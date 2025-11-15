דקה 74: שווייץ - שבדיה 1:2

משחקי מוקדמות המונדיאל נמשכים בשעה זו עם כמה מפגשים מסקרנים במיוחד, כאשר במוקד שווייץ מארחת את שבדיה לקרב מרתק. במקביל, דנמרק וסקוטלנד מקוות לתפוס את שני המקומות הראשונים בבית ג’ כשפוגשות את בלארוס ויוון בהתאמה.

שווייץ – שבדיה 1:2

אחרי קמפיין כמעט מושלם, השווייצרים מקווים להבטיח את ההעפלה לאליפות העולם מול הנבחרת הסקנדינבית, שמבחינתה מציגה קמפיין די עגום עד כה עם נקודה אחת בלבד, ומקווה הערב לחזור למסלול הניצחונות עם שלוש נקודות שיפיחו מעט תקווה.

דקה 13: שער! שווייץ עלתה ל-0:1! דן אנדוי הכניס כדור רוחב מצוין לבריל אמבולו, שמקרוב לא התקשה ונתן למארחת את היתרון שמקרב אותה למונדיאל!

בריל אמבולו חוגג (IMAGO)

שחקני שווייץ חוגגים (IMAGO)

דקה 33: שער! שבדיה השוותה ל-1:1! הכדור נחת בתוך הרחבה אצל בנג’מין ניגרן, שמהאוויר הפציץ לרשת וקבע שוויון.

השבדים חוגגים (IMAGO)

שחקני נבחרת שבדיה חוגגים (IMAGO)

דקה 60: שער! שווייץ עלתה ל-1:2! גרניט ג’אקה דייק מהנקודה הלבנה והחזיר את היתרון למארחת.

דנמרק – בלארוס 2:1

עם תיקו במחזור הפתיחה כשלאחריו שלושה ניצחונות רצופים, הדנים מובילים את בית ג’ עם מספר נקודות זהה לזה של יוון ומקווים להבטיח את הכרטיס למונדיאל מול הנבחרת האורחת, שרשמה ארבעה הפסדים בארבעת המשחקים בקמפיין ומקווה להפתיע ולקטוף נקודות ראשונות.

דקה 11: שער! דנמרק עלתה ל-0:1! מיקל דמסגארד קיבל את הכדור על סף רחבת ה-16 ושחרר בעיטה חזקה ומדויקת, ישר לפינת השער!

שחקני נבחרת דנמרק חוגגים (IMAGO)

דקה 62: שער! בלארוס השוותה ל-1:1! ולרי גרומיקו קיבל את הכדור בתוך הרחבה ושחרר כדור חד, ישר לפינת השער הרחוקה!

דקה 65: שער! בלארוס עלתה ל-1:2! מהפך אדיר של האורחת הושלם, כשניקיטה דמצ’נקו קיבל כדור נהדר ומתוך הרחבה שחרר בעיטה עוצמתית לרשת.

יוון – סקוטלנד 2:3

עם קמפיין מצוין מבחינתם, הבריטים רוצים להבטיח לפחות את המקום השני בבית כשמתארחים אצל היוונים, שאחרי ה-1:5 הגדול על בלארוס במחזור הראשון ספגו שלושה הפסדים ברציפות וכעת מקווים להתאושש מהתקופה הרעה.

דקה 7: שער! יוון עלתה ל-0:1! אנסטסיוס בקסטס עט על כדור ריבאונד בתוך הרחבה ובפעולה אישית נפלאה עם סיומת נהדרת, נתן ליוונים את היתרון.

בקסטס חוגג (IMAGO)

היוונים חוגגים (IMAGO)

דקה 57: שער! יוון עלתה ל-0:2! טטה הכניס כדור רוחב מצוין לרחבה, קונסטנטינוס קארצס בן ה-17 כבש בקלילות מקרוב והכפיל את היתרון היווני!

דקה 63: שער! יוון כבר ב-0:3! חריסטוס צוליס שחרר כדור חזק ממרחק רב ומצא את הרשת בדרך לשלישי של יוון!

דקה 65: שער! סקוטלנד צימקה ל-3:1! שתי דקות בלבד לאחר השלישי, הסקוטים חזרו למשחק כשבן דואק לא התבלבל באחד על אחד מול השוער וכבש מקרוב.

דקה 70: שער! סקוטלנד חזרה ל-3:2! אנדי רוברטסון הכניס כדור רוחב מצוין, ראיין כריסטי סיים מקרוב לפינה.

תוצאות נוספות:

בוסניה - רומניה 1:1

סלובניה - קוסובו 2:0