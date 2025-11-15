יום שבת, 15.11.2025 שעה 10:28
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
123-105גרמניה1
122-65סלובקיה2
66-65צפון אירלנד3
012-15לוקסמבורג4
 בית 2 
100-94שווייץ1
74-34קוסובו2
35-24סלובניה3
17-24שבדיה4
 בית 3 
101-124דנמרק1
102-74סקוטלנד2
310-74יוון3
015-24בלארוס4
 בית 4 
133-135צרפת1
79-135איסלנד2
711-85אוקראינה3
113-25אזרבייג'ן4
 בית 5 
120-154ספרד1
910-134טורקיה2
39-64גיאורגיה3
016-14בולגריה4
 בית 6 
106-115פורטוגל1
87-95הונגריה2
75-65אירלנד3
310-25ארמניה4
 בית 7 
174-237הולנד1
145-117פולין2
1014-88פינלנד3
516-27מלטה4
311-67ליטא5
 בית 8 
153-196אוסטריה1
135-136בוסניה2
106-116רומניה3
89-117קפריסין4
032-17סן מרינו5
 בית 9 
214-337נורבגיה1
188-207איטליה2
919-157ישראל3
421-88אסטוניה4
128-47מולדובה5
 בית 10 
146-216בלגיה1
133-127צפון מקדוניה2
1010-136ווילס3
712-87קזחסטן4
023-06ליכטנשטיין5
  
210-207אנגליה1
143-77אלבניה2
109-77סרביה3
116-38אנדורה4
  
192-237קרואטיה1
138-127צ'כיה2
129-118איי פארו3
914-67מונטנגרו4
022-37גיברלטר5

רן בן שמעון לשחקנים: תהיו יותר 'רעים' מול השער

המאמן קיים אסיפה אחרי התיקו המאכזב מול ליטא ולקראת מולדובה, דור פרץ יחזור לקישור על חשבון קניקובסקי, מקומם של גלוך, דן ביטון ותורג'מן מובטח

|
אליאל פרץ, אור בלוריאן ועידן נחמיאס (ראובן שוורץ)
אליאל פרץ, אור בלוריאן ועידן נחמיאס (ראובן שוורץ)

נבחרת ישראל תקיים את האימון המסכם שלה לקראת המשחק מחר (ראשון, 21:45) מול מולדובה שינעל את משחקי מוקדמות המונדיאל. בנבחרת שואפים לסיים את הקמפיין בניצחון מול יריבה שלפחות על הנייר הנבחרת הישראלית הרבה יותר טובה ממנה. אחרי התיקו המאופס במשחק הידידות האחרון מול ליטא שהיווה אכזבה לא קטנה, בעיקר בשל היעדר המחץ, רן בן שמעון קיים אסיפה קצרה.

המאמן אמר במהלכה לשחקנים: "היה משחק אגרסיבי מאוד נגד נבחרת כמו ליטא שידעה לצופף ולצאת להתקפות מעבר. היינו צריכים להביא הרבה יותר איכות מול  ולהיות ‘רעים’ מול השער. מצפה לנו מול מולדובה משחק מאוד דומה ונצטרך להביא את האיכויות שיש לנו לידי ביטוי טוב יותר".

בן שמעון יתרגל את ההרכב הסופי למשחק. על פי המסתמן, עומרי גלזר שהצטיין בשער מול ליטא מה שמעיד על כך שהנבחרת הייתה לא אחת חשופה מאחור, ימשיך בין הקורות, כאשר השינוי המשמעותי בהגנה יהיה חזרתו של אלי דסה לעמדת המגן הימני בזמן שרוי רביבו ימשיך בעמדת המגן השמאלי.

אלי דסה (ראובן שוורץ)אלי דסה (ראובן שוורץ)

השאלה המרכזית שבן שמעון ייתן עליה את הדעת האם להמשיך במרכז ההגנה עם אור בלוריאן וסתיו למקין או לאפשר לעידן נחמיאס לחזור להרכב. נראה שהנטייה של בן שמעון תהיה להמשיך עם צמד הבלמים בלוריאן ולמקין. דור פרץ שלא פתח מול ליטא יחזור בוודאות לקישור על חשבון גבי קניקובסקי.

ההתלבטות בקישור היא בעיקר בין אליאל פרץ למחמוד ג'אבר, שהתאושש מפציעה. מקומם של אוסקר גלוך ודן ביטון מובטח, כמו גם של דור תורג'מן כחלוץ מטרה.

