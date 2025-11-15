יום שבת, 15.11.2025 שעה 21:38
 בית 1 
123-105גרמניה1
122-65סלובקיה2
66-65צפון אירלנד3
012-15לוקסמבורג4
 בית 2 
100-94שווייץ1
74-34קוסובו2
35-24סלובניה3
17-24שבדיה4
 בית 3 
101-124דנמרק1
102-74סקוטלנד2
310-74יוון3
015-24בלארוס4
 בית 4 
133-135צרפת1
79-135איסלנד2
711-85אוקראינה3
113-25אזרבייג'ן4
 בית 5 
150-195ספרד1
1210-155טורקיה2
313-65גיאורגיה3
018-15בולגריה4
 בית 6 
106-115פורטוגל1
87-95הונגריה2
75-65אירלנד3
310-25ארמניה4
 בית 7 
174-237הולנד1
145-117פולין2
1014-88פינלנד3
516-27מלטה4
311-67ליטא5
 בית 8 
183-217אוסטריה1
135-136בוסניה2
106-116רומניה3
811-118קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
214-337נורבגיה1
188-207איטליה2
919-157ישראל3
421-88אסטוניה4
128-47מולדובה5
 בית 10 
157-227בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1310-147ווילס3
813-98קזחסטן4
024-07ליכטנשטיין5
  
210-207אנגליה1
143-77אלבניה2
109-77סרביה3
116-38אנדורה4
  
192-237קרואטיה1
138-127צ'כיה2
129-118איי פארו3
914-67מונטנגרו4
022-37גיברלטר5

ספרד העפילה מעשית למונדיאל, אוסטריה בדרך

תמונת מצב ממוקדמות גביע העולם: לה רוחה צפויה לסיים בפסגה, האוסטרים מחכים למעידה של בוסניה. למי עדיין סיכוי לעלות אוטומטית והתרחישים בכל בית

|
גביע העולם (IMAGO)
גביע העולם (IMAGO)

מונדיאל 2026 יהיה הראשון בו ישתתפו 48 נבחרות, כאשר הטורניר יתפרס על פני שלוש מדינות – ארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כ-30 נבחרות בסך הכל כבר הבטיחו את מקומן נכון להערב (שבת) אחרי חלק נוסף מהמשחקים במוקדמות של אירופה, שעדיין לא הסתיימו כשלפנינו עוד כמה מדינות שטרם העפילו ויכולות להשיג את המטרה כבר היום.

כזכור, בשלבי המוקדמות של אירופה, 54 הנבחרות חולקו ל-12 בתים של 5 או 4 נבחרות שמשחקות בשיטת בית-חוץ. הנבחרת המנצחת בכל בית תעפיל למונדיאל והסגנית תעפיל לשלב הפלייאוף. שם, יתחרו 12 הסגניות משלב הבתים בנוסף ל-4 נבחרות שיעפילו על סמך מיקומן בליגת האומות של 2024/25.

קרואטיה ניצחה את איי פארו אתמול ולכן הצטרפה לאנגליה וצרפת בין המדינות באירופה שכבר הבטיחו את מקומן בטורניר הקיצי. בסך הכל, כ-16 נבחרות מאירופה יהיו בגביע העולם, כרגע יש מקום לעוד 13 נבחרות מאירופה ועוד 18 נבחרות בסך הכל. לפניכם תמונת מצב עדכנית.

שחקני קרואטיה מאושרים (IMAGO)שחקני קרואטיה מאושרים (IMAGO)

הנבחרות מאירופה שיכולות להבטיח העפלה ישירה

בבית 1, גרמניה וסלובקיה נאבקות על הפסגה במחזור הסיום שיפגיש בניהן בקרב ישיר, כאשר נכון לרגע זה כל אחת מהן עם 12 נקודות. כלומר – המנצחת עולה אוטומטית למונדיאל, המפסידה הולכת לפלייאוף. בתיקו, הגרמנים יסיימו ראשונים הודות להפרש שערים עדיף.

בבית 2, שווייץ תסיים בין שני המקומות הראשונים בכל מקרה, אך יכולה להתקבע בפסגה ולזכות בכרטיס אוטומטי לגביע העולם בשני תרחישים כבר היום: אם תנצח את שבדיה אותה היא מארחת ובמקביל קוסובו לא תנצח את סלובניה, או אם תסיים בתיקו עם שבדיה וקוסובו תפסיד. קוסובו טרם המחזור הייתה בפער 3 נקודות משווייץ ולכן אם השווייצרים ינצחו, גם היא תהיה חייבת ניצחון כדי לשמור על סיכוי לפסגה.

בבית 3, סקוטלנד פוגשת את יוון, בזמן שדנמרק מארחת את בלארוס. הסקוטים וגם הדנים צברו 10 נקודות טרם המחזור הנוכחי. למעשה, הם מתחרים על המקום הראשון וההעפלה הישירה, אך הקרב בניהן יוכרע במחזור האחרון בלבד ולא היום לאור השוויון בנקודות.

