יום שבת, 15.11.2025 שעה 12:36
כדורסל עולמי  >> ליגת המכללות

20 נקודות לאלון מיכאלי בניצחון של קולורדו

הפורוורד עלה מהספסל וכיכב ב-88:97 על פרובידנס, היו לו גם 6 ריבאונדים. מאמנו: "יכול להיות שחקן נהדר כאן". מאמן היריבה: "ידענו למה הוא מסוגל"

|
אלון מיכאלי (פיב
אלון מיכאלי (פיב"א)

אלון מיכאלי שוב גנב את ההצגה: במשחקו השני בלבד במכללת קולורדו, סיפק הפורוורד הישראלי הופעה מרשימה מהספסל וסיים עם 20 נקודות, שישה ריבאונדים ושני אסיסטים בניצחון 88:97 על פרובידנס.

מיכאלי שפספס את משחק הבכורה בשל פציעת קרסול קלה, נראה כאילו הוא מחפה על הזמן האבוד: 7 מ-15 מהשדה, 5 מ-5 מקו העונשין ואיבוד אחד ב-22 דקות על הפרקט.

קולורדו הציגה מחצית שנייה התקפית יוצאת דופן, עם 60% מהשדה ו-17 מ-18 מהעונשין, ושמרה את פרובידנס מאחור מהרגע שחזרה להוביל בתחילת המחצית השנייה. ביחד עם מיכאלי, בלטו גם ברינגטון הארגרס עם דאבל-דאבל של 15 נקודות ו-11 אסיסטים (שיא קריירה) ואלייז׳ה מאלון שקלע 17 נקודות והוריד שבעה ריבאונדים.

אלון מיכאלי (פיב"א)אלון מיכאלי (פיב"א)

“ידענו מי הוא וכמה הוא טוב”

מאמן קולורדו, טד בויל, החמיא למיכאלי: “אנחנו יודעים שאלון יכול להיות שחקן נהדר כאן. ראינו את זה כשגייסנו אותו. היום הוא סיים טוב, קלע את זריקות העונשין שלו והראה מה הוא יודע לעשות”.

גם מאמן פרובידנס, קים אינגליש שחזר לקולורדו לראשונה מאז עבד במכללה, הודה שלא הופתע: “ידענו בדיוק מה הוא מסוגל לעשות. ראינו קלטות שלו בישראל, ידענו שהקליעה שלו טובה, ידענו מה המהלכים החזקים שלו בפוסט. הוא שיחק מצוין”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */