יום שבת, 15.11.2025 שעה 12:35
כדורגל עולמי  >> ליגה ארגנטינאית
ליגה ארגנטינאית 25-26
  
2612-2615בוקה ג'וניורס1
2413-2015אוניון2
2310-1615סנטרל קורדובה3
2211-1415טיגרה4
2216-1815ברקאס סנטרל5
2213-1515ראסינג קלוב6
2112-1615ארגנטינוס-ג'וניורס7
2116-1615אסטודיאנטס8
2020-1415בנפילד9
1911-1315בלגראנו10
1917-1415דפנסה חוסטיסיה11
1914-915הורקאן12
1516-915אלדוסיבי13
1422-1315ניואלס אולד-בויס14
1317-1215אינדפנדיינטה ריבדביה15
  
317-1815רוסאריו סנטראל1
3013-2016לאנוס2
2711-1815דפורטיבו רייסטרה3
2512-1915ולס סרספילד4
2310-1215סן לורנסו5
2115-2015ריבר פלייט6
2012-915טאיירס קורדובה7
1916-1215סרמיינטו8
1916-1115חימנסיה לה-פלאטה9
1822-1716אתלטיקו טוקומן10
1513-1315אינדפנדיינטה11
1517-915אינסטיטוטו12
1222-1215פלטנסה13
1118-1015גודוי קרוז14

ביתו של ארמאני נפגע מפיצוצים בגובה 20 מטרים

דיווח: נזק נגרם לביתו של קפטן ריבר עקב סדרת פיצוצים בפארק תעשייה סמוך, גל ההדף שבר חלונות ברדיוס 4 ק"מ, 20 נפצעו. סכנה באיזור עקב כימיקלים

|
הפיצוצים בארגנטינה (צילום מסך)
הפיצוצים בארגנטינה (צילום מסך)

שריפה גדולה פרצה בליל שישי בפארק התעשייה של קרלוס ספגאסיני שבמחוז בואנוס איירס בעקבות סדרת פיצוצים, שגרמו לנזק כבד באזור - כולל לביתו של קפטן ריבר פלייט, פרנקו ארמאני. לפחות 20 בני אדם נפצעו באירוע.

על פי הדיווחים בארגנטינה, ארמאני ובני משפחתו לא נכחו בבית בזמן הפיצוץ. גורמים בשטח מסרו לתקשורת המקומית כי הנזק לביתו לא היה חמור, אך בשל הסכנה מכימיקלים באוויר והסגר על האזור, המשפחה לא יכלה לשוב למקום.

הפיצוץ אירע סמוך לשעה 21:00, וגל ההדף היה כה חזק עד ששבר חלונות ברדיוס של עד ארבעה קילומטרים. השריפה בפארק התעשייה, שבו ככל הנראה נמצא מחסן של חברה לאגרוכימיה, היתמרה לגובה של 20 מטרים ויצרה ענן עשן סמיך ורעיל. במשך כשעתיים פעלו בשטח כוחות כיבוי, משטרה ושירותי חירום בניסיון להשתלט על התופת.

לפי דיווחי "קלרין" בארגנטינה, מקור הפיצוץ עדיין לא ידוע. הפצועים פונו לבית החולים באסייסה ולמרכזים רפואיים נוספים באזור קאנינג. האירוע תועד על ידי תושבים ועלה במהירות לרשתות החברתיות בשל הלהבות הענקיות והפיצוצים החוזרים.

פרנקו ארמאני (IMAGO)פרנקו ארמאני (IMAGO)

ראש עיריית אסייסה, גסטון גראנדוס, אישר כי מדובר בשריפה רחבת היקף: “היה פיצוץ גדול מאוד באיזור התעשייה. הכבאים ניסו להיכנס, אך התקשו בשל ריבוי הפיצוצים. האש פגעה במספר מפעלים ועדיין לא הצלחנו להשתלט עליה”.

למרות הנזק הרב, נכון לעכשיו לא ידוע על נפגעים במצב קשה, אך האזור כולו יישאר סגור עד לסיום הבדיקות והטיפול בחומרים המסוכנים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגן"ידעתי" משפחת שכטר ניסו להפתיע את זהבי
"ידעתי" שכטר מפתיע את ערן ושי זהבי בחו"לנגןגארבג': החוליגן שהרגיע את אוהדי בית"ר ים
גארבג': החוליגן שהטריף את אוהדי בית"ר יםנגןקונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטייל
קונדה והשאר: נבחרת צרפת מגיעה בסטיילנגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */