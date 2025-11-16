יום ראשון, 16.11.2025 שעה 18:21
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
10435-4915מכבי ת"א
9378-4085הפועל העמק
9407-4235הפועל חולון
8294-3634הפועל ת"א
8367-3985הפועל ירושלים
8467-4875עירוני קריית אתא
8528-5086הפועל ב"ש/דימונה
8478-4536עירוני נס ציונה
8474-4236הפועל גליל עליון
7433-4215עירוני רמת גן
7408-3875מכבי רעננה
7523-4856אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ
5412-3894בני הרצליה

איטודיס: מכבי טובה, למרות המיקום שלה ביורוליג

מאמן הפועל ת"א לקראת הדרבי מחר ב-20:50: "ההפסד מולם הוא שיעור והזדמנות לצמוח. מתפלל שהמשחקים ביורוליג יחזרו לארץ. חסרים לנו שחקנים חשובים"

|
דימיטריס איטודיס (שחר גרוס)
דימיטריס איטודיס (שחר גרוס)

אחד כבר קיבלנו העונה והוא נגמר בחגיגות צהובות, ואת השני נקבל מחר (שני, 20:50). הדרבי הגדול של תל אביב ישוחק בהיכל מנורה מבטחים, כשהפועל תארח את מכבי במסגרת המחזור השישי בליגת ווינר סל, כמה ימים אחרי ששני הצדדים מגיעים משבוע כפול ביורוליג בו הם רשמו ניצחון על בסקוניה והפסד לפנרבחצ’ה.

הצד האדום ערך את האימון המסכם שלו לקראת ההתמודדות, ובו המאמן דימיטריס איטודיס שיתף: “דרבי זה דרבי, יש לזה חשיבות כמובן. מכבי קבוצה טובה והיא הוכיחה את זה גם ביורוליג למרות המיקום שלה. היא יכולה לקלוע, וניצחה אותנו ביורוליג. התכוננו לפי המומנטום עכשיו, חסרים לנו כמה שחקנים משמעותיים, זה שונה כשאין לך מספיק ישראלים בסגל, זה מה שזה”.

היווני הוסיף: “אני לא מסכים שמכבי לא בעונה טובה, המשכנו מהמשחק הקודם, השתפרנו, אנחנו ראשונים ביורוליג, וזה לא קשור למקום הראשון, יש לנו מאזן חיובי וזה מבטיח. אנחנו מתכוננים בהתאם למומנטום, מכבי תל אביב קבוצה טובה שממשיכה להחתים שחקנים”.

“ההפסד הקודם? זו הזדמנות לצמיחה, זה היה שיעור. ראינו בווידאו מה היה, ניתחנו את זה, כמו שמנתחים גם אחרי ניצחונות. התאמנו היטב, השחקנים מוכנים. אני שמח שהיורוליג חוזר לישראל, אני מתפלל לרגע הזה ומתפלל שהוא יקרה בקרוב“, סיכם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */