יום ראשון, 16.11.2025 שעה 00:54
כדורסל עולמי  >> מוק' יורובאסקט נשים

"לישראל אין פריבילגיה להרגיש פייבוריטית"

מאמנת הנבחרת, שירה העליון, סיכמה את הניצחון על לוקסמבורג: "יש המון פרגון ורק ככה אפשר להשיג תוצאות טובות". על רבר: "בתהליך מדהים של התפתחות"

|
שירה העליון (FIBA)
שירה העליון (FIBA)

נבחרת הנשים של ישראל בכדורסל נותרה מושלמת במוקדמות היורובאסקט, אחרי שהצליחה לגבור הערב (שבת) 65:77 על לוקסמבורג ולהיות במאזן של שני ניצחונות אחרי שני מחזורים. מאמנת הנבחרת, שירה העליון, דיברה על התחושות לאחר המשחק.

היה שלב ברבע השלישי שהרגיש שהמשחק קצת בורח.
”ידענו שלא יהיה פשוט, לוקסמבורג נבחרת עיקשת ואגרסיבית, אבל גם כשהיה לנו מומנטום פחות טוב המשכנו ללכת לפי תוכנית המשחק. אני חושבת ששיחקנו מאוד קבוצתי היום: 28 אסיסטים, הספסל עשה עבודה מדהימה עם 24 נקודות, כולן נשארו בתוך העניינים חזק, יש המון פרגון ורק ככה אפשר להשיג תוצאות טובות. היום גם שיפרנו את הצד ההגנתי מהמשחק הראשון. יש עוד דרך, אבל סך הכל אנחנו עושות התקדמות יפה”.

את לא אוהבת לדבר על שחקנית אחת, אבל דניאל רבר כמעט עשתה קוודרופל-דאבל.
”אחזור ואגיד שאני חושבת שרבר היא בתהליך מדהים של התפתחות אישית גם במגרש וגם מחוץ למגרש. היא משחקת ביורוליג וזה ניכר, היא אחד העוגנים שלנו. אין ספק שאני נותנת לה קרדיט אדיר, גם הגנתית וגם התקפית, אבל יש פה המון שחקניות שבכל רגע נתון אי אפשר לדעת מאיפה יגיע העוקץ. זה החוזק שלנו, שאנחנו יודעות לחפש גם את מי שבתוך המשחק”.

דניאל רבר (FIBA.COM)דניאל רבר (FIBA.COM)

עוד שלושה ימים משחק מול אירלנד, מה יהיה שונה לעומת הלוקסמבורגיות?
”לכל משחק יש דינמיקה משלו. הכל יכול ללכת לכל כיוון, ואם אתה לא בא מוכן עם תוכנית משחק טובה, ועושה התאמות תוך כדי תנועה, אז אתה יכול למצוא את עצמך בצד השני. לנבחרת ישראל אין פריבילגיה לבוא ולהרגיש טוב מול אף נבחרת ברמה של פייבוריטית. אנחנו צריכות לבוא מפוקסות ולהילחם על כל כדור. כל משחק הוא לא פשוט ולכל משחק יש את התסריט שלו. אנחנו ננשום, נעשה את החושבים שלנו, נלמד את האירלנדיות, גם הראש שלי עוד לא שם. נהנה מהניצחון היפה הזה, נעשה את החושבים ונתקדם ליום שלישי”.

