון, וזאת גם הסיבה שבכל הזדמנות המאמן ביקש לחזור ולהדגיש מול חניכיו את החשיבות והרצון ההכרחי לנצח, דבר שייתן זריקת עידוד לקראת ליגת האומות: "מולדובה עקשנית כמו ליטא, אבל יותר איכותית. חשוב לנו לשמור על רשת נקייה כמו במשחק מול ליטא, אך הכי חשוב שהאיכות שלנו תבוא הערב לידי ביטוי", אמרו בנבחרת.

המאמן הלאומי בן שמעון, בדומה למשחק מול הליטאים, ימשיך במערך של 3:3:4 תוך שימת דגש מיוחד על רצון לראות דיוק במשחק ההתקפה, במיוחד מול שער היריבה. בחלק הקדמי ישחקו גבי קניקובסקי ודן ביטון בכנפיים, ודור תורג'מן כחלוץ מטרה.

שחקני נבחרת ישראל (ראובן שוורץ)

בנבחרת מקווים בקישור שאליאל פרץ יחד עם דור פרץ, יעשו את ההבדל במרכז השדה ויבלמו את התקפות המולדובים רחוק מהשער הישראלי. חזרתו של דור פרץ, שהיה אחד המצטיינים בטורניר הזה מבחינת נבחרת ישראל, מהווה כוח משמעותי בקישור של בן שמעון.

אליאל פרץ היה מאופק מאד במשחק מול ליטא, אבל ימשיך לזכות בקרדיט. אוסקר גלוך יצטרך לקחת על עצמו הרבה יותר מאשר במשחק הידידות האחרון, ויהיה חייב לאיים יותר על שער מולדובה מהקו השני. הקפטן אלי דסה יחזור להרכב וינסה לתת מניסיונו לטובת ניצחון ישראלי, שיסיים את הטורניר בטעם טוב.

אלי דסה (ראובן שוורץ)

יש להזכיר כי מולדובה היא הנבחרת החלשה בבית 9 הישראלי. המולדובים ממוקמים במקום החמישי והאחרון, עם מאזן של אפס ניצחונות, תוצאת תיקו אחת ושישה הפסדים. במהלך הקמפיין, מולדובה הובסה 5:0 ע”י נורבגיה, נכנעה 3:2 לאסטוניה, הפסידה 2:0 לאיטליה, ספגה 4:0 מישראל, הושפלה 11:1 שוב נגד נורבגיה, סיימה ב-1:1 עם אסטוניה במפגש השני והפסידה 2:0 לאיטליה פעם נוספת.

ההרכב המשוער: עומרי גלזר, אלי דסה, סתיו למקין, אור בלוריאן, רוי רביבו, אליאל פרץ, דור פרץ, גבי קניקובסקי, אוסקר גלוך, דן ביטון ודור תורג’מן.