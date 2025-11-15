פאריד לא חתם במכבי ת"א בגלל שהוא מוסלמי"

פנאתינייקוס הייתה צריכה גבוה, לאחר שגם עומאר יורטסבן, גם מתיאס לסורט וגם ריצ’ואן הולמס נפצעו, ובסופו של דבר היוונים הפתיעו והביאו את קנת’ פאריד בן ה-36. כנראה שבצוות המקצועי ידעו מה הם עושים, כי בשני המשחקים הראשונים שלו, הגבוה נראה נהדר.

במשחק הראשון נגד פאריס, פאריד קלע 17 נקודות והוריד עשרה ריבאונדים ב-23 דקות בלבד על הפרקט, בדרך לניצחון. במשחק השני, הגבוה הוביל לניצחון נוסף והפעם על ריאל מדריד, עם 16 נקודות ושמונה ריבאונדים ב-28 דקות.

מי שעוד מחפשת תקופה ארוכה סנטר זו מכבי תל אביב, והיום (שבת) סוכנו של פאריד התראיין ביוון וטען שהצהובים אף התעניינו בקליינט שלו. בשיחה לאתר ‘מטרוספורט’ אמר הסוכן: “הוא אמנם הגיע מטייוואן, אבל בקיץ לא מעט קבוצות ביורוליג רצו אותו”.

הוא המשיך: “אנדולו רצתה, פנרבחצ’ה, בולוניה וגם מכבי תל אביב. המנהל המקצועי של מכבי ת”א, קלאודיו קולדבלה, רצה את פאריד כי הם שיתפו פעולה גם ברג’יו אמיליה, אבל זה לא קרה בסופו של דבר בגלל ענייני דת, פאריד הוא מוסלמי”.