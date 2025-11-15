20 נקודות לאלון מיכאלי בניצחון של קולורדו

אלון מיכאלי שוב גנב את ההצגה: במשחקו השני בלבד במכללת קולורדו, סיפק הפורוורד הישראלי הופעה מרשימה מהספסל וסיים עם 20 נקודות, שישה ריבאונדים ושני אסיסטים בניצחון 88:97 על פרובידנס.

מיכאלי שפספס את משחק הבכורה בשל פציעת קרסול קלה, נראה כאילו הוא מחפה על הזמן האבוד: 7 מ-15 מהשדה, 5 מ-5 מקו העונשין ואיבוד אחד ב-22 דקות על הפרקט.

קולורדו הציגה מחצית שנייה התקפית יוצאת דופן, עם 60% מהשדה ו-17 מ-18 מהעונשין, ושמרה את פרובידנס מאחור מהרגע שחזרה להוביל בתחילת המחצית השנייה. ביחד עם מיכאלי, בלטו גם ברינגטון הארגרס עם דאבל-דאבל של 15 נקודות ו-11 אסיסטים (שיא קריירה) ואלייז׳ה מאלון שקלע 17 נקודות והוריד שבעה ריבאונדים.

אלון מיכאלי (פיב"א)

“ידענו מי הוא וכמה הוא טוב”

מאמן קולורדו, טד בויל, החמיא למיכאלי: “אנחנו יודעים שאלון יכול להיות שחקן נהדר כאן. ראינו את זה כשגייסנו אותו. היום הוא סיים טוב, קלע את זריקות העונשין שלו והראה מה הוא יודע לעשות”.

גם מאמן פרובידנס, קים אינגליש שחזר לקולורדו לראשונה מאז עבד במכללה, הודה שלא הופתע: “ידענו בדיוק מה הוא מסוגל לעשות. ראינו קלטות שלו בישראל, ידענו שהקליעה שלו טובה, ידענו מה המהלכים החזקים שלו בפוסט. הוא שיחק מצוין”.