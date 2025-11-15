יום שבת, 15.11.2025 שעה 14:35
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2815-3212ברצלונה2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1318-1512סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20

עקב פוסט הומופובי: רוקה יושעה מ-10 משחקים?

הסתבך: פוסט שנוי במחלוקת ברשת החברתית של חלוץ ברצלונה לשעבר, לאחר ניצחון קבוצתו פלמייראס, ייאלץ להתייצב בפני בית דין לאחר שהוגשה נגדו תלונה

ויטור רוקה (IMAGO)
ויטור רוקה (IMAGO)

החלוץ הברזילאי ויטור רוקה ייאלץ להתייצב ביום שני בפני בית הדין העליון לצדק בספורט לאחר שהוגשה נגדו תלונה על מסר הומופובי שפרסם החלוץ ברשתות החברתיות בתחילת אוקטובר.

המסר המדובר פורסם לאחר ניצחון פלמייראס, קבוצתו הנוכחית, על סאו פאולו 2:3, והציג תמונה של נמר שנושך את צווארו של צבי. בברזיל, המילה "veado" (צבי בספרדית) משמשת באופן פוגעני לתיאור אנשים הומוסקסואלים, ולכן נחשב שהמסר שהעלה השחקן נושא קונוטציה פוגענית כלפי קהילת הלהט"ב.

הפרסום הוסר זמן קצר לאחר מכן, אך נותרה עדות לקיומו, וכעת השחקן, המכונה "טיגריניו", צריך להתייצב בפני מערכת הצדק לפי סעיף 243-G העוסק במעשים מפלים. אם יימצא אשם, הוא עלול לספוג עונש השעיה של בין חמישה לעשרה משחקים.

הפוסט של רוקה (צילום מסך)הפוסט של רוקה (צילום מסך)

כדי להימנע מהשעיה אפשרית, המועדון ביקש לבצע עסקה משמעתית, שתאפשר להמיר את עונש ההשעיה בקנס כספי. "זוהי פלמייראס, נילחם עד הסוף ואף פעם לא נוותר. תודה לאל על הניצחון ועל השער, ממשיכים קדימה", נכתב בטקסט המלווה את התמונה.

לאחר המהומה שנוצרה בעקבות המסר, פלמייראס מסרה כי שוחחה עם השחקן והבהירה לו ש"פרובוקציות כמו זו אינן מקובלות עוד בכדורגל, משום שהן עלולות ליצור אלימות", וכי ויטור רוקה "הבין והסיר במהירות את התמונה מחשבונו".

השחקן מצדו התנצל על הפוסט. "הראש שקט, זו הייתה רק בדיחה, שום דבר שקשור להומופוביה. אני מבקש סליחה מראש", הסביר לתקשורת. החלוץ נהנה מתקופה מצוינת בפלמייראס, שם הוא מלך השערים הנוכחי, וזומן לנבחרת ברזיל לשני משחקי הידידות בחלון הנוכחי.

