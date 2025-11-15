יום שבת, 15.11.2025 שעה 21:37
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
123-105גרמניה1
122-65סלובקיה2
66-65צפון אירלנד3
012-15לוקסמבורג4
 בית 2 
100-94שווייץ1
74-34קוסובו2
35-24סלובניה3
17-24שבדיה4
 בית 3 
101-124דנמרק1
102-74סקוטלנד2
310-74יוון3
015-24בלארוס4
 בית 4 
133-135צרפת1
79-135איסלנד2
711-85אוקראינה3
113-25אזרבייג'ן4
 בית 5 
150-195ספרד1
1210-155טורקיה2
313-65גיאורגיה3
018-15בולגריה4
 בית 6 
106-115פורטוגל1
87-95הונגריה2
75-65אירלנד3
310-25ארמניה4
 בית 7 
174-237הולנד1
145-117פולין2
1014-88פינלנד3
516-27מלטה4
311-67ליטא5
 בית 8 
183-217אוסטריה1
135-136בוסניה2
106-116רומניה3
811-118קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
214-337נורבגיה1
188-207איטליה2
919-157ישראל3
421-88אסטוניה4
128-47מולדובה5
 בית 10 
157-227בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1310-147ווילס3
813-98קזחסטן4
024-07ליכטנשטיין5
  
210-207אנגליה1
143-77אלבניה2
109-77סרביה3
116-38אנדורה4
  
192-237קרואטיה1
138-127צ'כיה2
129-118איי פארו3
914-67מונטנגרו4
022-37גיברלטר5

"השחקנים ואנחנו מבינים שחשוב לסיים בניצחון"

רן בן שמעון לקראת משחק הנבחרת מול מולדובה מחר (21:45): "נרצה לראות פתרונות התקפיים", דסה דיבר על התהליך: "זורעים זרעים גם אם זה לא נראה"

|
רן בן שמעון (רדאד ג'בארה)
רן בן שמעון (רדאד ג'בארה)

נבחרת ישראל מגיעה לסוף הקמפיין שלה במוקדמות המונדיאל. אחרי ה-0:0 מול ליטא, השחקנים בכחול לבן יעלו מחר (ראשון, 21:45) למשחק מול מולדובה במטרה לסיים את החלון הנוכחי בטעם טוב עם ניצחון. מאמן הנבחרת, רן בן שמעון, דיבר במסיבת העיתונאים לקראת ההתמודדות.

“אני מתרכז בצד שלנו, מה אנחנו צריכים להביא ופחות למה היריב אומר או מתכנן. אנחנו מתכוננים לכל שיטה של היריב, יש לנו בארסנל נשקים ומוכנות לכל שיטה. אנחנו צריכים להסתכל על מה אנחנו רוצים להוציא מהמשחק הזה, הרבה יותר פתרונות התקפיים וחדות התקפית”, אמר המאמן הלאומי. 

בן שמעון המשיך: “השחקנים מבינים את זה וגם אנחנו, רוצים לסיים את הקמפיין עם ניצחון, זה חשוב לנו, הניצחון חשוב לנו מאוד. אני מדבר הרבה עם השחקנים והם מבינים את זה, ננסה לנצח את המשחק”.

אלי דסה (ראובן שוורץ)אלי דסה (ראובן שוורץ)

גם קפטן הנבחרת אלי דסה דיבר: “בשנים שלא הצלחנו להשיג את המטרה, כן נפלנו מול נבחרות שעל הנייר היינו צריכים מולן את הנקודות כדי לבסס את המעמד שלנו. אנחנו רוצים להגיע למשחק מול מולדובה ולנצח כדי להיות מסוגלים לראות סיטואציות שבהן אנחנו מסתכלים על הנבחרות האלה ומביאים את הנקודות”.

המגן סיכם ודיבר על התהליך בנבחרת: “זה עוד אבן בדרך, גם המשחק מול ליטא, שהיה אומנם משחק ידידות, אבל ראינו כמה היה קשה לנו נגד נבחרת אגרסיבית שנושכת אותך ולא נותנת לך מנוחה רגע אחד. וגם זה היה מבחן טוב עבורנו. אני חושב שאנחנו זורעים זרעים לאט לאט, גם אם זה לפעמים מבחוץ לא נראה, וזה מה שישתלם לנו בעתיד הרחוק”.

