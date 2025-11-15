נערים א': אחי נצרת התגברה על קאמבק של נהלל

בזמן שרוב הקבוצות בארץ כבר בעיצומה של פגרת השזרוע, היו מי שהמשיכו לשמור על כושר משחק גם בתקופה הזו. ביום חמישי האחרון אירח מגרש הכדורגל בנהלל את משחק הנעילה של המחזור השמיני בליגת מחוז יזרעאל – מפגש בין שתי קבוצות מרכז טבלה: קבוצת המשנה של מ.כ. נהלל יזרעאל מול מכבי אחי נצרת, שניצחה 3:4.

הקבוצה המארחת, שבסגל שלה מספר שחקנים ילידי 2010, פתחה את העונה בצורה לא פשוטה עם ניצחון בודד וארבעה הפסדים, בהם ספגה לא מעט שערים. למרות זאת, היא הגיעה למשחק במומנטום חיובי, אחרי שני ניצחונות, במטרה להשיג שלישי ברציפות ולהשתוות במספר הנקודות לאחי נצרת.

האורחת, מנגד, שספגה שני הפסדים רצופים, קיוותה לחזור למסלול הניצחונות ולצמצם לארבע נקודות את הפער מהמקום החמישי – המקום שמבטיח הישארות בדרג השלישי גם בעונה הבאה. זאת מאחר שכל קבוצה שתסיים במקום השישי ומטה בליגות המחוזיות תיחשב למעשה כיורדת ליגה, בעקבות המעבר למבנה של ארבעה דרגים בליגות הנערים, בדומה לליגות הנוער.

פתיחת המשחק הייתה מצוינת עבור נהלל: כבר בדקה החמישית העלה עומרי גולדשטיין, שהוקפץ מקבוצת המועדון המשחקת בליגת העל של שנתון נערים ב', את קבוצתו ליתרון 0:1. בדקה ה-15 השוותה אחי נצרת משער של ריאן גרייב, שקבע 1:1.

המחצית השנייה סיפקה דרמה גדולה: בתוך 19 דקות בלבד הובקעו חמישה שערים לשני הצדדים. יוסף עיאד השלים מהפך בדקה ה-63 והעלה את אחי נצרת ל-1:2, ושמונה דקות לאחר מכן קנאן חבשי קבע 1:3 לאורחת.

אלא שמ.כ נהלל יזרעאל סירבה לוותר. בתוך דקה אחת הבקיעה שני שערים מהירים: עומרי גולדשטיין השלים צמד בדקה ה-73, ודקה אחרי כן יואב נתיב – גם הוא יליד 2010 - כבש וקבע 3:3.

אחי נצרת התאוששה מההלם, ובדקה ה־82 השלים ריאן גרייב צמד משלו וקבע 3:4, תוצאה שנשמרה עד הסיום והעניקה לאורחת ניצחון חשוב במאבקי מרכז הטבלה.