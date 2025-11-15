יום שבת, 15.11.2025 שעה 23:17
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
123-105גרמניה1
122-65סלובקיה2
66-65צפון אירלנד3
012-15לוקסמבורג4
 בית 2 
100-94שווייץ1
74-34קוסובו2
35-24סלובניה3
17-24שבדיה4
 בית 3 
101-124דנמרק1
102-74סקוטלנד2
310-74יוון3
015-24בלארוס4
 בית 4 
133-135צרפת1
79-135איסלנד2
711-85אוקראינה3
113-25אזרבייג'ן4
 בית 5 
150-195ספרד1
1210-155טורקיה2
313-65גיאורגיה3
018-15בולגריה4
 בית 6 
106-115פורטוגל1
87-95הונגריה2
75-65אירלנד3
310-25ארמניה4
 בית 7 
174-237הולנד1
145-117פולין2
1014-88פינלנד3
516-27מלטה4
311-67ליטא5
 בית 8 
183-217אוסטריה1
135-136בוסניה2
106-116רומניה3
811-118קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
214-337נורבגיה1
188-207איטליה2
919-157ישראל3
421-88אסטוניה4
128-47מולדובה5
 בית 10 
157-227בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1310-147ווילס3
813-98קזחסטן4
024-07ליכטנשטיין5
  
210-207אנגליה1
143-77אלבניה2
109-77סרביה3
116-38אנדורה4
  
192-237קרואטיה1
138-127צ'כיה2
129-118איי פארו3
914-67מונטנגרו4
022-37גיברלטר5

דקה 74: שווייץ - שבדיה 1:2

מוקדמות המונדיאל: השוויצרים מתקרבים לקטוף את הכרטיס לאליפות העולם כשאמבולו וג'אקה (פ') כבשו, וניגרן איזן זמנית. עוד כעת: דנמרק - בלארוס 2:1

|
מנו אקנג'י ואלכסנדר ברנרדסון במאבק (IMAGO)
מנו אקנג'י ואלכסנדר ברנרדסון במאבק (IMAGO)

משחקי מוקדמות המונדיאל נמשכים בשעה זו עם כמה מפגשים מסקרנים במיוחד, כאשר במוקד שווייץ מארחת את שבדיה לקרב מרתק. במקביל, דנמרק וסקוטלנד מקוות לתפוס את שני המקומות הראשונים בבית ג’ כשפוגשות את בלארוס ויוון בהתאמה.

שווייץ – שבדיה 1:2

אחרי קמפיין כמעט מושלם, השווייצרים מקווים להבטיח את ההעפלה לאליפות העולם מול הנבחרת הסקנדינבית, שמבחינתה מציגה קמפיין די עגום עד כה עם נקודה אחת בלבד, ומקווה הערב לחזור למסלול הניצחונות עם שלוש נקודות שיפיחו מעט תקווה.

דקה 13: שער! שווייץ עלתה ל-0:1! דן אנדוי הכניס כדור רוחב מצוין לבריל אמבולו, שמקרוב לא התקשה ונתן למארחת את היתרון שמקרב אותה למונדיאל!

בריל אמבולו חוגג (IMAGO)בריל אמבולו חוגג (IMAGO)
שחקני שווייץ חוגגים (IMAGO)שחקני שווייץ חוגגים (IMAGO)

דקה 33: שער! שבדיה השוותה ל-1:1! הכדור נחת בתוך הרחבה אצל בנג’מין ניגרן, שמהאוויר הפציץ לרשת וקבע שוויון. 

השבדים חוגגים (IMAGO)השבדים חוגגים (IMAGO)
שחקני נבחרת שבדיה חוגגים (IMAGO)שחקני נבחרת שבדיה חוגגים (IMAGO)

דקה 60: שער! שווייץ עלתה ל-1:2! גרניט ג’אקה דייק מהנקודה הלבנה והחזיר את היתרון למארחת.

דנמרק – בלארוס 2:1

עם תיקו במחזור הפתיחה כשלאחריו שלושה ניצחונות רצופים, הדנים מובילים את בית ג’ עם מספר נקודות זהה לזה של יוון ומקווים להבטיח את הכרטיס למונדיאל מול הנבחרת האורחת, שרשמה ארבעה הפסדים בארבעת המשחקים בקמפיין ומקווה להפתיע ולקטוף נקודות ראשונות.

דקה 11: שער! דנמרק עלתה ל-0:1! מיקל דמסגארד קיבל את הכדור על סף רחבת ה-16 ושחרר בעיטה חזקה ומדויקת, ישר לפינת השער!

שחקני נבחרת דנמרק חוגגים (IMAGO)שחקני נבחרת דנמרק חוגגים (IMAGO)

דקה 62: שער! בלארוס השוותה ל-1:1! ולרי גרומיקו קיבל את הכדור בתוך הרחבה ושחרר כדור חד, ישר לפינת השער הרחוקה!

דקה 65: שער! בלארוס עלתה ל-1:2! מהפך אדיר של האורחת הושלם, כשניקיטה דמצ’נקו קיבל כדור נהדר ומתוך הרחבה שחרר בעיטה עוצמתית לרשת.

יוון – סקוטלנד 2:3

עם קמפיין מצוין מבחינתם, הבריטים רוצים להבטיח לפחות את המקום השני בבית כשמתארחים אצל היוונים, שאחרי ה-1:5 הגדול על בלארוס במחזור הראשון ספגו שלושה הפסדים ברציפות וכעת מקווים להתאושש מהתקופה הרעה.

דקה 7: שער! יוון עלתה ל-0:1! אנסטסיוס בקסטס עט על כדור ריבאונד בתוך הרחבה ובפעולה אישית נפלאה עם סיומת נהדרת, נתן ליוונים את היתרון.

בקסטס חוגג (IMAGO)בקסטס חוגג (IMAGO)
היוונים חוגגים (IMAGO)היוונים חוגגים (IMAGO)

דקה 57: שער! יוון עלתה ל-0:2! טטה הכניס כדור רוחב מצוין לרחבה, קונסטנטינוס קארצס בן ה-17 כבש בקלילות מקרוב והכפיל את היתרון היווני!

דקה 63: שער! יוון כבר ב-0:3! חריסטוס צוליס שחרר כדור חזק ממרחק רב ומצא את הרשת בדרך לשלישי של יוון!

דקה 65: שער! סקוטלנד צימקה ל-3:1! שתי דקות בלבד לאחר השלישי, הסקוטים חזרו למשחק כשבן דואק לא התבלבל באחד על אחד מול השוער וכבש מקרוב.

דקה 70: שער! סקוטלנד חזרה ל-3:2! אנדי רוברטסון הכניס כדור רוחב מצוין, ראיין כריסטי סיים מקרוב לפינה.

תוצאות נוספות:

בוסניה - רומניה 1:1

סלובניה - קוסובו 2:0

הוספת תגובה



טוען תגובות...
/* LAST / NEXT ROUNDs */