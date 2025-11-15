הממשלה אישרה: וינגייט דרום יוקם בבאר שבע

הממשלה אישרה את הקמת שלוחת וינגייט דרום בבאר שבע. כפי שפורסם ב-ONE, אחרי שהקמת השלוחה בשדרות נפלה - עיריית באר שבע נכנסה לתמונה והשבוע נקבע כי הפרויקט יעבור לבירת הנגב. כעת הגורמים הרלוונטיים יחלו בתכנון הפרויקט בעלות ראשונית של 10 מיליון ש״ח, כחלק מהחלטת הממשלה על פיתוח מטרופולין באר שבע ובמטרה להאיץ ולקדם את פיתוח הנגב כולו.

בהתאם למדיניות הממשלה לחיזוק הנגב, אושרה החלטת ממשלה רחבת היקף לפיתוח המטרופולין באר שבע, בהשקעה של עד 1.2 מיליארד שקל. ההחלטה התקבלה בהובלת ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר האוצר בצלאל סמוטריץ׳, כאשר גם במשרד התרבות והספורט בראשות השר מיקי זוהר דחפו לקבלת ההחלטה, בשיתוף מכון וינגייט בראשות המנכ״ל גיא אטיאס וראש העיר באר שבע רוביק דנילוביץ’ שפעלו במטרה להחיות את פרויקט “וינגייט דרום” ולהקים את השלוחה בבאר שבע.

פרויקט “וינגייט דרום” נולד מתוך מיזם של שר התרבות והספורט להקים שלוחות של המכון הלאומי למצוינות בספורט גם בצפון ובדרום, לעזור לאיגודים שונים להקים נבחרות אזוריות על מנת שלא לפספס כישרונות, לדאוג לפיתוח מאמנים, לרכז אנשי מקצוע מובילים גם במקומות הללו ולהרחיב את כמות הפעילים בארץ.

רוביק דנילוביץ' (האתר הרשמי של הפועל ב"ש)

בהחלטה הממשלה נקבע כי העיר באר שבע תוגדר כבעלת עדיפות לאומית בשנים הקרובות ויושקעו בה סכומי עתק בגובה 1.2 מיליארד שקל, מתוך כוונה לפתח באזור מתחמי מגורים חדשים, לעודד תרבות ופנאי, לשפר את איכות החיים והביטחון בסביבה, לפתח תחבורה באזור, כמו גם חדשנות, מיומנויות תעסוקתיות ופעילות של תעשיות ביטחוניות, להקים מכון מחקר לסייבר, לפתח את תחום התיירות והמלונאות, ובנוסף אף לשדרג את מתקני הספורט בבירת הנגב.

מכון וינגייט (מכון וינגייט)

בין היתר, הממשלה קבעה בהחלטתה כי הרשויות יחלו בתכנון שלוחת מכון וינגייט בבאר שבע: “יש להנחות את משרד התרבות והספורט לבצע, באמצעות המכון הלאומי למצוינות בספורט, בדיקת היתכנות ותכנון ראשוני להקמת מתקן ספורט ‘וינגייט דרום’. לשם כך יוקצו למשרד התרבות והספורט ממשרד האוצר בשנת 2025 סכום של 5 מיליון ש״ח ומשרד התרבות והספורט יקצה מתקציבו 5 מיליון ש״ח”.

מיקי זוהר (חגי מיכאלי)

כמו כן, הממשלה החליטה להנחות את משרד התרבות והספורט לתת העדפה ממקורותיו התקציביים לעיריית באר שבע בשנתיים הקרובות בתחומי הפעילות הבאים: “הקצאה של עד 1.1 מיליון ש”ח לשנה במבחני התמיכה בסל הספורט, הקצאה של 1.9 מיליון ש”ח לשנה לפעילויות תרבות לרבות במבחני התמיכה בסל תרבות עירוני, מתן תעדוף לבאר שבע במבחני התמיכה שייקבעו לפי תוכנית המתקנים הלאומית לשם מיצוי סכום כולל של 27 מיליון ש”ח על פני כל שנות ההחלטה. לצורך כך יוקצו למשרד התרבות והספורט ממשרד האוצר 11 מיליון ש”ח ומשרד התרבות והספורט יקצה מתקציבו סכום של 22 מיליון ש”ח מדי שנה בשנים 2026-2027”.