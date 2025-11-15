יום שבת, 15.11.2025 שעה 18:12
מחר: הקינגס קאפ הספרדי מגיע לרגע השיא שלו

אל תחמיצו: עם רגעים ויראליים ששברו את הרשת, הפורמט הייחודי והכישרונות הגדולים אצל הגברים והנשים ייפגשו לקרב על כל הקופה. שידורים בערוץ ONE2

|
פורצ'ינוס ולה קפיטל בקינגס ליג (IMAGO)
פורצ'ינוס ולה קפיטל בקינגס ליג (IMAGO)

הקינגס קאפ הספרדי רשם שבועות סוערים. מהפנדל הנשיאותי של לאמין ימאל ימים לפני הקלאסיקו והצהרות לפני, דרך חזרתו של מרסלו למגרש עם ביצועים גדולים, ועד שיאי צפיות ורגעים ויראליים שהציפו את הרשת. עכשיו, רגע לפני הפיינל פור, הטורניר מגיע לנקודת הרתיחה (מחר החל מהשעה 17:00, בערוץ ONE2).

אי אפשר להבין את העונה הזו בלי להיזכר בגל הרעש שהציף את הרשתות בחודשים אוקטובר ונובמבר. לאמין ימאל נכנס לליגה בסערה עם בכורה נוצצת במדי La Capital FC, בעט בהצלחה את ה־“פנדלים הנשיאותיים”, זכות יחיד לנשיאי הקבוצות, ימים ספורים לפני הקלאסיקו הגדול שגם סיבך אותו בהמשך. כל זה התרחש על רקע “הקלאסיקו החדש” בין Porcinos ל‑La Capital ורגעי דרמה שהפכו ויראליים עוד לפני שריקת הפתיחה.

במקביל, מרסלו, אגדת ריאל מדריד, חזר לדשא במדי Skull FC, סיפק דריבל נוסטלגי וצמד מרשים במשחק מול Rayo de Barcelona, והראה שגם כוכבים ותיקים יודעים לשחק בליגה החדשה. דוח אוקטובר הרשמי תיאר זאת כ“חודש הטוב ביותר אי פעם”: 2.1 מיליארד חשיפות, 1.3 מיליארד צפיות ו־2.5 מיליון עוקבים חדשים בחודש. הליגה הפכה למכונת תוכן שלא עוצרת.

לאמין ימאל חוגג בקינגס ליג (IMAGO)לאמין ימאל חוגג בקינגס ליג (IMAGO)

אחרי שלבי בתים מתוחים ופלייאוף שהביא איתו רצף של הפתעות ושיאים, גביע הקינגס והקווינס הספרדי מגיע לרגע ההכרעה. ביום ראשון, 16 בנובמבר, החל מ־17:00 (שעון ישראל), הקופרה ארנה יארח את הפיינל פור, יום מרוכז שבו ייערכו שני חצאי גמר ושני גמרים, בגברים ובנשים. המועדים בסדר קבוע: משחקי הנשים (17:00 ו‑18:00), משחקי הגברים (19:00 ו‑20:00), ולבסוף גמר הנשים ב‑21:00 וגמר הגברים ב‑22:00. זהו אחד הימים החשובים ביותר בלוח השנה של הליגה, שבו כדורגל, קהל ומימד בידורי ייחודי נפגשים לערב שמגדיר טורניר שלם.

בצד הקינגס מחכות ארבע קבוצות, כל אחת עם סיפור אחר: Ultimate Móstoles אלופת הקינגס ליג בספרד, בעלת מנגנון יציב שעלתה ישירות לחצי הגמר. Saiyans FC קבוצתו של The Grefg, שהכניעה את Jijantes והגיעה לפלייאוף במומנטום אדיר. PIO FC, הקבוצה היחידה שסיימה את שלב הבתים ללא הפסד, עם התקפה קטלנית והגנה הדוקה שהציבו אותה כמועמדת ברורה לתואר. Porcinos FC “דרים־טים” של איבאי יאנוס ו‑Guanyar. ברבע הגמר מחצה 3:11 את La Capital, ובמסגרתו קבע ניקו סנטוס את השלושער המהיר בתולדות הליגה, שלושה שערים בדקה ו‑14 שניות. המנצחות בשני חצאי הגמר יעלו עוד באותו הערב לגמר הגדול, שבו יחולק לא רק הגביע המקומי אלא גם הכרטיס לייצג את ספרד בקינגס קאפ אירופה, שם יתחרו גם מול קבוצות מאיטליה וגרמניה.

שחקני פורצשחקני פורצ'ינוס. ילכו עד הסוף? (IMAGO)

גם בגביע הקווינס הפלייאוף סיפק דרמות. Las Troncas, אלופות הפיינליסימה (גמר בין יבשתי מול זוכה מאמריקה), ניצחו 5:6 את Ultimate Móstoles. הן יפגשו את PIO Femenil, שסיימה את הבתים ראשונה ומחזיקה בקלף סודי לחצי הגמר. במקביל, Rayo de Barcelona העפילה לראשונה בהיסטוריה לחצי הגמר אחרי 3:7 על 1K FC. היא תתמודד מול Porcinas, שהביסו את El Barrio בתוצאה 1:7 ומגיעות במומנטום מצוין. הפרס הגדול: הכרטיס לייצג את ספרד בקווינס קאפ אינטרנשיונל שייערך במקסיקו סיטי. האם PIO בדרך לדאבל היסטורי (גם בגברים וגם הנשים) או שנראה הפתעה?

ביום ראשון הקרוב, מ‑17:00 בערב ועד הלילה, תועבר כל הדרמה, השערים, השיאים והרגשות של החודש האחרון בערוץ ONE2. כישרונות גדולים, נשיאים צבעוניים והפורמט הייחודי של הקינגס ליג יקבלו את הבמה הראויה להם. סמנו ביומן, הכינו משהו לנשנש ופתחו את השידור. גמר יוצרי התוכן של ספרד עומד להראות שוב כיצד מתמזגים בידור וספורט. אין מצב שתרצו לפספס מי יהיו המלכים והמלכות החדשים של ספרד.

