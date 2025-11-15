הראשון לעונה: וילי גרין פוטר מניו אורלינס

לאחר פתיחת עונה גרועה מבחינתם, ניו אורלינס החליטה לבצע זעזוע על הקווים ופיטרה את מאמן הקבוצה וילי גרין. הפליקנס מחזיקים לפי שעה במאזן 10:2 ונמצאים בתחתית המערב, והם סופרים ארבעה משחקים רצופים בהם הם לא מצליחים לנצח. גרין הוא המאמן הראשון שמפוטר העונה ב-NBA, כאשר צ’ונסי בילאפס מושעה זכר לפרשת הפוקר.

גרין, שהיה בעיצומה של עונתו החמישית במועדון, התחיל את העונה עם שישה הפסדים רצופים וראה את כוכביו נפצעים, ובראשם כמובן זיון וויליאמסון. הוא מונה על ידי הקבוצה לאחר עונת 20/21 והוביל אותה לשתי הופעות פלייאוף, כשעונתו הטובה ביותר הייתה 23/24, בה ניצח 49 משחקים לפני שנעצר על ידי אוקלהומה סיטי בסיבוב הראשון של הפוסט סיזן.

מי שיעמוד על הקווים כמאמן זמני הוא ג'יימס בורגו, מאמנה לשעבר של שארלוט הורנטס ששימש בנוסף לכך בתפקידי עוזר שונים ברחבי הליגה.