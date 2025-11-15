נערים ב: הפועל גלבוע חזרה מפיגור לניצחון

המחזור השמיני בליגת מחוז יזרעאל ננעל בסוף השבוע, במשחק השלמה שבו אירחה מכבי אחי איכסאל את הפועל גלבוע. זה היה משחק בין שתי קבוצות השואפות לשמור על מקומן בדרג השלישי של שנתון נערים ב' בעונה הבאה, שבה יהיו ארבעה דרגים לליגות השנתון. איכסאל הגיעה למשחק עם מאזן של תשע נקודות בשבעת המחזורים הראשונים, כשהיא מקדימה בשלוש נקודות את יריבתה, שקיוותה לחבר שני ניצחונות רצופים לראשונה העונה. איכסאל מצידה קיוותה לכפר על הפסד 2:1 במשחק הדרבי מול צעירי איכסאל בשבוע שעבר.

אחרי מחצית ראשונה ללא שערים, הגיעה לה מחצית שניה עשירה באירועים ליד השערים. בדקה ה-41 האורחת מהגלבוע עלתה ליתרון, זאת לאחר שהכדור הגיע לרוי אלון, שמסר מסירה חכמה לכיוון רחבת ה-16 של היריבה, שם מאזן סלימאן השתלט על הכדור ווסיים בקור רוח עם בעיטה לרשת, שער שקבע את תוצאת המחצית הראשונה - 0:1 לזכות הגלבוע. הקבוצה המארחת הצליחה לחולל מהפך בתוך דקה וחצי, כרבע שעה לאחר מכן: הכשלה ברחבת הגלבוע שלחה את ויסאם זועבי לנקודת הלבנה, וזה תרגם בעיטת פנדל לכיבוש שער שוויון 1:1.

לאחר מכן, מסירה ארוכה מצאה את גבריאל עודה ליד דגל הקרן. עודה חדר לרחבה, בעט לרשת וקבע מהפך - 1:2 לזכות איכסאל. דקה אחת החזיק מעמד יתרונה של איכסאל. פריצה של עומרי ברוש בקו ימין הביאה להגבהת כדור לתיבת החמש של איכסאל. שוער המארחת השמיט את הכדור, מאזן סלימאן דחק לרשת, השלים צמד וקבע שוויון 2:2.

בדקה ה-64 גלבוע ביצעה מהפך: מאזן סלימאן הפעלתן בעט מחוץ לרחבה, שנהדפה על ידי השוער המקומי. ארי דוד השתלט על הכדור, עבר את השוער, סיים מקרוב בבעיטה לרשת וסלל את דרכה של גלבוע לניצחון 2:3, זאת לאחר שאוראל איילין, שוער הגלבוע, הצליח בהדיפה כפולה בשניות הסיום למנוע מאיכסאל לכבוש שער שוויון. הניצחון שהשיגה גלבוע מציב אותה במקום השישי, שמוביל להישארות בדרג השלישי בתום העונה.

אלכס סליפקו, מאמן הגלבוע, סיכם את המשחק: “סך הכל המשחק היה שקול בחצי הראשון.המשחק היה מאוד רדום, התנהל בקצב נמוך. לא הצלחנו לשחק את המשחק שלנו. את החצי השני התחלנו בבליץ על שערה של איכסאל, כבשנו שער מהיר, אבל לא תרגמנו את זה לכיבוש שערים - לאחר מכן ספגנו שני גולים מהירים. לשמחתי, הצלחנו להגיב יחסית מהר עם שער שוויון,והמשכנו ללחוץ עד שעשינו את המהפך. בדקות האחרונות איכסל הגיעו להרבה מצבים, אך הרבה בזכות יכולת מצוינת של השוער שלנו, אוראל איילין, הם לא הצליחו להשיג שוויון”.

על התהליכים שעוברת קבוצתו העונה הוסיף המאמן: “העונה התחילה ברגל שמאל. למעשה באימון הראשון היו כחמישה שחקנים. הקבוצה הקודמת התפרקה מכל מיני סיבות שאינן כל כך ידועות לי. יש שחקנים שפרשו, ויש אחרים שעברו לקבוצות אחרות. המטרה הייתה להקים קבוצה בכל מחיר, שתתחרה בחלק הגבוה של הטבלה.

“כל המועדון נרתם לטובת הקבוצה - מזכי ועימאד, מנהלי המחלקה, ורפי בוסקילה, המנהל המקצועי, יחד עם כל המאמנים. הצלחנו להביא שחקנים טובים, אך עדיין אין סגל רחב בקבוצה ואנחנו משתמשים בשחקנים מקבוצת נערים ג', שבכל משחק באים ונלחמים איתנו. גם אנחנו שולחים תגבורת לקבוצת נערים א'. כולם למען הצלחת המועדון”.

אלכס סליפקו הציב לקבוצתו מטרה ברת השגה ברורה: “המטרה להמשך לסיים בין שש הראשונות. פחות מזה יהיה כישלון מבחינתי האישית. יש חומר שחקנים שלא מבייש קבוצה שרצה לאליפות, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לסיים במקום שיוביל את המועדון לדרג הרביעי”.