בבית 5, ספרד שהביסה את גאורגיה הבטיחה מעשית את מקומה במונדיאל מהמקום הראשון כשהיא מובילה בפער של 3 נקודות על טורקיה השנייה, שניצחה את בולגריה. אך לה רוחה צפויה להיות בפסגה כי חוץ מפער הנקודות, הפרש השערים שלה מהטורקים גדול ב-14 וזאת לפני המפגש הישיר בין שתי הנבחרות במחזור האחרון.

שחקני נבחרת ספרד (IMAGO)שחקני נבחרת ספרד (IMAGO)

בבית 6, פורטוגל קרובה להבטחת המקום הראשון למרות ההפסד לאירלנד, שתוכל לכל היותר להיות בפלייאוף. ניצחון על ארמניה במחזור האחרון יבטיח לכריסטיאנו רונאלדו וחבריו את הכרטיס האוטומטי בוודאות. גם תיקו אל מול הפסד או תיקו של הונגריה מול אירלנד יעניק לפורטוגלים מקום ראשון. הונגריה שבמקום השני ובפער שתי נקודות מהפורטוגלים, כדי להעפיל אוטומטית, חייבת הפסד של פורטוגל וניצחון על אירלנד במחזור האחרון, או תיקו של פורטוגל וניצחון שלה בהפרש שערים משמעותי כדי לעקוף את הסלסאו (כרגע לפורטוגל הפרש שערים עדיף ב-3).

בבית 7, הולנד לא עלתה רשמית, אך מעשית צפויה לסיים במקום הראשון לאור 3 נקודות פער והפרש שערים עדיף ב-13 על זה של פולין שבמקום השני. ההולנדים אמורים להעפיל רשמית אוטומטית לגביע העולם מהמקום הראשון. נותר מחזור אחד לסיום.

בבית 8, אוסטריה ניצחה את קפריסין ותעלה כבר היום ישירות למונדיאל אם בוסניה לא תנצח את רומניה, כשהיא בפסגה בפער של 5 נקודות לפני המשחק המקביל בבית. בוסניה שבמקום השני גם היא עדיין יכולה לסיים במקום הראשון, אך היא חייבת לנצח את רומניה היום ואת האוסטרים במחזור האחרון.

שחקני אוסטריה. צעד מגביע העולם (IMAGO)שחקני אוסטריה. צעד מגביע העולם (IMAGO)

בבית 9, התרחיש דומה לבית 5 ובית 7, כאשר נורבגיה מעשית אוטומטית במונדיאל עם הימצאותה בפסגה בפער של 3 נקודות והפרש שערים עדיף ב-17 מאיטליה שבמקום השני. נותר מחזור אחד לסיום בו שתי הנבחרות ייפגשו.

בבית 10, בלגיה סיימה היום בתיקו עם קזחסטן ופספסה את ההזדמנות להעפיל אוטמטית למונדיאל כבר עכשיו. היא תחכה להזדמנות הבאה במחזור האחרון, כשהיא עדיין בפסגה בפער של 2 נקודות מצפון מקדוניה, שתצטרך איבוד נקודות של הבלגים במחזור האחרון כדי להעפיל מהמקום הראשון. לצפון מקדונים מספר נקודות זהה ומצב דומה מבחינת תרחיש עלייה לוויילס (13), שניצחה הערב את ליכטנשטיין.

בבתים 4, 11 ו-12 המקומות הראשונים כבר סגורים רשמית, המשמעות היא שברוב הבתים הפסגה לפחות על הנייר עדיין פתוחה – נגזרת מכך שגם המקום השני המוביל לפלייאוף עדיין פתוח, חוץ מבבית 11 בו אנגליה העפילה אוטומטית ואלבניה בוודאות בפלייאוף.

שחקני נבחרת בלגיה (IMAGO)שחקני נבחרת בלגיה (IMAGO)

כל הנבחרות שכבר העפילו למונדיאל

מארחות: ארצות הברית, מקסיקו, קנדה.

אירופה: אנגליה, צרפת, קרואטיה.

אסיה: איראן, אוזבקיסטן, דרום קוריאה, ירדן, יפן, אוסטרליה, קטאר, ערב הסעודית.

אפריקה: מרוקו, מצרים, סנגל, דרום אפריקה, חוף השנהב, קייפ ורדה, אלג'יריה, טוניסיה, גאנה.

דרום אמריקה: ארגנטינה, אקוודור, ברזיל, קולומביה, אורוגוואי, פרגוואי.

אוקיאניה: ניו זילנד.

ב-5 בדצמבר תיערך בארה”ב (בוושינגטון) ההגרלה, שבה יתגבש לראשונה לוח המשחקים של הטורניר הגדול שייערך בין הפ11 ביוני ל-19 ביולי. המונדיאל מתקרב, והוא כבר מתחיל לקבל צורה ברורה ככל שעובר הזמן.

