מכבי אשדוד קטעה את רצף הניצחונות של רחובות

משחקי המחזור החמישי של ליגת העל בכדורעף לנשים התקיימו היום (שבת) ואתמול: מכבי אשדוד קטעה את סדרת הניצחונות הרצופים של רחובות עם ניצחון 1:3 בחוץ. מכבי חיפה גברה על העולה רמת אביב 2:3, מכבי תל אביב ניצחה 2:3 את קריית אתא, מכבי חדרה המשיכה את פתיחת העונה המצוינת עם ניצחון 1:3 על מחזיקת הגביע הפועל כפר סבא, ורעננה רשמה ניצחון חוץ 1:3 על נצרת.

מכבי SVA רחובות – מכבי אשדוד 3:1 (25:13, 22:25, 25:19, 25:16)

המערכה הראשונה הלכה בקלות לאשדוד ששלטה בה לחלוטין, רחובות התעוררה במערכה השנייה וממצב של 18:18, עשתה חמש נקודות רצופות כולל אייס של דורושנקו והנחתה מוצלחת של סיריך. אשדוד עוד ניסתה לצמצם, אבל זה היה מעט מדי ומאוחר די והמערכה השנייה הסתיימה בניצחון של רחובות.

במערכה השלישית אשדוד ייצרה לעצמה יתרון קטן שהחזיק מעמד ואף גדל לאורך המערכה, שהסתיימה בניצחון לדרומיות. גם המערכה הרביעית החלה עבור האורחת בצורה טובה והיא עלתה ליתרון 2:8, שנשמר לאורך כל המערכה שהסתיימה אף היא עם ניצחון של אשדוד שקוטעת את סדרת הניצחונות הרצופים של רחובות מתחילת העונה.

הצטיינו באשדוד: קרבינוביץ עם 15 נקודות (4 אייסים) וטיאגו דה סילבה עם 14 נקודות.

הצטיינו ברחובות: שבצ'וק ופרננדס סילבה עם 12 נקודות כל אחת.

מכבי רחובות נגד מכבי אשדוד (אלי פאר)

מכבי YULLIA תל אביב – הפועל עירוני קריית אתא 2:3 (22:25, 25:14, 15:25, 25:16, 8:15)

משחק מרתק ביום שישי בתל אביב, כאשר הקבוצה הביתית לוקחת את המערכה הראשונה, קריית אתא מחזירה לה ולוקחת את השנייה, תל אביב לוקחת את השלישית, אבל קריית אתא מחזירה ברביעית. המערכה החמישית כבר הייתה בשליטה מוחלטת של מכבי תל אביב שניצחה את המערכה ואת המשחק כולו.

הצטיינו במכבי ת”א: מקלאן עם 24 נקודות (4 אייסים) ושיינין עם 21 נקודות.

הצטיינו בקריית אתא: יברוסקה עם 24 נקודות (3 חסימות) וקויפמן עם 15 נקודות.

מכבי חיפה – מ.ס רמת אביב 2:3 (11:25, 25:20, 22:25, 25:21, 9:15)

מ.ס רמת אביב העולה החדשה לליגת העל עשתה חיים קשים למכבי חיפה, המערכה הראשונה אמנם הלכה בקלות לקבוצה מעיר הכרמל, אבל אחריה היה משחק צמוד בכל המערכות. לאחר 2:2 במערכות, החיפאיות שלטו במערכה החמישית ביד רמה וניצחו אותה יחסית בקלות בדרך לניצחון שלישי העונה.

הפועל כפר סבא – מכבי חדרה 3:1 (25:20, 20:25, 25:20, 25:15)

חדרה המשיכה את פתיחת העונה המצוינת שלה ורשמה היום ניצחון משמעותי על מחזיקת הגביע הפועל כפר סבא. האורחת ניצחה במערכה הראשונה, כפר סבא התעוררה וניצחה את השנייה, אבל חדרה ידעה לנצח בשתי המערכות הנותרות והיא קופצת למקום הרביעי בטבלה, כפר סבא מהצד השני מאבדת גובה ורושמת כבר את הפסדה השני העונה.

אורטל איבגי ממכבי חדרה אמרה בסיום המשחק: "היה לנו משחק טוב היום, שיחקנו כקבוצה, התכוננו למשחק הזה הרבה זמן ואני מאוד שמחה שהתחלנו לעשות את כל הדברים שתרגלנו בהכנות. אנחנו מתכוננות למשחק הבא וממשיכות עם הפנים קדימה".

מכבי בנות נצרת – מ.כ מכבי רעננה 3:1 (25:17, 25:21, 19:25, 25:17)

ניצחון חוץ הערב לרעננה שקופצת למקום השמיני בטבלה, נצרת עדיין מחפשת ניצחון ראשון העונה והיא במקום הלפני אחרון.