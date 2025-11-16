איטודיס: מכבי טובה, למרות המיקום שלה ביורוליג

אחד כבר קיבלנו העונה והוא נגמר בחגיגות צהובות, ואת השני נקבל מחר (שני, 20:50). הדרבי הגדול של תל אביב ישוחק בהיכל מנורה מבטחים, כשהפועל תארח את מכבי במסגרת המחזור השישי בליגת ווינר סל, כמה ימים אחרי ששני הצדדים מגיעים משבוע כפול ביורוליג בו הם רשמו ניצחון על בסקוניה והפסד לפנרבחצ’ה.

הצד האדום ערך את האימון המסכם שלו לקראת ההתמודדות, ובו המאמן דימיטריס איטודיס שיתף: “דרבי זה דרבי, יש לזה חשיבות כמובן. מכבי קבוצה טובה והיא הוכיחה את זה גם ביורוליג למרות המיקום שלה. היא יכולה לקלוע, וניצחה אותנו ביורוליג. התכוננו לפי המומנטום עכשיו, חסרים לנו כמה שחקנים משמעותיים, זה שונה כשאין לך מספיק ישראלים בסגל, זה מה שזה”.

היווני הוסיף: “אני לא מסכים שמכבי לא בעונה טובה, המשכנו מהמשחק הקודם, השתפרנו, אנחנו ראשונים ביורוליג, וזה לא קשור למקום הראשון, יש לנו מאזן חיובי וזה מבטיח. אנחנו מתכוננים בהתאם למומנטום, מכבי תל אביב קבוצה טובה שממשיכה להחתים שחקנים”.

“ההפסד הקודם? זו הזדמנות לצמיחה, זה היה שיעור. ראינו בווידאו מה היה, ניתחנו את זה, כמו שמנתחים גם אחרי ניצחונות. התאמנו היטב, השחקנים מוכנים. אני שמח שהיורוליג חוזר לישראל, אני מתפלל לרגע הזה ומתפלל שהוא יקרה בקרוב“, סיכם.