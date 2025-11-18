עיסאת פותח לראשונה במשחק רשמי של רומניה

עכשיו זה סופי וחתום: ליסב עיסאת כבר לא ישחק במדי נבחרת ישראל. הבלם הצעיר והמוכשר של מכבי חיפה כבר ערך הופעה במשחק ידידות במדי נבחרת רומניה, אך הערב (שלישי) הוא יעלה להופעת בכורה במפעל רשמי עם הרומנים והמשמעות היא שהוא לא יוכל בקריירה לייצג נבחרת אחרת.

נזכיר את החוקים. שחקן לא יכול לייצג שתי נבחרות שונות עם הופעות רשמיות, ואחרי שעיסאת שיחק משחק ידידות הוא עדיין יכול היה להתחרט ולייצג את נבחרת ישראל, אך מרגע שריקת הפתיחה נגד סן מרינו, הפור ייפול רשמית וסופית.

הבלם של מכבי חיפה חתם עם נבחרתו החדשה את קמפיין מוקדמות המונדיאל שלה, כשקיבל לראשונה את המושכות במרכז ההגנה. ההופעה שלו במשחק ידידות הייתה ב-9 באוקטובר נגד נבחרת מולדובה, אותה מולדובה שהפסידה לישראל השבוע, כאשר עיסאת שיחק 90 דקות במדי נבחרת רומניה.