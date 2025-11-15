יום שבת, 15.11.2025 שעה 18:11
כדורגל ישראלי  >> ליגת ילדים א' מזרח
לוח תוצאות

ילדים א': בקעת הירדן ומעלה אדומים בצד המנצח

במשחקי ההשלמה שנערכו בליגת מזרח של ילדים א', נכבשו לא מעט שערים. בית"ר מעלה אדומים ניצחה 1:4 את מטה יהודה, בקעת הירדן ניצחה 2:5 את בית שמש

|
מטה יהודה - מעלה אדומים   (אלכס artsport_photography)
מטה יהודה - מעלה אדומים   (אלכס artsport_photography)

הגשמים שירדו במזרחה של הארץ, לא התבטאו רק בכמויות של משקעים. שני משחקי השלמה משני המחזורים האחרונים בליגת מזרח של שנתון ילדים א', בהם נטלו חלק ארבע קבוצות "צו פיוס" הניבו 11 שערים ושתי הכרעות.

הפועל מטה יהודה - בית"ר מעלה אדומים 4:1

בית"ר מעלה אדומים יוצאת לפגרת השזרוע עם מאזן של חמישה ניצחונות ותוצאת תיקו אחת, זאת לאחר ששבה מהמגרש בכפר אבו גוש עם ניצחון נאה.

כבשו לזכות מעלה אדומים: איתי אפרים עם צמד (מלך שערי הקבוצה עם 12 שערים), אדיר פרקש ויאיר שבו. כבש לזכות מטה יהודה: אייל דילר (שער שביעי למלך שערי הקבוצה).

מעלה אדומים - מטה יהודה ילדים אמעלה אדומים - מטה יהודה ילדים א' ( אלכס - עמוד האינסטגרם artsport_photography)

הפועל בקעת הירדן - עירוני בית שמש 2:5

כמו בית"ר מעלה אדומים, גם הפועל בקעת הירדן עדיין נטולת הפסדים, אך מאזנה בתום שישה משחקים עומד על שלושה ניצחונות ושלוש תוצאות תיקו, זאת לאחר שניצחה במשחק הביתי האחרון 2:5 את עירוני בית שמש - שקיוותה לזכות גם היא בניצחון שלישי.

הבקיעו לזכות הפועל בקעת הירדן: אושרי בוארון ואורי שטח עם צמד כל אחד, אייל אקרמן. הבקיעו לזכות בית שמש: אוריה דואק ונהוראי אגוס, שער אחד כל אחד.

בקעת הירדן ילדים אבקעת הירדן ילדים א' (מטעם הקבוצה)
