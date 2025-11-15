אומטיטי: הייתי בדיכאון, לא היו לי כמעט חיים

שיאה של הקריירה של סמואל אומטיטי הגיעה בקיץ 2018, כאשר היה לאחד מעמודי התווך של נבחרת צרפת בדרך לזכייה במונדיאל. הבלם בכלל לא הגיע לטורניר ההוא כשחקן הרכב, אבל הרשים, נכנס ל-11 והפך לאחד השחקנים החשובים בזכייה בגביע העולם כשהיה בן 24. אבל דווקא הרגע הזה היה גם נקודת המפנה שהובילה לנפילה.

בלם העבר שפרש בספטמבר וכיום משמש כפרשן טלוויזיה, חשף ב’RMC’ הצרפתי את כל מה שהסתתר מאחורי ההידרדרות הפתאומית בקריירה שלו: מההחלטות המקצועיות, דרך הכאבים הבלתי פוסקים ועד ההתמודדות הנפשית שלא נראתה לעין.

אומטיטי סיפר כי כבר לאחר הזכייה במונדיאל היה ברור לו שמשהו בברך אינו תקין: “אחרי המונדיאל רציתי זמן להבין בדיוק מה יש לי ולקבל את ההחלטות הנכונות על הטיפול. לא הסכמנו לגמרי עם ברצלונה ולכן פניתי למומחים נוספים. רובם אמרו שאני לא צריך ניתוח. בסוף המועדון כיבד את ההחלטה שלי”.

אומטיטי עם גביע העולם (IMAGO)

אלא שהבחירה הזו התבררה כטעות גורלית. הטיפול החלופי לא פתר את הבעיה, ואומטיטי לא הצליח לחזור לכושרו. מאז 2018 שיחק רק 50 משחקים בברצלונה, עד שהושאל ללצ'ה בעונת 2022/23, והביקורות לא איחרו להגיע: על המחויבות שלו, על ההחלטות הרפואיות, ועל כך שבחר לבצע את השיקום מחוץ למועדון.

"היו דברים שהתרחשו פנימית שאנשים לא ידעו להעריך", הוא מספר, "זה שלא עשיתי את השיקום איתכם לא אומר שלא כיבדתי אתכם. פשוט מה שהצעתם לא עבד. מהרגע הזה נוצרה תהום ואנשים דיברו, אמרו דברים לא נכונים והאשימו אותי בכל".

לצד הפציעות, אומטיטי מתאר תקופה עמוסה בלחצים נפשיים: “מנטלית זה פגע בי מאוד, אולי אפילו גרם לפרקי דיכאון. לא יצאתי מהבית. אנשים חשבו שאם אני לא מפרסם ברשתות - אני לא עושה כלום. אבל עבדתי קשה: שניים-שלושה אימונים ביום, לא היו לי כמעט חיים”.

אומטיטי (IMAGO)

אומטיטי גם חושף את השינויים הקיצוניים שביצע כדי להילחם בדלקת בברך: “קראתי ספרים על הבעיה, הפסקתי לאכול בשר ודגים, ועברתי לדיאטה שהקטינה לי את הדלקת. היא הייתה כל כך מחמירה שנאלצתי לשנות את התזונה לחלוטין”. אומטיטי גם שלח עקיצה לבארסה: “יש אנשים שלא עשו את מה שהיו צריכים. מקצוען לא יכול להיות כל כך לא מקצועי”.

למרות הכאב והביקורת, הבלם לשעבר מדגיש שהוא כבר במקום אחר: “פעם הייתי מלא טינה, היום אין לי איבה כלפי אף אחד. עבדתי קשה ואני בשלום עם הכול”.