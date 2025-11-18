יום שלישי, 18.11.2025 שעה 22:01
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
153-166גרמניה1
128-66סלובקיה2
96-76צפון אירלנד3
013-16לוקסמבורג4
 בית 2 
131-135שווייץ1
104-55קוסובו2
37-25סלובניה3
111-35שבדיה4
 בית 3 
113-145דנמרק1
105-95סקוטלנד2
612-105יוון3
117-45בלארוס4
 בית 4 
164-166צרפת1
1011-106אוקראינה2
711-136איסלנד3
116-36אזרבייג'ן4
 בית 5 
150-195ספרד1
1210-155טורקיה2
313-65גיאורגיה3
018-15בולגריה4
 בית 6 
137-206פורטוגל1
107-96אירלנד2
810-116הונגריה3
319-36ארמניה4
 בית 7 
204-278הולנד1
177-148פולין2
1014-88פינלנד3
519-48מלטה4
315-68ליטא5
 בית 8 
183-217אוסטריה1
166-167בוסניה2
109-127רומניה3
811-118קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
245-378נורבגיה1
1812-218איטליה2
1220-198ישראל3
421-88אסטוניה4
132-58מולדובה5
 בית 10 
157-227בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1310-147ווילס3
813-98קזחסטן4
024-07ליכטנשטיין5
  
240-228אנגליה1
145-78אלבניה2
1310-98סרביה3
116-38אנדורה4
  
224-268קרואטיה1
168-188צ'כיה2
129-118איי פארו3
917-88מונטנגרו4
028-38גיברלטר5

עיסאת פותח לראשונה במשחק רשמי של רומניה

בלמה של מכבי חיפה לא ייצג באופן סופי את נבחרת ישראל, כאשר הוא יפתח בהרכב של נבחרתו החדשה, בה יערוך הופעת בכורה רשמית בהתמודדות נגד סן מרינו

|
ליסב עיסאת במדי רומניה (IMAGO)
ליסב עיסאת במדי רומניה (IMAGO)

עכשיו זה סופי וחתום: ליסב עיסאת כבר לא ישחק במדי נבחרת ישראל. הבלם הצעיר והמוכשר של מכבי חיפה כבר ערך הופעה במשחק ידידות במדי נבחרת רומניה, אך הערב (שלישי) הוא יעלה להופעת בכורה במפעל רשמי עם הרומנים והמשמעות היא שהוא לא יוכל בקריירה לייצג נבחרת אחרת.

נזכיר את החוקים. שחקן לא יכול לייצג שתי נבחרות שונות עם הופעות רשמיות, ואחרי שעיסאת שיחק משחק ידידות הוא עדיין יכול היה להתחרט ולייצג את נבחרת ישראל, אך מרגע שריקת הפתיחה נגד סן מרינו, הפור ייפול רשמית וסופית.

הבלם של מכבי חיפה חתם עם נבחרתו החדשה את קמפיין מוקדמות המונדיאל שלה, כשקיבל לראשונה את המושכות במרכז ההגנה. ההופעה שלו במשחק ידידות הייתה ב-9 באוקטובר נגד נבחרת מולדובה, אותה מולדובה שהפסידה לישראל השבוע, כאשר עיסאת שיחק 90 דקות במדי נבחרת רומניה.

