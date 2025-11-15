"ישראל נבחרת עם איכות, נצטרך להיזהר בהגנה"

מוקדמות מונדיאל 2026 יסתיימו מחר (ראשון, 21:45) באופן רשמי עבור נבחרת ישראל, שתפגוש את מולדובה האחרונה בבית מספר 9, בית שבו גם המיקום של הישראלים וגם של המולדובים כבר סגור למעשה. בקרב הישיר בסיבוב הקודם, החבורה של רן בן שמעון ניצחה 0:4.

מאמן מולדובה, ליליאן פופסקו, ערך היום מסיבת עיתונאים לקראת ההתמודדות: “יש לנו משחק חשוב לפנינו נגד ישראל. היא נבחרת מאורגנת היטב עם איכות בכל עמדה, אני מקווה שמחר נהיה ממושמעים טקטית ונוכל להגיב נכון ברגעים חשובים של המשחק כדי להשיג תוצאה חיובית”.

האיש על הקווים אצל יריבת ישראל פירגן לשחקנים שלו: “יש לי תקוות גדולות עבורם, לדעתי הם מהווים את אחד הדורות הטובים ביותר, אם לא טוב ביותר”, והוסיף אופטימיות: “אני מקווה שנוכל להוכיח את זה יחד לאורך זמן”.

“אני חושב שהמשחק נגד ישראל יהיה טקטי, כי יש לנו סגנונות שונים. העיקר בשבילנו הוא להיזהר במעבר מההתקפה להגנה, כי במפגש האחרון שלנו בקישינב, ישראל ניצלה את הרגעים האלה בצורה מושלמת. אני לא רוצה שנקבל שוב את התוצאה הזו, הכל תלוי בנו”.