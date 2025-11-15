יום שבת, 15.11.2025 שעה 18:11
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
82%1246-129711דטרויט פיסטונס
70%1116-120010ניו יורק ניקס
70%1176-121810פילדלפיה 76'
64%1253-129511אטלנטה הוקס
64%1310-133911קליבלנד קאבלירס
56%1057-10609שיקגו בולס
55%1340-137111מיאמי היט
55%1300-129011מילווקי באקס
50%1195-121710טורונטו ראפטורס
45%1271-127611אורלנדו מג'יק
45%1180-125311בוסטון סלטיקס
40%1184-118510שארלוט הורנטס
10%1247-109810ברוקלין נטס
9%1344-119411אינדיאנה פייסרס
9%1408-124711וושינגטון וויזארדס
 מערב 
92%1290-146112אוקלהומה ת'אנדר
89%1010-11349דנבר נאגטס
78%1009-11309יוסטון רוקטס
70%1128-119210סן אנטוניו ספרס
64%1291-127411לוס אנג'לס לייקרס
60%1176-119610מינסוטה טימברוולבס
58%1367-139812גולדן סטייט ווריורס
58%1381-142312פיניקס סאנס
50%1203-122210פורטלנד בלייזרס
40%1206-120310יוטה ג'אז
27%1254-118911דאלאס מאבריקס
27%1348-123611ממפיס גריזליס
27%1362-126011סקרמנטו קינגס
20%1146-107910לוס אנג'לס קליפרס
20%1212-107310ניו אורלינס פליקנס

הראשון לעונה: וילי גרין פוטר מניו אורלינס

לאחר פתיחת עונה גרועה, מאזן 10:2 ומקום אחרון במערב, הקבוצה החליטה להיפרד מהמאמן בעיצומה של עונתו החמישית בתפקיד. ג'יימס בורגו יהיה מאמן זמני

|
וילי גרין (IMAGO)
וילי גרין (IMAGO)

לאחר פתיחת עונה גרועה מבחינתם, ניו אורלינס החליטה לבצע זעזוע על הקווים ופיטרה את מאמן הקבוצה וילי גרין. הפליקנס מחזיקים לפי שעה במאזן 10:2 ונמצאים בתחתית המערב, והם סופרים ארבעה משחקים רצופים בהם הם לא מצליחים לנצח. גרין הוא המאמן הראשון שמפוטר העונה ב-NBA, כאשר צ’ונסי בילאפס מושעה זכר לפרשת הפוקר.

גרין, שהיה בעיצומה של עונתו החמישית במועדון, התחיל את העונה עם שישה הפסדים רצופים וראה את כוכביו נפצעים, ובראשם כמובן זיון וויליאמסון. הוא מונה על ידי הקבוצה לאחר עונת 20/21 והוביל אותה לשתי הופעות פלייאוף, כשעונתו הטובה ביותר הייתה 23/24, בה ניצח 49 משחקים לפני שנעצר על ידי אוקלהומה סיטי בסיבוב הראשון של הפוסט סיזן.

מי שיעמוד על הקווים כמאמן זמני הוא ג'יימס בורגו, מאמנה לשעבר של שארלוט הורנטס ששימש בנוסף לכך בתפקידי עוזר שונים ברחבי הליגה.

