רבע 2, 01:31: ישראל - לוקסמבורג 33:40

נבחרת כדורסל הנשים של ישראל רוצה לשמור על מאזן מושלם במוקדמות אליפות אירופה. לשם כך היא צריכה לנצח את לוקסמבורג, אותה היא מארחת בשעה זו בריגה במחזור השני של הקמפיין.

הנבחרת גברה במשחק הפתיחה 91:98 על בוסניה עם מחצית שנייה נהדרת, בעיקר הגנתית. אביגיל מאיירס בלטה במשחק הבכורה שלה בנבחרת עם 21 נקודות ודניאל רבר הוסיפה 16 נקודות, 16 ריבאונדים ו-7 אסיסטים. מעל כולן הייתה אליסה ברון, ש-27 הנקודות שלה הציבו אותה במקום ה-24 בקלעיות הנבחרת והיא חצתה את 200 הנקודות במדים הלאומיים.

הנבחרת עלתה למשחק השני במוקדמות עם אותו סגל מהניצחון על בוסניה. המשמעות היא שאיילה אורן ונועה מגד לא בסגל. אליסה ברון שסבלה מפגיעה בהאמסטרינג, כן נכללה בסגל.

גם לוקסמבורג ניצחה במשחק הפתיחה שלה, 53:69 את נבחרת אירלנד בחוץ. אן סימון ואליסיה מאדג'ו בלטו בשורות לוקסמבורג עם 14 ו-13 נקודות בהתאמה.

רבע ראשון: 19:21 ללוקסמבורג

חמישיית נבחרת ישראל: אליסה ברון, דוריאן דהאן, אביגיל מאיירס, דור סער ודניאל רבר.

חמישיית נבחרת לוקסמבורג: אן סימון, סווניה נירנברג, מגלי מיינדיר, דיון מאדג’ו וג’ויס איזי.

מיינדיר פתחה את הרבע עם סל מחצי מרחק, ברון השיבה עם שלשה גדולה, איזי חדרה לסל מנגד ודהאן קלעה נקודה אחת מהעונשין בצד השני, 4:4. נירנברג ומאדג’ו קלעו שלוש נקודות דהאן ומאיירס ענו עם ארבע משלהן, כשאז רבר צלפה שלשה גדולה ועשתה 9:11. איזי החזירה לשוויון, רבר קלעה מחוץ לקשת, אך רק כדי לראות את האורחות הופכות עם ריצת 0:6. רבר ואיזי החליפו סלים ביניהן, ליז הגדילה את ההפרש לחמש הפרש, אך עדן רוטברג צמצמה עם שלשה וחתמה את הרבע.

רבע שני:

רוטברג פתחה את הרבע עם שתי נקודות, סימון הגיבה עם שלשה גדולה, אך אז הישראליות השיבו עם ריצת 2:10 וברחו ליתרון, 26:31. האורחות הזעיקו פסק זמן, ממנו השחקניות חזרו לפרקט, מאיירס ורוטברג קלעו עוד ארבע נקודות, השלימו ריצת 2:14, כשלוקסמברוג ללא סל במשך כמעט שש דקות, עד שמרכס חטפה כדור, קלעה בצד השני ועצרה את הבצורת, העליון הזעיקה פסק זמן.