יום שבת, 15.11.2025 שעה 18:11
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
10435-4915מכבי ת"א
9378-4085הפועל העמק
9407-4235הפועל חולון
8294-3634הפועל ת"א
8467-4875עירוני קריית אתא
8528-5086הפועל ב"ש/דימונה
7433-4215עירוני רמת גן
7408-3875מכבי רעננה
7397-3615הפועל גליל עליון
6305-3214הפועל ירושלים
6437-4075אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ
6400-3675עירוני נס ציונה
5412-3894בני הרצליה

במכבי חושדים: מנסים למנוע את חזרת היורוליג

פרסום ראשון: בסביבת הקבוצה עולה חשד כי גורמים הקשורים לכדורסל הישראלי מנסים לטרפד את חזרת משחקי היורוליג לארץ בדצמבר. בשבוע הבא: משלחת בארץ

|
שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)
שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)

במכבי ת"א מנהלים מאמצים משמעותיים להשיב את משחקי היורוליג לישראל בתחילת דצמבר, אך החשד בסביבת המועדון הוא כי נעשים ניסיונות מצד גורמים בכדורסל בישראל שפועלים לכאורה לעכב או למנוע את המהלך.

בקרב הקבוצה פועלים מסביב לשעון כדי להבטיח את חזרת המשחקים בצורה חלקה ובטוחה, כאשר גם בעלי תפקידים בהפועל תל אביב שותפים למאמצים להחזיר את המשחקים לארץ בהקדם.

בשבוע הבא צפויה להגיע לישראל משלחת של ראשי קבוצות היורוליג, במימון מכבי ת"א, לצורך בחינת המצב הביטחוני מקרוב. הרצון להראות לאותן קבוצות כי אין כל בעיה לשוב ולהגיע למשחקים בישראל כפי שהיה בעבר.

בנוסף, במועדון גייסו את מאמן הקבוצה לשעבר, יאניס ספרופולוס, שפעל מול מאמני היורוליג לקבלת תמיכתם, תמיכה שכבר ניתנה. גם ארגון שחקני היורוליג הודיע כי הוא תומך בחזרת המשחקים לישראל.

