יום שבת, 15.11.2025 שעה 23:50
כדורגל ישראלי

מפגן חריג נגד ישראל, נבחרת פלסטין הפסידה

יאסין שוערה של סכנין לא פתח, נבחרתו נכנעה 3:0 לנבחרת חבל הבאסקים באירוע תמיכה לפלסטינים לעיני 50 אלף צופים. וגם: למה השמיעו אזעקות באצטדיון?

|
נבחרת פלסטין (IMAGO)
נבחרת פלסטין (IMAGO)

נבחרת חבל הבאסקים אירחה הערב (שבת) את נבחרת פלסטין לעיני עשרות אלפי צופים (51,396 ליתר דיוק) וניצחה 0:3, במשחק ידידות שנערך באצטדיונה של אתלטיק בילבאו הבן ממס, והיווה מפגן תמיכה בפלסטינים ומחאה גדולה נגד מדינת ישראל. בהמשך השבוע, נבחרת פלסטין צפויה להתארח גם במונז’ואיק של ברצלונה למפגש נגד נבחרת קטלוניה.

האירוע בבילבאו היה חריג אפילו ביחס לאירועים האחרונים באירופה, כאשר עוד לפני המשחק עצמו התקיימה עצרת עם אבוקות ודגלי פלסטין בכל מקום, שתפסו כל פינה גם באצטדיון. טרם שריקת הפתיחה, בסן ממס השמיעו אזעקות שלכאורה אמורות לדמות אזעקות שיש לפני “תקיפה ישראלית אווירית”, אחר כך גם השמיעו שיר ששילב ערבית ובבסקית יחד. בדקת הדומיה, נשמעו קריאות “ישראל רוצחת”.

שחקני שתי הנבחרות הצטלמו יחד עם חולצות שעליהן שמותיהם של פלסטינים שמתו במהלך המלחמה, כאשר ביציע הוצגה תפאורה של דגל חבל הבאסקים לצד דגל פלסטין – שניהם בגודל ענק עם פריסה על שלוש הטבעות באצטדיון. הקהל המקומי אגב, עודד כמובן את הנבחרת שלו, אך מחא כפיים בכל פעולה טובה של נבחרת פלסטין.

צעדת התמיכה בפלסטינים בבילבאו (IMAGO)צעדת התמיכה בפלסטינים בבילבאו (IMAGO)
דגל פלסטין על אצטדיון הסן ממס (IMAGO)דגל פלסטין על אצטדיון הסן ממס (IMAGO)

שוער בני סכנין, עבד יאסין, לא פתח בהרכב, במקומו עמד ראשון בין הקורות ראמי חמאדה, אקס הקבוצה מהמגזר. אצל הבאסקים שחקנים מוכרים מהליגה הספרדית לקחו חלק במפגש, בניהם אייטור פרננדס שוערה של אוססונה, איגור סובלדייה מריאל סוסיאדד וגורוסטה חלוצה של בילבאו.

במשחק עצמו, נבחרת חבל הבאסקים ניצחה כאמור 0:3. בלמה של לבאנטה אונאי אלגסבאל הבקיע את השער הראשון בדקה החמישית, גורוסטה הכפיל בפנדל בדקה ה-43 ואורקו איסטה של בילבאו סגר סיפור עם גול נוסף בדקה ה-77.

משחק הידידות בין נבחרת חבל הבאסקים לנבחרת פלסטין (IMAGO)משחק הידידות בין נבחרת חבל הבאסקים לנבחרת פלסטין (IMAGO)
גדלי חבל הבאסקים לצד דגלי פלסטין ביציע (IMAGO)גדלי חבל הבאסקים לצד דגלי פלסטין ביציע (IMAGO)
