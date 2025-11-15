במכבי חושדים: מנסים למנוע את חזרת היורוליג

במכבי ת"א מנהלים מאמצים משמעותיים להשיב את משחקי היורוליג לישראל בתחילת דצמבר, אך החשד בסביבת המועדון הוא כי נעשים ניסיונות מצד גורמים בכדורסל בישראל שפועלים לכאורה לעכב או למנוע את המהלך.

בקרב הקבוצה פועלים מסביב לשעון כדי להבטיח את חזרת המשחקים בצורה חלקה ובטוחה, כאשר גם בעלי תפקידים בהפועל תל אביב שותפים למאמצים להחזיר את המשחקים לארץ בהקדם.

בשבוע הבא צפויה להגיע לישראל משלחת של ראשי קבוצות היורוליג, במימון מכבי ת"א, לצורך בחינת המצב הביטחוני מקרוב. הרצון להראות לאותן קבוצות כי אין כל בעיה לשוב ולהגיע למשחקים בישראל כפי שהיה בעבר.

בנוסף, במועדון גייסו את מאמן הקבוצה לשעבר, יאניס ספרופולוס, שפעל מול מאמני היורוליג לקבלת תמיכתם, תמיכה שכבר ניתנה. גם ארגון שחקני היורוליג הודיע כי הוא תומך בחזרת המשחקים לישראל.